No RS, FAB resgata crianças de casa inundada com auxílio de óculos de visão noturna

A Força Aérea Brasileira (FAB) resgatou, na tarde desta quarta-feira (8/5), duas crianças com o auxílio de óculos de visão noturna. O socorro foi possível por meio de uma janela da casa onde elas estavam em meio à inundação, e foi feito por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), que atua desde o fim do mês passado na Operação Taquari II, resgatando os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu na cidade de Eldorado.

Após o salvamento, a bordo de uma aeronave H-60 Black Hawk, as vítimas foram transportadas para Ulbra. A FAB emprega um total de 12 aeronaves, mais de 1,3 mil militares e 90 viaturas no auxílio ao Rio Grande do Sul.

Segundo um levantamento da Defesa Civil, 80% dos municípios foram afetados pela água, um total de 397. O número de mortos chegou a 100 nesta quarta-feira, além de 128 desaparecidos.