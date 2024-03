Treino e preparação: veja dicas para fazer uma boa maratona

Nos últimos anos, a corrida tem feito parte da vida de muita gente. Os muitos quilômetros de distância percorridos tornaram-se uma paixão para aqueles que são amantes de esportes e atividades físicas. Entretanto, para disputar uma boa maratona, algumas recomendações devem ser seguidas, assim como um bom preparo aliado a uma rotina especial de treinos específicos.

Preparar-se para uma maratona envolve uma combinação de treinamento adequado, nutrição, prevenção de lesões e descanso correto. Marcelo Alcântara, professor de educação física e responsável técnico da academia Julio Adnet, afirma que o indivíduo precisa seguir um plano particular para correr.

"Uma planilha com graduação do volume e da intensidade, que equilibre corridas longas e de velocidade com treinamentos específicos de resistência e apuração da técnica. Por isso, busque sempre o auxílio de um profissional de educação física credenciado pelo CREF", aconselha o profissional.

Além disso, realizar um programa adequado de musculação é crucial para manter-se em condições de suportar a carga de trabalho. Isso porque, segundo Marcelo, correr gera muito impacto nas articulações. Outra dica fundamental para uma boa maratona são os alongamentos e os exercícios de meditação, de acordo com o professor.

Para garantir, ainda mais, uma boa prova, a alimentação também se faz presente na rotina do corredor. "Busque, de preferência, o auxílio de um nutricionista. Consuma uma dieta equilibrada, que inclua carboidratos complexos, para dar energia; proteínas, para a recuperação muscular; e gorduras saudáveis. Certifique-se de comer refeições balanceadas antes e depois dos treinos, e mantenha-se hidratado durante todo o dia", acrescenta.

Paixão para a vida

Há duas décadas, Celso Jabour, 59 anos, conheceu o mundo das maratonas. Ao contrário de algumas histórias, o afeto pela corrida não brotou quando mais novo. Somente quando decidiu entrar na academia, com apoio da esposa, que o comerciante resolveu mergulhar um pouco mais nesse universo.

Correr é um desafio e tanto, mas é algo maravilhoso, na visão de Celso. "Tenho mais de 18 maratonas completadas e mais seis ultramaratonas acima de 50 quilômetros feitas. É uma rotina que me motiva sempre, além de ser muito apaixonante estar ali. Me trouxe muitos benefícios, fisicamente e mentalmente falando", completa.

Com outros colegas corredores, Celso se prepara, sempre que pode, para as disputas das quais participa. Embora as atividades possam ser cansativas, estar ao lado de amigos em busca do mesmo objetivo é algo prazeroso. E ainda que não os tenha por perto, correr sozinho também é uma das paixões do comerciante, já que é nesses momentos que consegue colocar as ideias no lugar.

Para se preparar para a Maratona Brasília, evento apoiado pelo Correio, que acontece em 21 de abril, Celso mantém uma alimentação balanceada e treinos diários. Ele deve disputar a meia maratona e garante estar ansioso para a participação. "Estamos evoluindo as distâncias gradativamente, a cada semana finalizando as atividades. Nos últimos 14 dias antes da prova, é quando fazemos as maiores distâncias. Vamos tirar esses 21 quilômetros sobrando", aposta.

Celso ao lado da esposa Simonne, sua maior incentivadora (foto: Arquivo pessoal)

Recomendações

O tempo necessário para se preparar para uma maratona pode variar, dependendo do nível de condicionamento físico inicial. Professor de educação física da Bodytech e membro da Doze Running, Emanuel Victor acredita que a constância no esporte e a quantidade de treinos realizados podem aumentar a evolução na prática das atividades.

"Dependendo da distância da corrida (por exemplo, 5km, 10km, meia maratona, maratona), os tipos de treinamento e preparação podem variar. Corridas mais curtas podem exigir mais treinos de velocidade, enquanto corridas mais longas, como a maratona, exigem foco em resistência e longas distâncias", explica.

A primeira grande dica para entrar nesse universo, de acordo com Emanuel, é encontrar pessoas que tenham um objetivo em comum com você. Ter uma amizade ou grupo de corrida ao lado, certamente, torna a atividade muito mais dinâmica e alegre. A corrida para Emanuel, que também é maratonista, vai além do simples ato de correr. "É um estilo de vida, em que as pessoas acordam cedo, pegam sol e, no final, tomam uma água de coco e conversam sobre assuntos diversos."

Emanuel é professor de educação física e maratonista (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

Observações!

Fazer um trabalho de fortalecimento específico para corrida é de suma importância, já que ter estruturas fortes pode não só evitar lesões como também aumentar o desempenho na corrida. "Dito isso, é importante mencionar a necessidade de trabalhos voltados para algumas articulações específicas, tais como tornozelo, joelho e quadril. Todas as regiões apresentam uma recorrência maior de lesões, por exemplo: síndrome do trato iliotibial, canelite, fascite plantar entre outros", destaca Emanuel Victor.

Maratona Brasília

Marcada para 21 de abril, data do aniversário da cidade, a Maratona Brasília está com inscrições abertas até 15 de abril. Nesta segunda edição, após 25 anos de pausa, a prova chega ainda mais completa do que a anterior. Ao todo, serão cinco disputas. Os atletas poderão escolher entre: 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km, além da corrida principal, com 42km.



Outra novidade são os dois tipos de desafios que surpreenderão os atletas. O primeiro, o Desafio BSB 64 anos, dará oportunidade ao participante de correr uma meia maratona (21km), em 20 de abril, no sábado, e a maratona (42km), de fato, no dia seguinte. O segundo, o Desafio JK, será composto pelo término de duas meia-maratonas (21km + 21km), uma no sábado e outra no domingo. Haverá, portanto, diferentes combinações à escolha dos inscritos. Caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha.



Com realização da Social Prevencionista, o evento conta com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, apoio institucional do Correio Braziliense, Clube FM e TV Brasília e tem como apoiadores a Arte Inova, Colégio Marista de Brasília, La Priori, Exame Medicina Diagnóstica e foto oficial do Corre pra Foto.



Nos dias 20 e 21 de abril, a largada ocorrerá às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. O percurso contemplará pontos turísticos da capital, como os palácios da Justiça, do Itamaraty e do Planalto, além do Congresso Nacional. O trajeto ainda passará pelo Eixo Monumental e Eixões, antes de terminar, novamente, em frente ao Museu.



Os interessados em participar do evento poderão se inscrever até as 23h59 de 15 de abril. A inscrição dará direito ao kit atleta, com camiseta, sacochilha, viseira, número de peito e, pós-prova, medalha e kit lanche. Os valores para as adesões variam de prova para prova. No caso da maratona, entre R$ 80 e R$ 160. As meias-maratonas, de R$ 70 a R$ 140. Os 3km, 5km e 10km, de R$ 55 a R$ 110. Por último, os desafios custarão entre R$ 140 e R$ 280.