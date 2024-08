Interfashion chega em Brasília com desfiles e atrações renomadas

O Interfashion quer contribuir com a evolução de toda a cadeia produtiva do segmento de moda e imagem no distrito federal - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Um universo cheio de moda, palestras e nomes importantes no cenário fashion. Brasília recebe a primeira edição do evento Interfashion, que começa nesta quinta-feira (8/8) e vai até sábado (10/8), no Complexo de lazer Parque Estações, que se hospeda de 01 a 25 de agosto no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, no estacionamento 10.

Idealizado por Julyana Noronha, diretora-presidente do Instituto Ativa, o evento chega com personalidades como o renomado estilista Alexandre Herchcovitch, Dudu Bertholini, designer de figurinos, o consultor Jorge Grimberg e muito mais. O Interfashion vem para valorizar produções locais, oferecendo uma programação gratuita, diversificada e cultural, com palestras, desfiles, focando no ecossistema da moda e imagem no Distrito Federal.

Da capital para o mundo, o evento quer contribuir com a evolução de toda a cadeia produtiva do segmento de moda e imagem no distrito federal, vislumbrando ser um movimento referência no Centro-Oeste em experiências e networking, ser ponte que conecta talentos, ideias e oportunidades locais e nacionais. Os ingressos são gratuitos e devem ser adquiridos no site do evento https://interfashionbrasilia.com.br/ .

Programação

Quinta-feira



16h — Workshop — SENAC | Visual Merchandising

16h às 16h40 — Painel — Consultoria de Imagem na Capital

16h30 — Talk Show Lilian Lemos — Consultoria de Imagem para BELEZAS NEGRAS

17h às 17h40 - Palestra Vandressa Pretto — Autoestima além do óbvio

18h às 18h40 — Desfile VERDURÃO e PORÃO 40

19h às 19h40 — Palestra Bruno Oliver — O Poder da Imagem

20h às 20h40 — Desfile Ma’Vi e 2 TEMPOS

21h — Palestra e atração nacional surpresa

21h40 às 22h — Desfile Carmen Steffens

Sexta-feira



15h — workshop SENAC — O poder das soft skills

16h — Palestra Olivia Merquior — Inovação e IA na moda

17h — Talk Show Alexandre Herchcovitch

18h — Desfile HAURA e HLOS

19h — Palestra Natália Fialho

19H40 — Painel método DOM — Seja você a sua marca

20h30 — Desfile Sunrose Beachwear

21h10 — Palestra Andréia Meneguete — Moda, luxo e inovação:

um olhar para os novos tempos de varejo

21h50 - Desfile - Virgínia Barros

Sábado

15h — Workshop - SENAC | Guarda-roupa inteligente

15h30 — Desfile - SENAC FASHION LAB/ VIDA CIRCULAR

16h às 16h40 — Palestra André Carvalhal – Moda com Propósito

16h — Oficina - Daisy Barros, Oficina de Estamparia

17h às 17h40 - Painel - Brechós — Moda circular na Capital

18h às 18h40 - Desfile - REPLAY / Brechó Retiqueta

19h — Palestra Jorge Grimberg — Futuros Possíveis

19h50 - Desfile — Las Costureras — Fernanda Ferrugem

20h30 - Palestra — NATÁLIA MITI — case MITI: sustentabilidade e exportação

21h20 - Desfile — Laura Segall / Sérgio Calado

21H - Encerramento e atração surpresa