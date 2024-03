Saiba o que abre e o que fecha durante o feriado de Páscoa

Para curtir o feriado da Semana Santa sem surpresas desagradáveis, é importante estar ciente de quais serviços públicos estarão funcionando normalmente. Nesta quinta (28/3), há ponto facultativo, o que implica na alteração do funcionamento de alguns locais. Confira o que estará aberto e o que estará fechado durante o feriado.

Saúde

O funcionamento dos serviços pela Secretaria de Saúde (SES-DF) sofrerá algumas alterações durante a Semana Santa. Samu, emergências de hospitais regionais, UPAs e Atendimento a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

Os pacientes com sintomas da dengue contarão com 25 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nove tendas de hidratação em funcionamento nesta quinta-feira (28). No sábado (30), são sete UBSs para atendimento e nove tendas. Na sexta-feira (29) e no domingo (31), haverá atendimento nas nove tendas. As UBSs que não oferecerem atendimento para os pacientes com sintomas de dengue permanecerão fechadas durante todo o feriado. Na segunda-feira (1º), voltarão a funcionar normalmente, a partir das 7h, em todo o Distrito Federal.

Pessoas com sintomas de síndromes respiratórias têm 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em funcionamento nesta quinta (28) e sete, no sábado (30). Na sexta-feira (29) e no domingo (31), seis das nove tendas de hidratação da dengue também vão acolher pacientes com sintomas de doenças respiratórias.

Não haverá atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nem nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) ao longo do feriado. Dois prontos-socorros odontológicos funcionarão normalmente. No Hospital Regional da Asa Norte, o pronto-socorro odontológico funciona 24 horas, todos os dias, já no Hospital Regional do Gama, sábado (30) e domingo (31), das 7h às 19h.

Transporte público

Nesta quinta (28) e no sábado (30), o Metrô funciona normalmente das 5h30 às 23h30. Na sexta-feira (29) e no domingo (31), funcionará das 7h às 19h. Em todos os dias do feriado, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque.

Comércio

De acordo com a Fecomércio (DF), açougues, minimercados, floriculturas, ópticas e livrarias, comércio de rua e de shopping não têm autorização para funcionar no feriado da Sexta-feira Santa (29/3). No domingo de Páscoa, poderão funcionar normalmente.

Supermercados, feiras e drogarias, além de bares e restaurantes, têm autorização para funcionar normalmente na Sexta-Feira Santa (29/3), a decisão de abrir ou não, fica a critério do proprietário.



Segurança



O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as 31 delegacias circunscricionais do DF, as Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II) funcionarão 24 horas durante todo o feriado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estará com esquema especial nos locais de realização de eventos.



Lazer



– Zoológico de Brasília (foto): vai funcionar normalmente todos os dias das 8h30 às 17h

– Jardim Botânico de Brasília: vai funcionar normalmente das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia funcionam normalmente durante a Semana Santa, inclusive no ponto facultativo de quinta-feira (28).

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Águas Claras: Aberto todos os dias das 5h às 22h

– Parque Ecológico Areal: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico da Asa Sul: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Distrital das Copaíbas: Aberto todos os dias das 8h às 18h

– Parque Ecológico do Cortado: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Monumento Natural Dom Bosco: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer: Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Recreativo do Gama: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico do Lago Norte: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Olhos d’Água: Aberto todos os dias

– Portão principal: 5h30 às 20h (portões laterais: 6h às 18h)

– Parque Ecológico do Paranoá: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul: Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Saburo Onoyama: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira: Aberto todos os dias 6h às 20h

– Parque Ecológico Três Meninas: Aberto todos os dias das 7h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha: Aberto todos os dias das 6h às 22h