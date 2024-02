Bloco do lar: decoração carnavalesca é opção para amigos e família

Uma das épocas mais alegres do ano está chegando. O feriado é marcado por festas, cores, fantasias, música e muita folia. Muitos aproveitam a data para viajar, enquanto outros preferem festejar nos blocos de rua. Há, ainda, quem opte por passar o carnaval em casa, ao lado de amigos e familiares.

Para deixar o momento à altura da festa, um componente importante é a decoração. De acordo com o arquiteto e urbanista Daniel Szego, é essencial focar em cores vivas e diversas, aliadas a uma mistura de flores e frutas. Isso vai ajudar a criar um ambiente representativo, divertido e tropical, sem perder a sofisticação e o luxo do ambiente.

"O carnaval em si já representa muita alegria e animação, ainda mais em um país tropical como o nosso. Portanto, o importante é que essas características sejam muito bem representadas na decoração", explica. Para quem não pode comprar novos itens para compor o cenário, o especialista sugere usar objetos já disponíveis em casa, como toalhas e vasos com duas ou mais cores, almofadas coloridas e panos de chita.

"A decoração também pode conter detalhes com glitter, ou objetos característicos da festa, como serpentinas, mas tudo isso deve ser calmamente aplicado, sem exageros, para que a sofisticação e o luxo da decoração sejam preservados", complementa.

Outra sugestão do arquiteto é criar um ambiente "instagramável", ou seja, com características ideais para publicar no Instagram. "Vivemos a era das redes sociais. Pode ser um cantinho da casa, ou até mesmo a entrada da festa, que pode auxiliar no registro de um momento especial. Objetos como pompons coloridos e armados, ou os tradicionais guarda-chuvas de colorir podem ajudar na decoração desse espaço."

A mesa não pode ficar de fora! Nela podem ser colocadas frutas e flores coloridas que vão ajudar a dar destaque. Elas podem ser postas em uma travessa delicada e combinar com jogos americanos ou sousplats de diferentes tecidos.

Decoração simples

Dá para fazer uma parede com máscaras e adereços preparados junto com as crianças (foto: Reprodução/Freepik)

É possível decorar a casa apenas com itens disponíveis no domicílio. O decorador e produtor de arte Roberto Mafra ressalta que qualquer objeto que não está sendo usado pode compor a decoração. "Para o carnaval, podemos usar todos os tipos de brilhos, itens coloridos, uma boa iluminação, por exemplo, uma colcha de retalhos, um vestido de festas e uma lâmpada colorida", sugere.

"Quando falamos em decoração, falamos em mudar, alegrar e fazer acontecer. As coisas mais usadas hoje são letreiros em cores prata ou dourado, e não podemos esquecer das famosas serpentinas para alegrar mais o ambiente", completa.

Folia para as crianças

As crianças não precisam ficar de fora da festa! É possível festejar o carnaval em casa com os pequenos, deixando o ambiente divertido e acolhedor. A designer de interiores Laís Daniela sugere, inclusive, que as crianças participem do processo de decoração. Elas podem ajudar, por exemplo, a fazer cortinas de papel crepom em cores chamativas, para criar um ambiente festivo. A ação contaria como uma atividade pré-carnaval.

Para deixar os pequenos ainda mais animados, um cômodo da casa pode ser destinado a atividades de arte relacionadas ao carnaval. Outra dica é organizar uma oficina de máscaras na qual as crianças possam criar suas próprias máscaras, usando materiais como cartolina colorida, penas, lantejoulas, glitter, cola e tesouras sem ponta.

Máscara compondo com uma taça é uma solução simples (foto: Reprodução/Unsplash)

"Procure objetos de vidro, como garrafas, copos e frascos, para criar luminárias decorativas. Você pode pintar esses objetos com tinta colorida ou colar adesivos e glitter. Procure por objetos de decoração de outras festas, como luzes de Natal coloridas e enfeites, e reutilize-os no carnaval", explica.

Decorando a mesa

A designer de interiores Laís Daniela dá as seguintes dicas para decorar a mesa para a festa de carnaval:

Use uma toalha de mesa colorida e vibrante como base para a decoração da mesa. Cores como verde, amarelo, vermelho e roxo são ótimas opções para refletir o espírito festivo do carnaval;



Coloque enfeites de centro de mesa temáticos de carnaval, como máscaras decorativas, flores, serpentinas;



Use frutas tropicais, como abacaxi, manga, kiwi e morango, para criar arranjos de frutas coloridos que sirvam como decoração comestível para a mesa;



Espalhe confetes sobre a mesa para adicionar um toque de brilho e festividade;



Pendure decorações suspensas sobre a mesa, balões ou fitas coloridas, para adicionar dimensão e interesse visual ao espaço.