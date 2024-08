7 mitos e verdades sobre alimentação e amamentação

A amamentação é um período importante tanto para a mãe quanto para o bebê, pois fortalece o vínculo afetivo e proporciona ao recém-nascido os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento saudável. No entanto, esse período pode ser cercado por muitos mitos, especialmente relacionados à alimentação da mãe.

Para esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o tema, Aline Becker, nutricionista e personal trainer, e a Dra. Kelly Oliveira, pediatra especialista em amamentação, esclarecem os mitos e verdades sobre a amamentação. Confira!

1. A alimentação da mãe influencia na amamentação

Verdade. Existe a necessidade de a mãe se alimentar adequadamente de forma saudável e equilibrada. “A alimentação da mãe colabora para a amamentação, principalmente no teor de vitaminas e minerais, mas isso não significa que ela tem que seguir uma dieta limitante, abrindo mão de diversos alimentos. Mas, sim, uma dieta responsável e equilibrada”, diz Aline Becker.

2. Algumas mães produzem “leite fraco” para o bebê

Mito. Não existe leite fraco. O leite materno é o alimento mais completo que o bebê pode receber. “Toda mãe é capaz de produzir o leite com os nutrientes necessários para suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. O que acontece em alguns casos é que a produção de leite pode estar baixa, mas isso não está relacionado com a qualidade do leite e pode ser facilmente resolvido”, comenta a Dra. Kelly Oliveira, pediatra especialista em amamentação, responsável pelo perfil Pediatria Descomplicada no Instagram, que orienta pais sobre cuidados com os filhos sem neura.

3. Mulheres que amamentam não podem tomar café

Mito. Bebidas estimulantes, como café, chá preto, chá mate, chocolate e chimarrão, podem ser consumidas com moderação, pois podem causar insônia ou hiperatividade nos lactantes.

O leite materno pode causar cólicas ou alergias no bebê; por isso, a mãe deve preferir alimentos in natura (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock)

4. O leite materno pode provocar cólicas ou alergias no bebê

Verdade. O sabor de alguns alimentos é passado para o leite da mãe, incluindo substâncias que podem ser alérgicas e gerar cólicas no bebê, como alimentos à base de derivados de leite. Por isso, recomenda-se que a alimentação da mãe durante a amamentação contenha preferencialmente alimentos in natura e minimamente processados.

5. Canjica aumenta a produção de leite

Mito. Nenhum alimento aumenta a produção de leite. Segundo Aline Becker, antigamente era comum a crença a respeito de alimentos que aumentavam a produção de leite. “Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a canjica não é indicada, pois contém leite de vaca e pode fazer com que o bebê tenha cólicas”, explica.

6. Quem amamenta consome mais água e calorias

Verdade. A produção de leite exige um consumo maior de água e calorias. “A amamentação é um período de alta demanda nutricional, não é aconselhável fazer dietas restritivas. A alimentação da mulher deve ser equilibrada e variada para manter a saúde e a nutrição, que são essenciais para produzir o leite materno. Além disso, a mulher deve aumentar entre 200 e 500 calorias na dieta. Também é importante beber bastante água ao longo do dia para repor o líquido que está sendo usado na produção do leite”, diz a especialista em nutrição.

7. Amamentar emagrece

Verdade. Neste período também há um grande gasto energético e micronutrientes, fazendo com que a mãe possa perder de 1 a 2kg por mês. Portanto, a quantidade de carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais consumidos devem ser proporcionais a esse gasto.

“O mais importante é estar atento à quantidade de refeições diárias. O recomendado é comer de forma fracionada, ou seja, de 4 a 5 refeições ao longo do dia. Essas refeições podem ser: café da manhã, almoço, jantar e duas pausas para o lanche entre as refeições principais”, afirma a pediatra.

A alimentação materna inadequada com ausência ou deficiência no consumo de alimentos fontes de nutrientes pode resultar em deficiências nutricionais no leite materno. Comer com regularidade, devagar, em ambientes apropriados e beber água sempre que sentir sede são práticas alimentares recomendadas às mulheres em fase de amamentação.

Por Isabel Bergami