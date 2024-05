Nem poligamia, nem monogamia: entenda o que é a onda da agamia

As pessoas que escolhem pela agamia querem, na prática, um não-relacionamento - (crédito: The HK Photo Company;Unsplash)

Há um novo termo para se referir a uma situação antiga: o não querer se relacionar com outras pessoas, o famoso "solteiro por escolha". Diferente da poligamia (em que há vários parceiros em um relacionamento), e da monogamia (em que há relacionamento com uma única pessoa), a "agamia" se refere à falta de interesse em ter um relacionamento.

A palavra deriva do grego em que "a" significa não ou sem e "gamia" união íntima ou casamento. As pessoas que escolhem por este estilo de relacionamento querem, na prática, um não-relacionamento. Ou seja, não há interesse em estar romanticamente com uma ou mais pessoas, nem em casar e ter filhos.

Esses papos de monogamia e não-monogamia só me fazem ter vontade de aderir a agamia (não me relacionar com ninguém). — Renan Estivan (@renan_estivan) July 18, 2023

Os jovens estão certos na agamia (desinteressados por parceiros fixos, isto é, relacionamentos como namoro e casamento), já que não há garantias, empregos, segurança e há uma apatia geral no futuro. Cabe aos governos e empresas planejarem um futuro bom ou a humanidade acabará. — Tio Celo ? (@tiocelo) May 3, 2024

Novas prioridades

Diferentemente das gerações anteriores, os jovens estão mais preocupados com outras questões além do casamento, de acordo com a pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença Heloisa Buarque de Almeida, em entrevista ao Jornal da USP.

Na prática, as prioridades desta geração são outras. "Eu não quero me casar. Até penso em ter um relacionamento sério, mas casar no papel eu não tenho vontade. Para mim, ter uma carreira bem estabelecida é a prioridade, e dentro disso ter a possibilidade de uma qualidade de vida maior da que eu tenho agora", relata a estudante de Medicina Bianca Gbur Martins, de 22 anos, ao Correio.

"Acho que a prioridade tem que ser você ser uma pessoa estabelecida financeiramente, ter um emprego, e só depois pensar em casamento", afirma a advogada Maria Cecília Ribeiro, de 22 anos.