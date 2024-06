ArraiAU entre amigos: veja como criar uma festa junina para os bichos

O mês de junho é uma das épocas mais esperadas pelos brasileiros. Muito forró, comidas típicas e brincadeiras para crianças e adultos. No entanto, engana-se quem pensa que os pets também não podem aproveitar esse período. Eles se divertem, colocam uma fantasia a caráter e são levados, pelos tutores, para curtir nos mais diversos arraiais espalhados pelas cidades. Ainda assim, é necessário cuidado para que os bichos não se sintam desconfortáveis durante os festejos.

Desde que respeitados os limites e as necessidades de cada espécie, não há problema em inserir os animais nas comemorações de são-joão. De acordo com Bruno Alvarenga, professor de medicina veterinária do Ceub, vale destacar que alguns indivíduos, como alguns humanos, são antissociais. Seja por hábitos, seja por fobias, a mudança de rotina pode desestabilizá-los. Com destaque para os felinos, cuja presença de desconhecidos em seu ambiente, a saída de seu domicílio e o encontro com outros animais, pode resultar em desordens, como renais, imunológicas e comportamentais.

Isso, porém, não significa que não podem comemorar em família, dentro de casa mesmo. "Caso os proprietários desejem, podem realizar uma festinha privada com seu gato e aproveitar para tirar boas fotos", aconselha Bruno Alvarenga. Para organizar a festa, o veterinário afirma que é importante estabelecer um bom local para a celebração. "Para os cães, em geral, é fácil uma variação, podendo os socializados participarem de encontros em parques e em outras casas, por exemplo", completa.

Na hora de montar a lista de convidados, deve-se evitar a presença de cadelas no cio, animais agressivos, territorialistas ou doentes, segundo Bruno. E dar preferência somente, por pets que já se conheçam ou que tenham o hábito de interagir com outros animais, sem histórico de conflitos. Para a decoração, opte por colocar os enfeites apenas em uma altura que não permita que os bichos alcancem. Além disso, é fundamental que haja uma atenção especial aos resíduos da festa, uma vez que não é incomum que cães e gatos passem mal por comerem restos de comida, palitos de churrasco, ossos, bebidas alcoólicas, entre outros itens não recomendados.

Diversão canina

Uma turma unida e divertida. Domitila Gomes, 40 anos, é a tutora de Fubá, um dachshund, e de Amora, uma lhasa apso. Neste domingo, eles estarão presentes no Aurraiá dos Xaxixas, às 17h, no Parkdog, no Sudoeste. No entanto, essa não é a primeira vez que os pets comparecem a uma festa junina. Anualmente, estão sempre na companhia de outros animais, para brincar e realizar muitas atividades.

Ainda assim, ela revela que toma alguns cuidados para que os bichos se sintam confortáveis durante as celebrações. "Fubá e Amora já são acostumados com roupinhas desde filhotinhos, mas os acessórios, tipo chapéu, coloco só para a foto, porque realmente incomoda", afirma a tutora.

Em relação às comidas que são servidas no espaço, Domitila conta que separa duas mesas, uma com alimentos de pet e outra com de humano. De acordo com ela, todos são bem conscientes do que podem dar ou não para eles. Isso, naturalmente, facilita com que Fubá e Amora aproveitem sem se preocupar com o consumo de resíduos ou de pratos não recomendados para eles.

"Eles gostam mesmo é de brincar com as bolinhas, correr, pegar os 'aumigos'. Mas, nós, também, fazemos desfile para concorrer a um lugar e ganhar brindes. Eles comem muito, e sempre encomendamos comida de pet. Tem empresas que fazem várias opções, bolos, brigadeiros, tudo para eles. Fubá fica ligado no 220 o evento todo, Amora é diva, não se mistura com outros dogs, fica plena no banquinho dela", diverte-se Domitila.

Fubá e Amora adoram uma festa junina pet (foto: Arquivo pessoal)

Recomendações

Em relação ao barulho, a veterinária Lorena Bastos explica que, sempre em festas de animais, é necessário evitar estalinhos ou bombinhas, já que isso estressa os bichinhos, que têm a audição bem aguçada. O ideal, de acordo com a profissional, é que seja utilizada uma música baixa e tranquila.

Sobre as roupas, estar atento aos tecidos mais confortáveis para o animal não se incomodar também é crucial para que aproveitem a festa da melhor maneira. “Alguns pets não gostam de utilizar roupas de nenhuma maneira, mas os que gostam se dão muito bem com roupinhas mais soltinhas sem apertar muito, mas não soltas demais a ponto de atrapalhar a locomoção. Apetrechos de cabeça podem ser bem aceitos por alguns também”, acrescenta.

Além da comida pet, as brincadeiras e as atividades fazem parte da programação animal durante as festas juninas. Afinal de contas, entreter tanto cães quantos gatos é tarefa mais que essencial para que a diversão seja garantida. “Em geral, o que funciona é o básico: brincadeiras de jogar objetos, correr, pular. A maioria não é muito seletiva: se tem o tutor e colegas caninos, está tudo perfeito”, finaliza Lorena.

Dicas valiosas



Para os que têm o sistema digestório mais sensível, Bruno Alvarenga aconselha a opção de ofertar a comida por meio de brincadeiras. “Nessa modalidade, pode-se esconder o petisco para o que o pet encontre, criar um desafio no qual ele deve retirar algo ou desenrolar um pano para ter acesso ao alimento. Em suma, criar um momento de interação entre o proprietário e seu animal que seja prazeroso a todos. E para os mais ativos, há ainda a opção de corridas com obstáculos, pegar objetos e brincar com outros animais em um espaço fechado e preparado exclusivamente para eles”, complementa.