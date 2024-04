Os donos de pets e os que ainda não são, mas querem se tornar, podem aproveitar esse fim de semana para curtir uma programação especial. O ParkPets, nova iniciativa do Park Shopping, vai ter feirinhas de adoção, além de palestras temáticas, oficinas pets, PetMarket e atividades recreativas.

Nos dias 27/4 e 28/4, das 10h às 18h e das 12h às 18h, respectivamente, humanos e pets poderão curtir a estreia do ParkPets, que vai ter talks especiais com o veterinário Alexandre Rossi e com a bióloga especialista em adestramento Paula Emmert.

Nos últimos três anos, a feira de adoção PKS Pets reuniu os protetores e tutores no shopping, sendo responsável por promover a adoção de 906 pets entre 2021 e 2023. Ponto de partida para o nascimento do ParkPets, as feiras de adoção continuam como parte da nova iniciativa.

“É um abraço à causa dos animais abandonados. Em 2024 ultrapassaremos a marca de mil adoções. Quem quer adotar, encontra o pet cheiroso e cheio de amor para compartilhar no ParkPets”, observa Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

Para adotar, é necessário ser maior de 21 anos. Interessados que ainda não alcançaram essa idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Além da idade, a apresentação de um documento de identidade, comprovação de renda fixa e comprovante de residência são pré-requisitos para adotar. O adotante deverá responder a uma entrevista e preencher o Termo de Adoção Responsável. As duas ONG’s parceiras do ParkPets fazem visitas para acompanhar a adoção, não necessariamente com aviso prévio.

Localizado na área externa do Park Shopping, no estacionamento em frente à Portaria F, conhecida também como entrada dos cinemas, no 2º piso, o espaço é amplo, climatizado e protegido do sol e da chuva. O ParkDog, um play de diversão para os cãezinhos, com piscina de bolinhas, rampas, obstáculos e gangorra fará a alegria dos doguinhos.

Participe!

Os cursos e talks são gratuitos e as inscrições, que devem ser feitas no local, vão obedecer a ordem de chegada. Fique atento, pois as vagas são limitadas. Para as oficinas da edição de abril, serão 30 pessoas. Crianças a partir de 5 anos podem participar.

“A temporada dedicada aos pets e tutores também chega com encontro de raças, workshops de roupinhas, acessórios e fantasias. O ParkPets é um evento pensado com enorme carinho pelo ParkShopping porque sabemos a importância que esses bichinhos têm em nossa vida, e vice-versa”, observa Anna.

Abril 2024





Feira de adoção

27 e 28 de abril

Horário:

Das 10h às 18h, no sábado com Abrigo Flora e Fauna

Das 12h às 18h, no domingo com Eu Amo Eu Cuido



Cursos e talks

Sábado 27/4

14h às 15h30 - Talk com Paula Emmert, da Cachorro Sabido.

- Bem-estar canino

- Linguagem corporal canina

- Solução de problemas comportamentais comuns

16h às 17h30 - Oficina de Confecção de Adereços Pet para auxiliar no adestramento.

Domingo 28/4

14h às 15h30 - Talk Dicas de Adestramento, com Alexandre Rossi

16h às 17h30 - Oficina de Confecção de Adereços Pet para auxiliar no adestramento.

