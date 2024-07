4 vantagens do visagismo para a autoestima

Em um mundo em que a imagem pessoal tem um impacto significativo na autoconfiança e na percepção que temos de nós mesmos, o visagismo surge como uma ferramenta poderosa para elevar a autoestima. Essa abordagem personalizada pode transformar o modo que nos vemos e como somos vistos pelos outros.

O visagismo é a arte de criar uma imagem personalizada que valoriza as características individuais de uma pessoa, considerando formato do rosto, tipo de cabelo, cor da pele, estilo de vida e personalidade. “O objetivo do visagismo é harmonizar a aparência externa com a essência interna, criando uma imagem que reflita verdadeiramente quem somos”, explica Adna Felício, consultora de imagem e especialista em visagismo.

Abaixo, confira alguns dos benefícios do visagismo!

1. Autoconhecimento e aceitação

O visagismo começa com uma análise detalhada das características físicas e pessoais de cada indivíduo. Esse processo promove o autoconhecimento, ajudando as pessoas a reconhecerem suas qualidades únicas e a valorizarem sua própria beleza. “Ao entender o que nos torna únicos, podemos aceitar e amar nossas particularidades”, destaca Adna Felício.

2. Harmonização da imagem

Uma das principais vantagens do visagismo é a capacidade de harmonizar a aparência. “Ao escolher cortes de cabelo, cores e estilos que complementam nossas características, podemos criar uma imagem que realça nossa beleza natural”, afirma a consultora de imagem. Essa harmonização não apenas melhora a aparência, mas também aumenta a confiança.

O visagismo permite que a imagem externa reflita a personalidade e o estilo de vida de cada pessoa (Imagem: Beauty Hero | Shutterstock)

3. Expressão da personalidade

O visagismo permite que a imagem externa reflita a personalidade e estilo de vida de cada pessoa. Quando a aparência está alinhada com quem se é internamente, é possível sentir uma maior coerência e autenticidade. Isso reforça a autoestima e promove uma sensação de bem-estar.

4. Aumento da confiança

Sentir-se bem com a própria aparência tem um impacto direto na confiança. “Ao nos vermos bonitos e bem apresentados, enfrentamos o mundo com mais segurança e disposição”, explica Adna Felício. Assim, o visagismo pode ser um aliado em momentos importantes, como entrevistas de emprego, encontros ou eventos sociais.

Por Tamires de Moraes