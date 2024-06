Hábitos saudáveis em dose dupla: criando uma rotina equilibrada como casal

Deparar-se com casais que, após algum tempo de relacionamento, saem de forma juntos é bastante comum. Muitas vezes, os pombinhos vão, sem nem mesmo perceber, acomodando-se com a nova rotina e negligenciando os hábitos de autocuidado. Apesar de ser frequente, esse descuido com a saúde não precisa ser parte da vida a dois. Pelo contrário, muitos casais decidem aproveitar a companhia um do outro para iniciarem juntos um dia a dia mais saudável, investindo em atividades físicas e dietas balanceadas.

Para a nutricionista Gabi Nogueira, a influência do parceiro pode levar a mudanças positivas de comportamento. "A convergência comportamental é um fenômeno de espelhamento de padrões, hábitos e comportamentos que casais experimentam. Assim, quando um parceiro adota hábitos alimentares saudáveis e um regime de exercícios, é mais provável que o outro parceiro siga o exemplo", conta a profissional.

Adotar um estilo de vida fitness em dupla pode ser mais simples do que se imagina e traz inúmeros benefícios para a saúde do corpo e do relacionamento.

Motivação e união

Acordar com vontade de chutar o balde é normal, afinal, ter disposição para treinar e seguir o plano alimentar todos os dias é impossível. Para Henry da Mata, educador físico e especialista em medicina do esporte, nesses momentos, ter uma pessoa acompanhando no processo pode ser fundamental para seguir firme. "Não há nada melhor do que o seu parceiro para ser um agente motivador e lhe incentivar a buscar melhores escolhas", afirma.

"Muitas pessoas deixam de iniciar um programa de treinamento ou um melhor hábito por meio de exercícios físicos por não terem uma pessoa para enfrentar o sedentarismo juntos", conta o profissional. Além de tornar a jornada mais leve, incentivo, apoio e compreensão estreitam os laços da relação. "Casais que trabalham juntos em suas metas tendem a alcançar melhores resultados e também fortalecem seu relacionamento, criando uma dinâmica de crescimento e bem-estar mútuos", explica Gabi.

Além de melhorar a saúde, dividir refeições nutritivas fortalece o relacionamento do casal (foto: Freepik)

A criação de mais momentos juntos também é um dos grandes benefícios da vida saudável a dois. "O casal apaixonado quer mais tempo próximo, e ele pode ser compartilhado em uma academia, um ginásio de esportes ou um parque", indica Henry. "É interessante dedicar um tempo para fazer as refeições juntos, assim, além de aproveitarem mais tempo, serão mais consistentes e disciplinados na dieta", complementa a nutricionista.

Botando em prática

Criar uma nova rotina e transformar hábitos antigos em casal exige organização, disciplina e uma boa comunicação. Em primeiro lugar, é importante que os dois esclareçam e alinhem os objetivos. "Sejam abertos um com o outro a respeito de suas metas de saúde e a importância delas, assim encontrarão um meio-termo", sugere Gabi Nogueira. Nesse processo, a presença de profissionais para guiar a jornada é fundamental.

"Adequar os objetivos e as necessidades individuais é dever de um especialista. Somente ele pode fornecer uma avaliação individualizada das necessidades de saúde de cada parceiro com um plano adequado, equilibrado e com alimentos nutritivos", esclarece Gabi. "Um médico vai avaliar o paciente e identificar possíveis restrições de saúde que possam impedir a realização de determinados movimentos. O educador físico vai orientar e controlar volume, intensidade e amplitude dos movimentos", acrescenta Henry.

Após isso, é interessante procurar espaços de tempo em que ambos concordem em preencher com exercícios físicos ou, se não for possível, estabelecer uma rotina de treinos separada. "Iniciem com treinos de intensidades leves a moderadas e respeitem a individualidade biológica de cada um. Com o tempo, o progresso será inevitável", garante o educador físico.

Henry também sugere que o casal comece com uma atividade prazerosa e que não tenha grande dificuldade. "A chance de se desmotivarem é menor quando se faz algo que junte o prazer com o benefício. Evitem fazer algo muito longe ou que gere desconforto físico, emocional ou social", conclui.

Amar engorda?

O ganho de peso em relacionamentos geralmente ocorre, como explica a nutricionista Gabi Nogueira, porque se adaptar aos hábitos de vida de outra pessoa e conviver com mais conforto e estabilidade emocional, muitas vezes, levam a uma redução de cuidados com a saúde. “No tempo que encontram para estar mais juntos, os casais tendem a sair para comer fora, compartilhando refeições ricas em calorias e pobres em nutrientes”, afirma. “Além disso, os casais visam passar mais tempo juntos, porém reduzem suas atividades físicas, optando por atividades mais sedentárias, como assistir a filmes e séries”, continua.

De acordo com o educador físico Henry da Mata, não há problema algum em ter o prazer de ir a restaurantes com o parceiro, mas é preciso ter atenção. “Os quilinhos a mais de gordura aparecem quando se consome muito mais calorias do que se gasta, e isso deve ser evitado. A palavra chave é equilíbrio, então nada de restrições a lugares ou alimentos”, alerta o profissional.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte