Dia do Solteiro: é possível ser feliz sem um relacionamento? 

As pessoas são seres sociais. Contudo, as relações amorosas, seja de namoro ou casamento, não devem se tratar de uma obrigação

Se por um lado o Dia dos Namorados leva milhares de apaixonados para atividades românticas em fevereiro, o Dia dos Solteiros — celebrado nesta quinta-feira (15/8) — virou a chance das pessoas que não tem um par também poderem celebrar. A data pode até passar despercebida (afinal, comemorar a solidão?), mas ainda é a chance de relembrar que é possível, sim, ser feliz sem estar em um relacionamento.



Pelo menos é o que aponta o médico psiquiatra do Hospital Santa Lúcia Norte, Fábio Aurélio Leite. "Eu acho que a sociedade, de certa forma, é preconceituosa com quem não tem um relacionamento. E assim, a data é uma forma para as pessoas que estão solteiras possam ser sentir mais incluídas. A gente nasce solteiro, a gente tem de comemorar, a questão de um relacionamento a dois é algo que pode acontecer, mas não é uma necessidade", detalha.

O especialista pondera que as pessoas, de fato, são seres sociais, logo um relacionamento segue um processo "natural de socialização". Contudo, as relações amorosas, seja de namoro ou casamento, não devem se tratar de uma obrigação.

"O que a gente sabe é que existe uma tendência natural de socialização (das pessoas). O homem é um ser social, existe necessidades que são emocionais ou afetivas que as pessoas querem satisfazer nas relações sociais, mas importante pontuar que não se trata de uma obrigação, as pessoas não são forçadas (a ter uma relação)", detalha o psiquiatra.

Um prisma de detalhes

Além de estar solteiro ou namorando, o especialista detalha que em ambos os casos, os seres humanos sofrem influências de diversos fatores, que devem ser levados em consideração.

"A solteirice pra algumas pessoas é uma opção, mas para algumas outras é por dificuldade (de relacionamento). Outras não tem problema (em namorar), nem dificuldade, mas apenas escolhem ficar sozinhas. Temos de levar em consideração (também) estrutura social, familiar, e etc", lembra.

Outro detalhe importante sobre o Dia dos Solteiros, lembrado pelo médico, é o fato da data ser lembrada por aqueles que tiveram relacionamentos tóxicos ou problemáticos em outrora. "As pessoas pdoem comemorar por várias razões. Não se sujeite a qualquer coisa. Pode ir ao restaurante sozinho, pode ir ao cinema. Já que você está solteiro, vamos celebrar".