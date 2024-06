Dia dos namorados deve aquecer comércio do Distrito Federal

Faltam menos de duas semanas para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. A data é o momento em que casais aproveitam para presentear um ao outro e diversos setores do comércio se preparam para o aumento das vendas no período.

Para os noivos Felipe Daniel, 25 anos, e Isabel Torres, 26, a data tem um significado ainda mais especial. É o último Dia dos Namorados antes do tão esperado sim no altar. O casório está marcado para outubro deste ano. O analista de sistemas e a assistente de cerimonialista de casamentos estão noivos há um ano. Antes disso, namoraram por mais dois anos. Controle de videogame, vestido, pulseiras e perfume são alguns dos itens que já trocaram na data mais romântica do ano.

"O Dia dos Namorados é um momento de manutenção do nosso relacionamento e de lembrar da nossa luta para ficarmos juntos", conta Felipe. Para este último 12 de junho antes do casamento, o noivo planeja relembrar toda a trajetória do casal, fazendo uma linha do tempo com fotos dos dois desde que começaram a namorar. Junto à linha do tempo, o clássico buquê de flores e uma caixa de chocolates completam o presente do analista de sistemas para amada.

"Eu moro no Recanto das Emas e ela no Park Way. Como ela trabalha com eventos, aos finais de semana ela está trabalhando, enquanto o meu trabalho é durante a semana", lembra Felipe sobre as dificuldades desses anos de relacionamento com Isabel.

Maurício Gomes, 18 anos, e Erika Carla, 17, estão juntos há menos tempo, apenas 9 meses. Ele mora em Goiânia (GO) e ela em Corumbá (MS) e se encontraram em Brasília para a Convenção de Jovens Maranata. "É uma data para lembrar que mesmo de longe nosso amor não é separado pela distância geográfica", diz Maurício, que presenteou a companheira com um ukulele, um buquê de borboletas de papel feitas por ele mesmo e um sapinho de pelúcia.

Eternos românticos

Para a consultora de imagem Bianca Chibinski, 46, e o promotor de justiça Paulo André Trindade, 49, o mês de junho é mais do que especial. Além do Dia dos Namorados, nesta segunda-feira (3/6) é aniversário dele e no dia 23 é o aniversário de casamento do casal. São 17 anos de união. Mas o namoro vem desde que Bianca tinha 17 e Paulo 20.

Mesmo após todos esses anos casados, o 12 de junho sempre é um momento especial para o casal apaixonado, que sempre troca presentes na data. "É uma oportunidade para quem é casado de manter esse cuidado, esse afeto. Muitos casais esquecem dessa atenção. É o gesto de lembrar. Não precisa ser algo caro. É só mostrar para a pessoa um gesto de carinho", diz Bianca sobre o Dia dos Namorados.

Ele sempre dá flores. "Mas dessa vez pode ser uma lingerie", Paulo dá a pista. Já ela não quis revelar o presente para o marido, mas adiantou que haverá um acessório. "Que a gente renove essa paixão, esse amor, que começou na adolescência. Que esse frescor se mantenha até o fim", deseja Bianca.

Mais vendas

André Luís Peixoto, 26 anos, é sub-gerente de uma loja de chocolates de um shopping do centro de Brasília e conta que o movimento no estabelecimento já vem aumentando desde o mês passado, mas é em junho que o deve haver um aumento mais significativo nas vendas. "É a terceira melhor data do ano em vendas, só perde para a Páscoa e para o Natal. A expectativa é de um aumento de 20% a mais do que o mesmo período do ano passado", aponta.

Na loja de perfumes da qual Grasielly Brito, 30 anos, é consultora responsável, o mês dos namorados sempre é lucrativo. Brito também está otimista e espera um incremento de 20% nas vendas em relação ao ano passado. Ela conta que há grande procura de homens por maquiagem e cosméticos. "Mas o carro chefe mesmo são os perfumes e os kits com diferentes produtos", relata. No caso da loja de perfumes, o Dia dos Namorados também é a terceira melhor data para as vendas, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.

A pesquisa de expectativas para o comércio de Dia dos Namorados, feito pelo Instituto Fecomércio/DF, revela uma projeção de R$ 394 milhões a serem injetados na economia do Distrito Federal. Segundo o levantamento, as vendas deste ano podem crescer, em média, 16,7% em relação ao desempenho do ano passado.

O estudo também mostra que a intenção de compra do público está mais otimista este ano. Cerca de 75% dos entrevistados pretendem presentear seus parceiros, frente aos 64,5% de 2023. O valor médio que prometem investir em presentes também subiu – passou de R$ 227,98 (2023) para R$ 251,37, com aumento de 10,2%.

Mais da metade dos comerciantes, 53%, esperam vendas maiores neste ano para o período do Dia dos Namorados. A tendência por vendas maiores vem desde 2021, sendo 2022 o melhor dado da série dos últimos cinco anos. Em 2023, o percentual de comerciantes que esperam vendas maiores foi de 64%.

Por outro lado, também é observado aumento no percentual de lojistas que esperam vendas menores em 2024, totalizando 9,1%, maior índice registrado desde 2017. No entanto, a Fecomércio destaca que nos anos de 2019 e 2020 não houve coleta de dados.

O valor médio de venda esperado, por pessoa, segundo os lojistas, é R$ 236,90, aumento de, aproximadamente, 50,6% em relação aos R$ 157,25 medidos em 2023. Em relação aos preços dos produtos, a maior parte (82,5%) vai manter os valores do ano passado. Outros 10% devem aumentar, e 4,5% programam diminuir os valores.

O estudo feito pelo instituto indica que roupas e acessórios (23,7%), os cosméticos e perfumes (20,6%), calçados e acessórios (14,4%), chocolates e trufas (12,7%) e as flores (9,9%) serão as escolhas mais populares para presentear no Dia dos Namorados de 2024.