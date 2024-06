Veja cinco receitas juninas sem lactose

As comidas de festa junina são uma das principais atrações entre os meses de junho e julho. No entanto, para aqueles que precisam evitar lactose, muitas dessas iguarias tradicionais podem parecer fora de alcance. Pensando nisso, criamos uma seleção especial de receitas típicas sem lactose, para que todos possam desfrutar das delícias dessa festividade sem preocupação. Confira!

Bolo de mandioca

Ingredientes

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1 kg de mandioca descascada e ralada

descascada e ralada 5 ovos

1 1/2 xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de água

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o óleo de coco e o açúcar e misture até obter um creme claro. Adicione os ovos e bata bem. Acrescente a mandioca, o leite de coco, o coco ralado e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Em seguida, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Creme de galinha

Ingredientes

1/2 kg de peito de frango

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de extrato de tomate

1 l de caldo de galinha

200 g de creme de leite vegetal

4 batatas descascadas e cozidas

Grãos de milho-verde e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito de frango e o caldo de galinha e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, retire o frango da panela, disponha sobre um recipiente e desfie. Reserve o caldo. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate, metade do caldo de galinha reservado, o extrato de tomate e o frango e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque as batatas e o restante do caldo de galinha e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha na panela, acrescente os grãos de milho-verde e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Para finalizar, coloque o creme de leite vegetal, misture e sirva em seguida.

Canjica

Ingredientes

500 g de milho para canjica

1 l de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar

100 g de amendoim torrado e moído

torrado e moído Canela em pau, cravos-da-índia e coco ralado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o milho, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Depois, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão e adicione o leite de coco, o açúcar, os cravos-da-índia e a canela. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, acrescente o amendoim e o coco ralado e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Pastel de carne

Ingredientes

Massa de pastel

2 xícaras de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 colher de chá de goma de xantana

1/2 colher de chá de sal

2 ovos

3 colheres de sopa de óleo de milho

1 xícara de chá de água morna

Óleo de milho para fritar

Recheio

500 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Massa de pastel

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a carne moída, e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, disponha a massa em uma superfície lisa forrada com plástico-filme. Abra com a ajuda de um rolo, corte no formato de um retângulo e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o cheiro-verde e misture.

Montagem

Disponha a carne moída em um dos lados da massa de pastel. Dobre ao meio e feche com a ajuda de um garfo. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, com uma escumadeira, disponha os pastéis na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Cocada de colher

Ingredientes

2 xícaras de chá de coco ralado

2 colheres de sopa de açúcar de coco

3 colheres de chá de leite em pó zero lactose

3 xícaras de chá de leite de coco

1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para uma panela, junte o coco ralado e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente e espere esfriar. Sirva em seguida.