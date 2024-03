No calendário litúrgico da Igreja Católica, a Sexta-Feira Santa relembra a crucificação de Jesus Cristo. Seguindo os ritos da religião, muitos optam por não comer carne vermelha ou frango, em sinal de respeito, buscando assim, receitas à base de peixe. Para os adeptos da tradição, as possibilidades de pratos sem o uso da carne vermelha são inúmeros e para ajudar na escolha o Correio conversou com chefs de cozinha para dar dicas de receitas.

Confira abaixo e bom apetite!

Filé de Badejo com Ervas

Para quem deseja uma receita mais leve, a dica do chef Edilson Oliveira, à frente da Osteria Vicenza Restaurante Mediterrâneo, é o filé de badejo com ervas acompanhado de espaguete de legumes. “Também pode usar outros peixes brancos como a tilápia, pirarucu e o robalo”, sugere o chef.

Para a receita, será necessário: filé de badejo (ou substituir por tilápia, pirarucu ou robalo), quantidade conforme necessário; ervas frescas (como tomilho, alecrim e manjericão), picadas finamente; sal e pimenta-do-reino a gosto; azeite de oliva extra virgem para grelhar legumes variados (como abobrinha, cenoura, abóbora, pimentão), cortados em julienne (tiras finas).

Para executar a receita, tempere os filés de badejo (ou o peixe escolhido) com as ervas frescas picadas, sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe marinar por alguns minutos para absorver os sabores. Aqueça um pouco de azeite de oliva em uma frigideira ou grelha. Grelhe os filés de badejo temperados até que fiquem cozidos por dentro e dourados por fora.

Para o espaguete, em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio-alto, adicione os legumes cortados e refogue rapidamente até que fiquem macios, mas ainda crocantes. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, mexendo bem para distribuir os temperos por igual.

Para servir, disponha os filés de badejo grelhados em pratos individuais. Ao lado dos filés, coloque uma porção do espaguete de legumes refogados.

Bacalhau confitado

St. Petter grelhado, acompanhado de musseline de mandioquinha e batata doce roxa, tomates-cereja e cebola pérola confitados e banhados ao molho de champanhe. (foto: Material cedido ao Correio)

Para quem deseja vivenciar uma experiência gastronômica que celebra a tradição e a sofisticação da culinária, o chef Matheus Grilo, do Que Pasta?! Cantina, sugere uma bacalhau confitado servido com duo de musselines (batata baroa e batata doce roxa).

Para a receita, será necessário: Lombo de bacalhau dessalgado e limpo, quantidade conforme necessário; Azeite de oliva extra virgem; Alho, dentes inteiros; Folhas de louro; Pimenta-do-reino em grãos; Ervas frescas (como tomilho e alecrim), opcional; Sal a gosto; Batata baroa (mandioquinha); Batata doce roxa; Leite; Manteiga; Noz-moscada (opcional).

Para preparar o bacalhau confitado, o processo começa com a dessalga do bacalhau, um passo fundamental para garantir a suculência e o sabor autêntico. Durante 24 horas, o bacalhau deve ser deixado de molho na geladeira, trocando a água duas vezes para assegurar sua completa dessalga. Caso o bacalhau já venha dessalgado, esse passo pode ser omitido.

Após a dessalga, o bacalhau deve ser cuidadosamente enxugado e imerso em azeite de oliva ou óleo composto, juntamente com alho, cebola e ervas aromáticas como tomilho, alecrim e louro. Em seguida, asse em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos, tempo suficiente para que se torne macio e saboroso.

Para acompanhar, um duo de musselines, que deve ser preparado com batata baroa e batata doce roxa. As batatas devem ser cozidas e processadas até obter uma textura cremosa, adicionando-se manteiga, azeite, sal, e um toque de açúcar mascavo para um sabor agridoce irresistível.

Além disso, vagem e tomates-cereja devem ser levemente salteados em azeite até que fiquem macios e levemente caramelizados, conferindo um toque de frescor e cor ao prato.

Para servir, coloque uma porção do duo de musselines (batata baroa e batata doce roxa) em cada prato. Disponha um lombo de bacalhau confitado sobre as musselines. Regue o bacalhau com um pouco do azeite aromatizado do confit.



St. Petter grelhado

Bacalhau confitado servido com duo de musselines (batata baroa e batata doce roxa). (foto: Material cedido ao Correio)

Outra opção sugerida pelo chef Matheus Grilo, do Que Pasta?! Cantina, é o St. Petter grelhado, acompanhado de musseline de mandioquinha e batata doce roxa, tomates-cereja e cebola pérola confitados e banhados ao molho de champanhe.



Para a receita, você vai precisar de: Filés de St. Peter, quantidade conforme necessário; Azeite de oliva extra virgem; Sal e pimenta-do-reino a gosto; Suco de limão (opcional); Mandioquinha (batata baroa); Batata doce roxa; Leite; Manteiga; Tomates-cereja; Cebola Pérola Confitados ao Molho de Champanhe; Açúcar e Vinagre balsâmico.

Para executar a receita, comece pelo St. Petter, que é um filé de peixe e que pode também ser substituído por um filé de tilápia, filé de salmão ou de pescada amarela. “É interessante que seja um peixe que tenha o filé sem espinhos, fica mais fácil de fazer”, sugere o chef.

Tempera com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e grelha, pode ser feito direto no forno sem precisar grelhar. Leve ao forno em alta temperatura. “Ele leva em torno de uns 12 minutinhos”, esclarece Matheus.

Para o musseline, descasque a batata, cozinhe ela com um pouquinho de sal em torno de 10 minutos e 30, 40 minutinhos a batata doce e roxa. Em seguida, processe no liquidificador, no processador de alimentos ou no espremedor de batata. Após deixar bem amassado, adicione o creme de leite, uma colher de manteiga e um pouquinho de azeite.

“Para montagem, pode fazer uma gota, conforme a foto, com a imagem de uma gota centralizar e pegar com a ponta da colher e arrastar pela lateral do prato. Posiciona o filé que você fez, e os tomatinhos confitados, pouquinho de azeite na frigideira, salteie até começar a enrugar o tomatinho cereja”, sugere Grilo.

Prefere encomendar em vez de cozinhar?

Para quem não tem muito aptidão com as panelas, ou apenas deseja simplificar o processo de almoço na Sexta-feira Santa, o Blas Cozinha de Culturas lançou uma seleção exclusiva de opções para encomendas, disponíveis do dia 29 ao dia 31 de março.



Entre as opções; Bacalhau à Blas (R$350): um prato de 1 kg de proteína, acompanhado por arroz cremoso ou arroz de castanhas, além de uma farofa. Bacalhau à Gomes de Sá (R$350): uma porção generosa de 1 kg de proteína, acompanhada por arroz cremoso ou arroz de castanhas e farofa. Pescada amarela com teriyaki de cajá (R$290): uma alternativa deliciosa, também acompanhada por arroz cremoso ou arroz de castanhas e farofa.

“Com estas opções, o Bla1s Cozinha de Culturas busca proporcionar uma celebração memorável durante a Semana Santa, unindo tradição e inovação em cada prato”, explica o chef Gabriel Bla’s. As encomendas podem ser feitas no próprio restaurante ou por meio do telefone (61) 3879-3430.