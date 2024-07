Sob a proteção dos Andes: uma viagem mágica pelo Chile

"Atenção, passageiros, vamos atravessar neste momento a Cordilheira dos Andes". O aviso do piloto causa certa euforia e os olhares buscam as janelinhas da aeronave. A leve turbulência a bordo, comum nessa travessia, termina com a visão da enorme cadeia de montanhas cobertas de neve. É o espetáculo que abre as portas para uma viagem inesquecível pelo Chile, um país com invejável potencial turístico, desde sua capital, a cosmopolita Santiago, até o Sul do país, numa região que é a porta de entrada para a Patagônia. Passeios de barcos pelos grandes lagos, parques ecológicos e muita natureza se aliam a hotéis bem estruturados, restaurantes de qualidade e serviços competentes. E tudo isso sob a proteção dos Andes, a maior cordilheira da Terra que, além da neve, exibe monumentais vulcões — são mais de 2 mil no país, muitos ainda ativos. Cenas de cinema!

Com mais de 4,2 mil quilômetros de comprimento, o Chile é o país mais extenso do mundo e contrasta com a largura, de apenas 170km. Os Andes acompanham toda essa geografia peculiar. Portanto, o vislumbre das montanhas é uma constante em qualquer viagem pelo país. Os voos diretos da Latam entre a capital chilena e Brasília encurtaram o caminho entre as duas capitais, são pouco mais de quatro horas de viagem, evitando escalas e longa espera em Guarulhos (SP). A "missão" do Correio pelo Sul do Chile começa por Puerto Montt / Puerto Varas, depois da escala em Santiago. As cidades ficam a pouco mais de 1h30min de Santiago. A menos de 20 minutos de Puerto Montt, onde está o aeroporto mais estruturado da região, Puerto Varas é uma cidade voltada para o turismo. Há até cassinos!

Maior mirante da América Latina, o Sky Costanera é um toque ultramoderno em Santiago (foto: Divulgação)

Com pouco mais de 40 mil habitantes, às margens de um lago, Varas foi colonizada por alemães e serve de "hub" para a descoberta das maravilhas da região de Los Lagos, imensos espelhos d'água formados a partir das geleiras dos Andes. Mas o que marca mesmo, tanto a cidade quanto a região, é o incrível visual de vulcões, como o Osorno, um gigante esculpido pela natureza. Bem perto está outro vulcão, o Calbuco. Ambos estão ativos.

10/07/2024- Revista-Viagem ao Chile- (foto: Marcelo Agner/CB/D.A Press)

Para os brasilienses cansados das constantes ondas de calor do ano passado, a Patagônia é um alívio. Em Puerto Varas, a temperatura máxima, no verão, é de 28ºC, mas no inverno, não passa dos 14ºC. Há mínimas abaixo de 0ºC nesta época e chove muito a maior parte do ano. Mas o frio é suportável. Claro que com muito agasalho: casacos, luvas, gorros, camisas e calças térmicas são indispensáveis. Quem esquecer vai passar aperto...

Um cartão-postal

Bem agasalhado, é hora de seguir! A partir de Puerto Varas é possível conhecer as principais atrações deste "portal da Patagônia", como o Parque Vicente Perez Rosales, a primeira reserva natural do Chile, criada em 1926, com saltos e corredeiras. O passeio pelo lago de Todos os Santos é imperdível, com os vulcões Osorno e Calbuco como molduras. A embarcação, com varandas — prepare-se para o vento gelado no rosto —, após 1h50min de viagem, leva à pequena vila de Peulla, com apenas, acredite 43 habitantes, onde é dada a largada para um "safári" em veículo 4 X 4 que atravessa córregos, rios e matas, no sopé da Cordilheira. Além da paisagem, que lembra "protetores de tela de computador" de tão perfeita e preservada, é possível ver animais silvestres e até invasores, como os javalis, introduzidos na região e que se tornaram "pragas" para o meio ambiente e os fazendeiros.

A mão do homem tem reforçado o turismo no Sul do Chile. Em áreas bem cuidadas, uma surpresa brota das montanhas para os turistas. No meio de imensos morros funciona a Termas do Sol, um complexo com 10 piscinas, a céu aberto, com água de fontes vulcânicas, que variam de 36ºC a 43ºC. Ao ar livre, a temperatura de 9ºC não incomoda os visitantes, que transitam entre os tanques de água em seus trajes de banho. Uma visita relaxante e estruturada, com vestiários e lanchonete.

Cachoeiras e corredeiras são atrações do Parque Vicente Perez Rosales, a primeira área de proteção natural criada pelo Chile, em 1926 (foto: Mauro Barreto/LATAM)

Outra atração que reforça a harmonização da modernidade com a natureza é o spa Cancagua (@cancaguachile), às margens do Lago Llanquihue. Além das piscinas aquecidas, o espaço oferece experiências, como massagens, terapias e saunas nos bangalôs espalhados por uma área de mata, integrada à natureza. Fica na cidade de Frutillar, outra joia da colonização alemã na região de Los Lagos.

Cidade da música

O passeio pela região dos grandes lagos chilenos é de tirar o fôlego, pelas beleza naturais e opções de lazer. Mas é em Frutillar que a viagem guarda seu momento mais surpreendente — e emocionante. A cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, prédios baixos e uma tranquilidade inimaginável para quem vive nos grandes centros, tem um dos teatros mais importantes do país, o Teatro Del Lago, inaugurado em 2010, uma joia da arquitetura e da cultura chilena, erguida com recursos da iniciativa privada.

10/07/2024- Revista-Viagem ao Chile- (foto: Marcelo Agner/CB/D.A Press)

Desde os anos 1960, Frutillar se destaca com as chamadas Semanas Musicais, atraindo concertos e festivais eruditos, clássicos e populares. O evento virou tradição e, a partir de 1998, quando um incêndio destruiu o grande hotel onde eram realizadas as apresentações, a cidade e empresários que viveram ali decidiram erguer uma joia para tornar a cultura um símbolo da cidade.

Com escalas monumentais, o Del Lago se debruça sobre o Llanquihue e espalha sua influência pela orla, onde esculturas de pianos e outros instrumentos adornam a praia de águas geladas. O centro foi construído no lugar do hotel consumido pelas chamas, a partir da iniciativa do empresário Guillhermo Schiess, descendente de alemães

Inaugurado em 2010, o Teatro Del Lago é o joia da arquitetura e da cultura chilena (foto: Marcelo Agner/CB/D.A Press)

Com anfiteatro, foyer, galeria de arte, cafés e um auditório central, a Sala Tronador tem capacidade para 1,2 mil espectadores confortavelmente instalados, além de uma acústica com padrões internacionais. O complexo tem 11 mil metros quadrados e é sede de apresentações de músicos chilenos e internacionais. Funciona também como escola para jovens instrumentistas e um conservatório. E é uma visita obrigatória a turistas de todo o mundo.

Também em Frutillar, outra experiência mágica encanta turistas de todas as idades. O Camp Musiaustral é um laboratório desenvolvido pelo músico canadense Daniel Emden e sua esposa, Fabíola, venezuelana, numa casa cheia de instrumentos e cercada por natureza. A imersão, divertida e relaxante, mostra que todos são capazes de mergulhar na música, até mesmo os sem habilidade — como eu!

O vinho especial

Um dos principais produtores mundiais de vinho, o Chile se destaca pela qualidade e quantidade da produção. As vinícolas se tornaram um produto turístico de peso para a economia, com visitas guiadas e oferta de gastronomia, passeios e hospedagem, além de rápida introdução à enologia. As opções são muitas, a maioria nas cercanias de Santiago e de outras cidades da região central chilena, principal centro de produção da bebida no país.

Os barris da vinícola ficam em prédio moderno, de arquitetura requintada (foto: Marcelo Agner/CB/D.A Press)

Há também neste setor experiências sofisticadas e surpreendentes. A menos de uma hora de carro de Santiago, a vinícola Matetic (@mateticvineyards) fica num vale entre a capital e o mar. Criada em 1999, a Metetic se especializou na produção orgânica/biodinâmica, com vinhos diferenciados. Em 32 hectares de vinhedos, são cultivadas as uvas Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir e Syrah, num processo que visa a proteção do meio ambiente e cuidado com as frutas, sem agrotóxicos, em processos modernos, mas que não excluem o trabalho atencioso dos funcionários. A flora e a fauna do vale, associadas à criação de animais domésticos e o cultivo de plantas exóticas, são usadas nas vinheiras. Há tecnologia para regular o uso da água, com economia dos recursos hídricos. Os resultados são vinhos sofisticados, a partir da produção de 500 mil quilos de uvas por ano e 350 mil litros de vinho.

As vinheiras do Matetic são cultivadas no manejo orgânico (foto: Marcelo Agner/CB/D.A Press)

A Matetic tem conquistado mercados como Estados Unidos, Inglaterra, China, Holanda e o Brasil e a experiência de visitar uma vinícola orgânica atrai turistas. No local, além de degustar os vinhos, há restaurante e hotel. A arquitetura moderna das adegas e dos centros de fermentação das uvas é uma atração à parte, bem como as demais instalações e a maravilhosa fazenda que as abriga. Um passeio diferente e enriquecedor para os amantes dos excelentes vinhos.