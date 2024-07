Pelinhos estilosos: peças felpudas voltam com sucesso ao mundo da moda

Com a chegada do inverno, são inúmeras as possibilidades de peças estilosas e que protegem contra o frio - (crédito: Reprodução/ Instagram: @haileybieber)

Tendências fashion estão sempre ressurgindo e ganhando destaque de tempos em tempos. É o caso das peças felpudas, que voltaram com tudo no mundo da moda, principalmente no universo das redes sociais e das celebridades, garantindo personalidade e estilo para o visual.

"Surgiram, originalmente, nos movimentos de contracultura nos anos 1970, quando a intenção era parecer quase que desleixado, como as roupas mais velhas que começam a soltar pelinhos", explica a consultora de moda e estilo Alexia Paes Guerra. O tecido mohair é proveniente de pelo de cabra de angorá, porém, hoje, pode ser encontrado em fibras sintéticas devido a leis e discussões contra a crueldade animal.

O século virou, a moda mudou e as peças felpudas viraram tendência novamente, desta vez, com o nome de fuzzy effect. "A moda nada mais é do que um fenômeno cultural e cíclico, por isso, vemos tantas tendências reaparecerem repaginadas", afirma Alexia.

Segundo ela, a volta da trend está relacionada com o retorno da macrotendência do despojado e de uma moda mais effortless, ou seja, que garante estilo, porém dando a sensação de não ter sido feito esforço algum para chegar ao resultado — fenômeno também observado no mercado da beleza.

De acordo com a consultora de imagem pessoal e corporativa Nara Moura (@nara.mmoura), as tendências são movimentos que expressam momentos da sociedade por meio do consumo e do uso. "O que é mostrado por líderes e, neste caso, influenciadores virtuais, de forma repetida, gera desejo e anseio por quem os vê", assegura.

Símbolo da rebeldia jovem, usada por punks, hippies e grunges no século 20, hoje as peças felpudas desfilam desde as passarelas até as ruas das cidades. Com a aposta de estilistas e marcas de luxo no tecido mohair, a adesão por parte de celebridades e a disseminação da estética nas redes sociais, a fuzzy effect virou novamente um sucesso.

Com diferentes estampas, as peças felpudas garantem extravagância, estilo e personalidade (foto: Reprodução/ Instagram: @zendaya)

Como usar

Para aderir à trend com personalidade, Nara Moura aconselha entender como adequá-la ao estilo pessoal. "A harmonia do vestir conversa muito com o estilo que vem de dentro. Não tente utilizar esse estilo de peças se não for capaz de carregar", afirma.

Se o desejo for causar o ar despojado do mohair, Nara aconselha harmonizar com um denim, matéria-prima do jeans. Mas se a intenção for uma mensagem mais sofisticada, sobrepô-la a uma combinação monocromática e a tecidos mais encorpados é uma boa aposta.

Não importa qual seja a escolha, diversão e personalidade são garantidos. "Ao utilizar uma peça de textura felpuda, naturalmente você está adicionando estilo e tendência ao visual", afirma Nara.

Com a chegada do inverno, as peças felpudas são uma ótima aposta para se proteger contra o frio sem sair de moda. De acordo com Alexia Paes Guerra, combinações de calça com casacos felpudos e um toque de acessórios, como cachecóis e luvas, são ótimas opções para quando as temperaturas começarem a baixar.

Contudo, segundo a consultora de moda e estilo, a presença das peças felpudas não se limita ao frio. "A peça também pode ser usada no calor, então tops, shortinhos, minissaias, biquínis e até calçados podem ter fuzzy", declara Alexia.

De acordo com ela, para quem gosta de criatividade e espontaneidade, a fuzzy effect é bingo para sair do óbvio na hora de montar o visual. "As texturas sempre são boas apostas de styling para acrescentar informação de moda a diversos estilos de look, seja ele colorido, seja sóbrio", afirma.

Extravagante ou sutil

Extravagância é sinônimo dessa tendência, principalmente ao optar por peças com estampas e padronagens e ao combinar diferentes texturas na mesma composição, garantindo inúmeros detalhes. "Se a ideia for mergulhar de cabeça na tendência, não tenha medo de combinar o efeito com cores, estampas, listras e até com peças brilhosas", aconselha Nara.

Já para quem gosta do efeito das peças felpudas, mas quer aderir à tendência de maneira mais sutil, a sugestão é usá-las em dose menor, evitando cores vibrantes e estampas, e apostando em acessórios. "Bolsas, sejam de ombro, médias ou mensageiro, chapéus, prendedores e presilhas de cabelo, óculos", exemplifica Alexia.

Como protagonista ou nos detalhes, inúmeras são as opções de peças com o efeito fuzzy que garantem personalidade ao visual. Segundo Alexia, para looks sóbrios e seguros, meias, suéteres, coletes, cardigãs e casacos longos são bons exemplos.

Para quem tá cansado dos looks tradicionais, leveza, espontaneidade e diversão são aspectos garantidos no visual composto por peças felpudas. "Garantem mais dinamismo e informação além do óbvio, principalmente quando a peça escolhida também possui diferentes combinações de cores, padrões e estampas", finaliza Alexia.

Sucesso nas redes sociais, entre famosos e nas passarelas, as peças felpudas garantem um ar despojado e estiloso para o visual (foto: Reprodução/ Instagram: @brunamarquezina)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte