Veja como complementar o look com estilo e elegância

A terceira peça tem o poder de complementar e transformar um look simples em um visual com personalidade e mias estiloso. - (crédito: Freepik)

Quem nunca terminou de se arrumar, olhou no espelho e sentiu que alguma coisa estava faltando? Se você já passou por isso, talvez o que esteja em falta no seu guarda-roupa seja um terceiro componente. Baseada na sobreposição, a terceira peça tem se popularizado, com diversas opções e formas de uso para deixar o look mais completo e estiloso.

Para a designer de moda Mirelly Cruz, essa popularização ocorre por conta do maior acesso à informação sobre moda nas redes sociais. “Vemos diversas consultoras de moda dando dicas na internet, e isso acabou deixando mais acessível o conhecimento de que a terceira peça pode fazer toda a diferença na hora de montar um visual.”

Segundo ela, é importante entender seu estilo e sua realidade para compor looks estratégicos e estilosos. A temperatura do dia pode ser fator determinante na escolha da roupa, por isso, para adicionar mais informação, apostar em peças leves, como coletes de alfaiataria e kimonos, pode ser a solução. “Não é preciso passar calor para usar uma terceira peça”, afirma Mirelly.

De acordo com a editora e jornalista de moda Alexia Paes Guerra, o uso da terceira peça pode transformar a roupa. “Ela tem a missão de estilizar um look mais básico, de tornar uma combinação simples em algo estrategicamente pensado”, acredita. Para quem quer praticidade, estilo e personalidade no visual, apostar na terceira peça é a chave. Com a missão de finalizar a produção, ela pode garantir todos esses elementos com naturalidade.

“Para investir em estilo, você pode optar por peças com uma cor que se destaca no look, ou buscar modelagens diferenciadas e que valorizem o que você mais gosta no seu corpo”, aconselha Mirelly. Uma combinação básica de calça e camiseta pode ser incrementada com um kimono ou um blazer colorido, dando mais personalidade para o visual.

Versatilidade

A terceira peça tem milhares de possibilidades, podendo ser também um acessório, como echarpes, pochetes, bonés, cachecóis, lenços de cetim ou seda e casacos e jaquetas. “Às vezes, você só precisa sair do óbvio e adicionar peças e acessórios que carregam uma informação de moda a mais”, diz Alexia.

Para ela, investir em alguma das possibilidades de terceira peça pode ser uma ótima aposta para quem quer ter algo coringa no guarda-roupa, que combine com diferentes roupas e que possibilite looks tanto para lugares informais quanto para um ambiente de trabalho. “Ela combina com várias combinações e transita por várias ocasiões”, afirma.

Para quem quer personalidade, estilo e praticidade no dia a dia, a terceira peça é item obrigatório no guarda-roupa. Desbrave as diversas alternativas, encontre aquela que melhor lhe satisfaz e você nunca mais vai sentir que o look está incompleto.

O terceiro elemento



São inúmeras as opções, o segredo é saber aquela que mais combina com o seu estilo e o com o que você quer transmitir com o look. Por isso, a Revista separou algumas dicas de uso e de possibilidades de terceira peça.

Kimonos: para quem busca versatilidade, um visual moderno e leve, os kimonos são grandes aliados. Com diferentes possibilidades de cores e estampas, essa peça pode ser combinada com diferentes roupas e garante um ar despojado para o visual. “Alguns têm recortes e permitem amarrações diferentes, o que os deixam ainda mais versáteis”, diz Alexia Paes.

Blazers: com um toque de elegância, os blazers são ótimos para quem quer uma peça que possa ser usada em diversas ocasiões. “Uma boa dica é optar por blazers coloridos. Um toque de cor pode ser o que faltava em look muito sóbrio”, aconselha Alexia. Por terem um caráter mais formal, são uma ótima opção para ambientes de trabalho, porém, combinados com short, garantem casualidade e estilo no mesmo look.

Camisas: com os botões abertos, as camisas podem adquirir a função de terceira peça e possibilitam diversas combinações, garantindo um ar moderno e versátil para o visual. As brancas, usadas como sobreposição, estão em alta e são uma ótima aposta de peça coringa e estilosa.

Echarpes: para dias frios, essa peça é uma ótima alternativa para dar um ar chique ao look. Com diferentes estampas e cores, pode ser combinada com roupas neutras e se tornar o foco principal da combinação. De acordo com a designer de moda Mirelly Cruz, é uma boa aposta para ambientes de trabalho. “Combinada com uma calça de alfaiataria, a echarpe é uma ótima opção”, afirma.









*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte