Como funcionam os Crossfit Games, os Jogos Olímpicos do mundo fitness

Começou nesta quinta-feira (8/8) a competição Crossfit Games, que busca os atletas mais completos do mundo fitness. A competição ocorre nos Estados Unidos, mas reúne homens e mulheres de diversas nacionalidades.

Nos jogos, os atletas precisam superar uma série de modalidades. Cada prova vale 100 pontos, e os competidores recebem a pontuação com base no tempo em que finalizaram o desafio.

De acordo com o site da competição, "o crossfit não se trata apenas de ser rápido e forte. Trata-se também de potência cardiovascular/respiratória, resistência, flexibilidade, potência, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Estes atributos físicos gerais são a base de um dos modelos de fitness do CrossFit", expõe.

Para testar a resistência dos atletas, são propostos desafios como corrida, levantamento de pesos, natação, ciclismo, trabalho com objetos, escalada, ginástica básica (calistenia), entre outros.

Além do físico, a resistência mental e psicológica, a inteligência e o pensamento veloz também são levados em consideração ao interferirem no desempenho dos atletas durante as provas.

A competição individual e por equipes começou nesta quinta e vai até domingo (11/8). Em seguida, serão realizadas edições para profissionais, adolescentes e pessoas com deficiência.

Incidente



O atleta sérvio Lazar Dukic, de 28 anos, morreu afogado na quinta-feira (8/8) ao participar dos jogos. Enquanto disputava a prova de natação no lago Marine Creek, o sérvio foi visto pela última vez a cerca de 100 metros da linha de chegada. Após o encerramento da disputa, a organização percebeu que Lazar não tinha emergido.

A equipe de resgate removeu um corpo do lago duas horas depois do desaparecimento do atleta. O evento confirmou a morte de Lazar em um pronunciamento publicado nas redes sociais.