Confira quatro estilos para cozinhas funcionais e aconchegantes

A cozinha, antes planejada em espaços isolados da casa, é, atualmente, parte essencial dos projetos de interiores. Isso porque o ambiente vem recebendo novas roupagens e tornando-se um local de convívio entre amigos e familiares. Como resultado, profissionais de arquitetura buscam integrar o espaço a área social da casa, permitindo uma convivência mais fluída e inúmeras possibilidades de estilos de decoração.

"Hoje, as cozinhas são espaços versáteis que possuem vários estilos característicos, refletindo a personalidade dos moradores. Desde cozinhas tradicionais com acabamentos de madeira e detalhes clássicos até propostas modernas com linhas limpas e materiais minimalistas, atualmente há uma infinidade de estilos para escolher", explica a arquiteta Júlia Guadix, à frente do Studio Guadix.

A seguir, a profissional apresenta, por meio de seus projetos, algumas tendências e estilos de decoração de cozinhas para te ajudar a encontrar o modelo ideal para o seu lar. Confira!

1. Estilo contemporâneo

Estilo contemporâneo tem uma abordagem minimalista e funcional (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci)

As cozinhas com estilo contemporâneo são marcadas por uma abordagem clean, minimalista e funcional. Elas valorizam linhas retas, materiais práticos e acabamentos elegantes. Normalmente, esses espaços apresentam uma paleta de cores neutras, como branco, cinza e preto, combinadas com tons naturais e materiais como aço inoxidável, vidro e madeira.

A cozinha deste projeto começa por uma tendência atual: a integração com restante da área social. Júlia Guadix trabalhou com o mesmo mood do restante do apartamento, dando preferência aos tons claros. "Essa paleta sóbria e versátil é característica do estilo contemporâneo e agrada diferentes perfis. Temos muito cinza, branco e os aquecemos com os elementos amadeirados", lembra.

2. Estilo industrial

Estilo industrial traz um visual mais urbano para o ambiente (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci) Outra abordagem muito utilizada atualmente é a cozinha industrial, que incorpora elementos como tubulações expostas, tijolos à vista e metais escuros para criar um visual urbano e contemporâneo. Esse é o caso da cozinha deste Studio, na qual Júlia optou por remover o forro de gesso, expondo o concreto da laje e trazendo uma linguagem industrial e despojada, além de aumentar a altura do pé-direito em 18 cm. Mesmo com o estilo descolado, o ambiente foi projetado para proporcionar praticidade ao morador. "Nesta cozinha, instalamos uma bancada de granito cinza absoluto em formato de U, que se mostrou providencial. Não só criamos uma triangulação entre cooktop, pia e geladeira, tornando a cozinha superfuncional e prática, como também conseguimos bastante espaço de armazenamento", explica a arquiteta. 3. Estilo minimalista Estilo minimalista valoriza a organização e a eficiência (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci) Com linhas limpas, cores neutras e ausência de elementos decorativos desnecessários, as cozinhas minimalistas valorizam a organização e a eficiência. Móveis com design simples e acabamentos de alta qualidade contribuem para uma estética elegante. De acordo com Júlia Guadix, o minimalismo na cozinha também enfatiza a maximização do espaço e a ocultação de itens, como eletrodomésticos, para a criar um ambiente sereno, calmo e sem excessos, favorecendo a funcionalidade e a simplicidade na rotina diária. "Gosto muito dessa mistura dos revestimentos brancos, que lembram os metrôs de Londres e Nova York, com a madeira clara. Na bancada, usamos o quartzo branco com granulações, lembra um granilite", recorda. 4. Estilo clássico Estilo clássico traz uma proposta mais elegante e sofisticada para os ambientes (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci) Para quem prefere uma proposta elegante e sofisticada, o estilo clássico é uma boa escolha. No projeto da arquiteta, a cozinha apresenta detalhes refinados, como molduras em gesso, puxadores de metal ornamentado e bancadas em mármore ou granito. Os tons neutros dominam o esquema de cores com materiais de alta qualidade e acabamentos elegantes. Nesta cozinha, por exemplo, os revestimentos e a marcenaria foram trocados por peças com design clássico, dando um toque de charme para o ambiente. "Usamos uma marcenaria bem clarinha, com detalhes de molduras e puxadores que dão o toque clássico. Aproveitamos o espaço ao máximo, seguindo até o teto de concreto. Praticamente não há interferência visual, dando essa visão contínua e resultando na sensação de amplitude", conclui a profissional. Por Leonardo Sandoval Saiba Mais Revista do Correio Confira 8 dicas de decoração para montar uma mesa de São João

