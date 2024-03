Do formal ao casual, coletes voltam a ser tendência neste ano

Atemporais, os coletes foram muito utilizados nos guarda-roupas masculinos durante os anos 1990. Desde o ano passado, essas peças têm voltado a ganhar espaço no mundo da moda, agora com mais versatilidade e força, tornando-se uma das tendências de 2024.

O max colete é interessante para sobrepor vestidos e combinações básicas (foto: Reprodução/Instagram/@mariecher??)

Os coletes podem aparecer sozinhos ou como terceira peça, oferecendo inúmeras possibilidades de combinação. "É uma peça coringa que pode transformar seu look e combinar com diversos estilos: casual, formal, despojado. Serve para curtir o final de semana, ir ao shopping, ir trabalhar", afirma o designer de moda Pablo Lopes (@pablofcky).

Se você não sabe como nem quando usar o colete, não se preocupe. Com auxílio de especialistas, a Revista separou dicas de como aproveitar esse item para a composição de diferentes visuais.

Cortes e tecidos

A variedade de coletes disponíveis nas lojas traz ainda mais versatilidade para essa peça, podendo ser encontrados em diversos tecidos e cortes diferentes. "Considerando as diferenças de tecido e de modelagem, o colete pode ser usado em diversos ambientes e transitar em todos os estilos", explica a consultora de imagem e empresária Gláucia Pimenta (@pimentamodaeconsultoria).

"Há os de alfaiataria, couro, crochê, pelo, jeans, entre outros", enumera Pablo. Cada um desses materiais pode conferir aspectos distintos ao visual. "Temos também várias formas de corte e modelagens — mais acinturados, alongados, curtos", completa. Assim como os tecidos, diferentes cortes podem entregar diferentes resultados. "O de alfaiaria e o max colete, que é mais reto e alongado, trazem, visualmente, um alongamento vertical da silhueta", destaca Pablo.

Pegada formal

Se você procura por um visual mais formal para ambientes de trabalho, por exemplo, o colete pode facilmente ser incluído no look. De acordo com Pablo, para um office look de respeito, a sugestão é usá-lo como terceira peça em conjunto com peças chave encontradas no guarda roupa. "Um colete de alfaiataria com camisa social branca e calça preta ou um max colete com um vestido de malha são ótimas opções", exemplifica.

O conjunto de alfaiataria monocromático é elegante e perfeito para o trabalho (foto: Reprodução/Pinterest)

No entanto, é também interessante utilizar o colete como peça única. "Por ser acinturado e se adequar ao corpo, o modelo de alfaiataria fica bem elegante fechado. Ele pode ser usado com uma calça social ou uma saia lápis no trabalho", aconselha Pablo. Abotoado, também pode ser usado com um blazer em sobreposição, trazendo um aspecto vintage para a roupa.

Para Gláucia, os conjuntos são interessantes e trazem elegância para o visual de escritório. "Uma camisa sem estampa, por baixo do colete, junto com uma calça de mesma cor e/ou tecido fazem com que o look inteiro converse entre si", orienta. "Tudo depende da imagem que se pretende transmitir. Vale lembrar que os acessórios também valorizam e sinalizam qual é o destino que você dará ao seu look", completa.

Visual despojado

Apesar de ser ideal para ocasiões formais, o colete também é uma ótima alternativa quando se trata de looks casuais. Mesmo os mais sofisticados, como os de alfaiataria e linho, quando combinados com as peças e os acessórios certos, podem resultar em um visual mais descontraído.

"O colete pode ser combinado com uma camiseta básica e uma calça jeans, trazendo um look mais despojado para o cotidiano", indica Pablo. "Além disso, ele pode ser usado com uma camisa social básica e uma calça reta. Uma calça mais solta e um colete acinturado proporcionam contraste e também são uma ótima aposta", continua.

A combinação do colete de alfaiataria com calça jeans, camiseta e tênis confere um ar descontraído para o visual (foto: Reprodução/Instagram/@eriwerner)

De acordo com Gláucia, o tênis é o elemento chave para trazer o aspecto casual ao look. "Para um visual mais despojado e básico, o coletinho pode ser utilizado como coadjuvante em um look bermuda, regata e tênis", ensina.

"Como terceira peça, pode ser usado como sobreposição ao vestido, como composição de looks básicos e como ponto de cor para composições monocromáticas", pontua Gláucia. "O colete também funciona muito bem como complemento para trajes esportivos, com shorts e croppeds."

O colete puffer fica ótimo na composição de looks esportivos (foto: Reprodução/Pinterest)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte