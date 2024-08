Combinações criativas: mosaicos viram tendência na decoração

É importante escolher cores que harmonizam com o restante do ambiente - (crédito: Reprodução Instagram/ @mosaic.factory)

Com o poder de transformar um espaço simples em um ambiente sofisticado e cheio de personalidade, o mosaico tem sido usado para dar um charme único a decoração. Com uma vasta possibilidade de cores, combinações e texturas, essa arte pode ser aplicada em pisos, paredes, mesas, tetos e espelhos.

O mosaico consiste na criação de imagens ou padrões a partir da junção de pequenos pedaços de materiais, como pedras, cerâmicas e vidro, conhecidas como tesselas. Provavelmente você já encontrou algum exemplo de mosaico nas ruas, escadas e muros de cidades, porém, a técnica também pode ser incrementada no design de interiores.

"Tem sido uma forma significativa de expressão artística em várias culturas ao longo do tempo, desde a Idade Média, quando o mosaico servia como arte, principalmente no contexto religioso", afirma a arquiteta Emile Ferreira.

Segundo ela, os mosaicos unem estética, funcionalidade e versatilidade, e podem ser usados em diversas superfícies, tanto em ambientes internos quanto externos. "Oferecem uma variedade de cores, tamanhos, texturas e formas, facilitando na hora da personalização."

Para Emile, a técnica oferece uma ampla gama de opções estéticas e visuais, atendendo a diferentes gostos e estilos. Além disso, promove tranquilidade quando harmonizada com diferentes elementos já existentes do espaço.

De acordo com a master em arquitetura e fundadora do Escritório AlvesDesign, Julyanne Alves, os mosaicos vêm ganhando destaque na decoração devido à durabilidade, à versatilidade e à capacidade de transformar espaços com cor e textura.

Para ela, a técnica é uma forma de expressão artística que, além de beleza, garante afeto para o ambiente. "Nos dias de hoje, buscamos trazer aos projetos de arquitetura e de interiores afeto, até porque a arquitetura nos remete a isso — a vivência de cada um em um determinado espaço de tempo", afirma Julyanne.

Como decorar?

Julyanne Alves explica que os mosaicos podem ser encontrados desde em pequenas peças decorativas até em grandes murais que cobrem paredes ou pisos inteiros. Para usar a técnica na decoração, é importante harmonizar com a identidade do projeto, de acordo com a personalidade e o gosto do cliente.

"Gosto muito de usar o mosaico como tapete, incluindo essa técnica no piso. Além de ficar um charme, conseguimos criar um marco no ambiente. Usar essa técnica dando continuidade em bancadas ou ilhas também fica lindíssimo", aconselha.

Transitando entre hotéis, igrejas, ruas, banheiros, cozinhas e salas de estar, a utilização da arte dos mosaicos é uma maneira criativa de complementar o ambiente. "É interessante optar por paletas de cores que harmonizem com o restante do espaço. Mosaicos em tons neutros podem ser charmosos sem chamar muita atenção, já cores vibrantes podem destacar elementos do ambiente", completa a arquiteta Emile Ferreira.

Segundo ela, assim como as cores, o tamanho do mosaico interfere diretamente na percepção do espaço. Peças menores criam o efeito mais delicado e sutil, já as maiores ficam mais chamativas. A respeito do local da casa, o mosaico possibilita o uso em diferentes cômodos. A arte é comumente vista em banheiros, devido à resistência e à facilidade de manutenção. Na cozinha, o mosaico pode ser aplicado como frontão, atrás da pia ou do fogão, e na sala pode ser utilizado em uma parede para destaque, para criar um ponto de foco ou como painel artístico.

Além de aplicado em superfícies, o mosaico pode ser visto em quadros, esculturas, peças decorativas, vasos e molduras de espelhos. Para quem quer sair do óbvio, Emile aconselha o uso da técnica em portas, luminárias — que criam efeitos de iluminação —, jardins, bancos e fontes de água.

A técnica de criar padrões, imagens, desenhos e texturas com pequenas peças pode transformar o espaço. Não importa onde esteja, o mosaico garante vida, criatividade e personalidade para o ambiente, tornando-o especial e único.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

