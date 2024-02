Tendências de cores para 2024: adicionando estilo aos meses frios

Com a chegada do outono e inverno, as tendências de cores para 2024 trazem uma paleta envolvente, destacando tons como ivory, cinza, verde floresta, azul klein, cherry red e marrom chocolate. Essas cores não apenas refletem a elegância da estação, mas também oferecem infinitas possibilidades para incorporá-las ao guarda-roupa de maneiras inovadoras.

Ivory:

Combinações: O ivory, sendo uma tonalidade neutra, harmoniza lindamente com outras cores. Combinações clássicas incluem navy, verde-esmeralda e até mesmo um toque de cinza.

Tons de Pele: Funciona particularmente bem em tons de pele mais claros, criando um contraste suave.

Cinza:

Combinações: Cinza é versátil e se destaca quando combinado com tons mais vibrantes, como amarelo mostarda, azul marinho ou mesmo verde floresta.

Tons de Pele: Adapta-se a todos os tons de pele, mas especialmente favorece tons médios.

Verde Floresta:

Combinações: Este tom intenso fica incrível com tons terrosos, como marrom chocolate, ou em contraste com marinho e branco.

Tons de Pele: Realça tons de pele mais escuros, mas pode ser adaptado para complementar tons mais claros.

Azul Klein:

Combinações: Combina perfeitamente com tons de amarelo, prata e até mesmo com coral para um toque ousado.

Tons de Pele: É uma escolha universal, destacando-se em todos os tons de pele.

Cherry Red:

Combinações: Combinações clássicas incluem preto, branco e cinza, mas também pode ser acentuado com detalhes em tons de dourado.

Tons de Pele: Adapta-se bem a uma variedade de tons de pele, proporcionando uma aparência vibrante.

Marrom Chocolate:

Combinações: Combina bem com tons pastéis, como blush ou verde menta, além de ser uma base elegante para estampas.

Tons de Pele: Favorece tons de pele mais escuros, proporcionando um contraste chique.

Quanto aos cabelos, as combinações podem ser personalizadas de acordo com preferências individuais. Experimente e descubra qual paleta de cores ressoa melhor com sua personalidade, destacando sua beleza única.

No centro desta paleta, as pashminas emergem como o acessório principal para os meses mais frios. Versáteis e elegantes, tornam-se indispensáveis tanto no dia a dia quanto em noites frias, adicionando charme aos looks noturnos de festa. Uma pashmina bem escolhida tem o poder de transformar um simples vestido em algo levemente sexy e extremamente sofisticado, dispensando a necessidade de casacos pesados em eventos internos, como é comum em muitos casamentos de inverno.

Além do toque estético, as pashminas desempenham um papel funcional ao proteger o pescoço e o colo do frio. Pela manhã, ao se preparar para o trabalho, adicionar uma pashmina na cor da estação é uma maneira fácil de esbanjar elegância durante todo o dia. Sua leveza permite que seja facilmente carregada na bolsa, sendo ideal também para viagens de avião, oferecendo conforto diante do ar condicionado.

