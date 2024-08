A funcionalidade de Brasília em comparação com outras grandes metrópoles

Especial para o Correio — Graça Seligman

Quando conto para meus amigos de fora que Brasília é uma cidade funcional, eles frequentemente duvidam e me pedem para desenvolver a afirmação. "Como assim funcional? É tudo longe, o Plano Piloto está cada vez mais trancado, muito trânsito!." São algumas das reações comuns. De fato, o trânsito piorou e o movimento aumentou, mas ainda está longe de ser grave. Quem reclama aqui em Brasília certamente não conhece as cidades mais engarrafadas do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, apenas para citar algumas.



A funcionalidade de Brasília se deve, obviamente, à sua característica de cidade planejada, cuja ideia original não considerou pessoas caminhando nas grandes avenidas que cortam a cidade de uma asa a outra. No entanto, a cidade tem claramente funções sociais urbanísticas muito bem definidas, seja na habitação, trabalho, lazer ou mobilidade.

Por exemplo, no meu caso, consigo fotografar de manhã no melhor horário e, à tarde, ainda tenho tempo para consultas médicas, dentistas, compras para casa e ainda posso dar uma passada na casa das minhas netas. Em São Paulo, se você tem um compromisso, é um compromisso e nada mais. O tempo que se perde locomovendo-se de um lado para outro pode levar de 40 minutos, sendo otimista, até uma hora e meia, isso considerando ser um bairro ao lado do outro.

Sério! Não invente de marcar dois compromissos importantes em São Paulo no mesmo dia. Um deles você perde, se atrasa, se estressa com a demora para chegar. E quando você tem, digamos, uma fisioterapia obrigatória cujo fisioterapeuta foi indicado pelo seu médico, a tendência é seguir o que ele orienta. O problema é que fica tão longe que um período do dia estará ocupado no ir e vir.

Comparando com outras metrópoles como o Rio de Janeiro, onde o trânsito nas principais vias, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, pode ser caótico, ou Belo Horizonte, onde a infraestrutura viária muitas vezes não acompanha o crescimento da frota de veículos, Brasília ainda se destaca. Em Recife e Fortaleza, a situação não é muito diferente, com congestionamentos frequentes e longos tempos de deslocamento.

Dia desses, em Brasília, tive um compromisso atrás do outro: fotos das 7h da manhã até as 10h30, depois fui ao dentista e ainda de manhã passei no supermercado. Às 12h40 estava em casa para almoçar. Essa eficiência no uso do tempo é algo que dificilmente se encontra em outras grandes cidades brasileiras.

Portanto, apesar dos desafios e do aumento do trânsito, Brasília ainda oferece uma funcionalidade que muitas outras metrópoles não conseguem proporcionar. A cidade planejada permite uma organização do tempo e das atividades que é um verdadeiro luxo em comparação com a realidade de outras grandes cidades do país.

Graça Seligman é fotógrafa