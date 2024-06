5 receitas práticas com quinoa para inserir na dieta

Você já se pegou pensando em como variar o cardápio sem abrir mão da saúde e do sabor? A quinoa é uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada e sem complicações. Rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, essa semente pode transformar suas refeições de forma simples e eficiente.

Além de versátil, a quinoa combina com diversos ingredientes, permitindo criar pratos deliciosos e equilibrados. Quer aprender como preparar refeições rápidas e saudáveis com quinoa? Então continue lendo e descubra cinco receitas práticas para inclui-la no seu dia a dia.

Pimentões recheados com quinoa

Ingredientes

2 pimentões verdes

2 pimentões amarelos

2 pimentões vermelhos

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de milho -verde em conserva

-verde em conserva 1/2 xícara de chá de carne moída

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Lave bem os pimentões e corte-os ao meio, no sentido do comprimento. Retire as sementes e as membranas internas, deixando os pimentões limpos para receber o recheio. Reserve. Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio até ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até a quinoa absorver toda a água e ficar macia. Reserve a quinoa cozida. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o milho-verde e misture bem. Junte a quinoa cozida e mexa até todos os ingredientes estarem bem incorporados.

Disponha os pimentões cortados em uma assadeira e recheie cada metade com a mistura de quinoa, milho-verde e carne moída. Regue os pimentões recheados com um fio de azeite de oliva, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a a 180?°C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, ou até os pimentões estarem macios e levemente dourados. Retire os pimentões do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de servir.

Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de água

1 xícara de tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de pimentão amarelo fatiado

1/2 cebola-roxa fatiada

Folhas de rúcula, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente para remover o amargor. Em uma panela, coloque quinoa e a água. Leve ao fogo médio até ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, ou até a quinoa absorver toda a água e ficar macia. Deixe esfriar antes de montar a salada.

Em uma saladeira, distribua os ingredientes em camadas para manter a salada fresca. Comece com uma camada de quinoa cozida. Adicione uma camada de tomates-cereja cortados ao meio. Em seguida, coloque uma camada de pimentão amarelo fatiado. Adicione uma camada de cebola-roxa fatiada e finalize com folhas de rúcula. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva em seguida.

Mingau de cereais com cereja

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia

1/4 xícara de chá de amaranto

1/4 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de iogurte natural

1 xícara de chá de cerejas frescas

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a aveia, o amaranto e a quinoa. Acrescente a água e leve ao fogo até começar a ferver. Reduza o fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os grãos estejam macios e a mistura tenha engrossado. Em uma panela pequena, coloque as cerejas e o mel. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que as cerejas estejam macias.

Em uma tigela, coloque uma porção do mingau de aveia, amaranto e quinoa. Adicione o iogurte natural por cima. Finalize com as cerejas cozidas e seu suco, distribuindo uniformemente sobre o mingau e o iogurte.

Cookies de quinoa com chocolate (Imagem: Vicktor1 | Shutterstock)

Cookies de quinoa com chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de chocolate em barra (70% cacau)

1/4 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de fermento em pó

Folhas de hortelã para decorar a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a quinoa cozida, o açúcar mascavo, o óleo de coco e o extrato de baunilha. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Adicione o fermento em pó à mistura e mexa novamente. Derreta o chocolate em banho-maria e adicione à mistura de quinoa. Mexa até que o chocolate esteja bem distribuído.

Com a ajuda de uma colher, faça pequenas porções da massa e coloque em uma assadeira forrada com papel-alumínio, deixando um espaço de aproximadamente 2 cm entre cada biscoito. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 15 minutos ou até que os cookies estejam firmes ao toque. Retire-os do forno e deixe que esfriem completamente na assadeira. Decore com folhas de hortelã e sirva.

Sopa de quinoa e legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

1 cenoura média picada

1 abobrinha média picada

1/2 xícara de chá de vagem picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1,5 l de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Coloque a cenoura, a abobrinha e a vagem e refogue por mais alguns minutos. Adicione a quinoa e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe cozinhar em fogo médio por aproximadamente 20 minutos. Sirva quente.