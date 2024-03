Morre Iris Apfel, ícone fashionista, aos 102 anos

O mundo da moda lamenta a morte de Iris Apfel. A empresária e designer de interiores morreu nesta sexta-feira (1°/3) aos 102 anos. Conhecida pelo estilo maximalista, a mulher se tornou um ícone fashionista ao apostar em looks extravagantes e cheios de estilo.

A morte de Iris foi confirmada pelo perfil oficial dela no Instagram, mas a causa de seu falecimento não foi informada.

Iris Apfel foi uma das primeiras mulheres a usar calças jeans no início da década de 1940, época em que nem existiam modelos femininos. Ela sempre se viu livre para se expressar por meio de visuais icônicos, marcados pelos enormes óculos redondos e pelo maximalismo.

A fashionista nasceu em 1921 em Nova York, nos Estados Unidos. Era filha única de uma família judia. Estudou história da arte na Universidade de Nova York e na Universidade de Wiscoin e trabalhou no jornal fashion WWD, na época um dos maiores veículos do ramo. Junto de seu marido, Carl Apfel, Iris fundou a Old World Weavers, uma empresa têxtil especializada em restaurar móveis e tecidos para casas.

Em 2005, ela foi homenageada pelo Met's Costume Institute e teve sua coleção de roupas e acessórios exposta no museu. A partir deste acontecimento, passou a ser reconhecida mundialmente no mundo da moda, aos 84 anos.