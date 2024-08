Reversão da vasectomia: entenda o procedimento e as chances de sucesso

A decisão de fazer vasectomia é um marco na vida de qualquer homem. Realizada por médicos urologistas, esse procedimento consiste em uma cirurgia de contracepção definitiva. "O procedimento é muito simples. Por meio de um pequeno corte no escroto, identificamos, isolamos e ligamos os dutos deferentes do paciente", explica o urologista Rafael Vidal, da Rede D'Or. "Esse ducto é o caminho por onde os espermatozoides passam para serem estocados na vesícula seminal, gerando a esterilização no homem", continua.

Hoje em dia, a vasectomia é um procedimento comum, amplamente utilizado em planejamentos familiares. Entretanto, a vida é cheia de surpresas e os planos podem mudar. Se, após algum tempo, o desejo de paternidade retornar, a medicina reprodutiva oferece uma solução: a cirurgia de reversão. Cada vez mais aprimorado, esse procedimento é realizado por urologistas especializados e permite que muitos homens recuperem a fertilidade e realizem o sonho de serem pais.

O que influencia a decisão

Para diminuir a taxa de arrependimentos após a cirurgia, a realização da vasectomia é mediada por algumas exigências legais, como a assinatura de termo de consentimento e a orientação por meio de consultas com psicólogos. Ainda assim, alguns homens acabam mudando de ideia.

O arrependimento da vasectomia muitas vezes ocorre por causas religiosas, novos relacionamentos ou desejos tardios do casal. (foto: Freepik)

“Entre os motivos mais frequentes, podemos citar pacientes que entram em um novo relacionamento, despertando o desejo da paternidade; causas religiosas, em que o homem se converte a uma religião que não aceita métodos contraceptivos; e o desejo tardio do casal em ter mais um filho”, enumera o urologista Tiago Serra, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

Como funciona o processo

De acordo com Tiago, apesar de não existir um prazo específico para a realização da reversão da vasectomia, sabe-se que as chances de sucesso podem diminuir com o passar do tempo. “Mesmo assim, não existe um prazo em que a cirurgia de reversão é contraindicada. Assim, se o paciente desejar ter novos filhos mesmo depois de muitos anos após a vasectomia, a cirurgia de reversão deve ser a primeira opção, desde que os riscos sejam explicados ao paciente”, indica.

Conforme descreve o urologista Rafael Vidal, a cirurgia de reversão visa reconectar as extremidades seccionadas dos dutos deferentes, recriando uma via natural de ascensão dos espermatozoides, antes interrompida pela vasectomia. “O procedimento é feito com o auxílio de um microscópio, que busca aumentar as chances de sucesso”, expõe o médico.

Complexidade e riscos

O procedimento de reversão é feito por meio de pequenas incisões e, de modo geral, tem complexidade maior que o da vasectomia. “Para maior taxa de sucesso, é necessário o treinamento específico do urologista. Além disso, a cirurgia-padrão deve ser realizada com auxílio de microscópio e, necessariamente, utilizando fios muito finos para que os ductos fiquem transitáveis”, pontua Tiago.

Apesar de ser delicada, a cirurgia de reversão não costuma apresentar grandes complicações e riscos à saúde do paciente. “Ele recebe alta no mesmo dia. Os principais riscos são sangramento local, hematoma e infecção. Uma vez que o paciente respeite as recomendações pós-operatórias, o risco de complicações é muito baixo”, acrescenta o urologista.

Pós-operatório e recuperação

Na maioria das vezes, o processo de recuperação da cirurgia é rápido e tranquilo. “O paciente volta para casa no mesmo dia da cirurgia, praticamente não sente dor e, no dia seguinte, já está apto a realizar suas atividades cotidianas”, descreve Rafael. No entanto, alguns cuidados pós-operatórios são recomendados.

“Evitar manipulação excessiva da bolsa testicular, repouso sexual e de atividade física por 30 dias, cuidados locais com compressa fria nos primeiros dias e higiene local, mantendo a ferida operatória limpa e seca, além de analgésicos simples para controle de dor”, indica Tiago.

Palavra do especialista

Qual é a taxa de sucesso da reversão de vasectomia?

A taxa de sucesso está diretamente relacionada ao tempo em que o paciente realizou a vasectomia, a experiência do cirurgião e a utilização de microscopia. Para paciente cuja vasectomia foi realizada há menos de 10 anos e a reversão realizada por cirurgião experiente e com auxílio de microscopia, a taxa de sucesso gira em torno de 80%.

Quais fatores podem prejudicar o resultado da reversão?

O principal fator que pode prejudicar o resultado é a demora na decisão pela cirurgia de reversão. Outros fatores são infecção, hematoma e sangramento no local operado, além da técnica cirúrgica inadequada.

Se a reversão for inviável para o homem, ainda existe alguma possibilidade de fertilização?

Sim. A cirurgia de vasectomia não diminui a produção de espermatozoides. Ela apenas impossibilita a saída dele. Assim, caso o paciente deseje ter filhos, mas a cirurgia de reversão não for factível, é possível extrair espermatozoides do testículo ou epidídimo do paciente e realizar a fertilização in vitro. Desse modo, o paciente pode manter acesa a esperança de ter filhos.

Tiago Serra David é urologista e andrologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte