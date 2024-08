11 dicas para reduzir o envelhecimento dos cabelos

Com o tempo, os cabelos perdem brilho e nutrientes, tornando-se mais frágeis (Imagem: goodluz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

À medida que envelhecemos, nossos cabelos também passam por mudanças significativas. Não são só os fios brancos que representam cabelos envelhecidos. Com o passar dos anos, a qualidade deles se modifica, perdendo nutrientes e brilho.

“Com o avanço da idade e queda hormonal, os fios tendem a perder volume, brilho e elasticidade. As madeixas tendem a ficar mais porosas e, assim, tem dificuldade para absorver os nutrientes. No entanto, uma rotina de cuidados adequada pode ajudar a reverter ou minimizar esses efeitos”, conta Raquel Venâncio, farmacêutica, cosmetóloga, esteticista e terapeuta capilar.

Contudo, segundo a profissional, é possível reduzir um pouco os impactos da passagem do tempo nos fios. “O envelhecimento dos cabelos pode ser desacelerado com a adoção de práticas diárias simples, como o uso de produtos antioxidantes e a proteção contra agressões externas, como o sol e a poluição”, conta.

A seguir, ela recomenda alguns cuidados. Veja!

1. Massagem regular no couro cabeludo

Estimular o couro cabeludo com massagem melhora a circulação sanguínea, o que pode ajudar a promover o crescimento de novos fios e manter os folículos saudáveis. Para isso, use as pontas dos dedos e faça movimentos circulares suaves, aplicando uma leve pressão. Dedique alguns minutos por dia para essa prática.

2. Evite o uso excessivo de calor

Ferramentas de calor, como secadores, chapinhas e babyliss, podem danificar a estrutura do cabelo, tornando-o mais suscetível ao envelhecimento precoce. Se precisar usar essas ferramentas, aplique um protetor térmico e ajuste a temperatura para um nível médio ou baixo. E, mesmo assim, tente pelo menos uma vez na semana deixar os cabelos naturais.

3. Aposte em produtos antienvelhecimento

Na indústria cosmética, há produtos específicos que ajudam a combater os sinais de envelhecimento capilar, como shampoos, condicionadores e máscaras com ingredientes ativos como colágeno, queratina, ácido hialurônico e ceramidas. Então, escolha produtos que sejam adequados para o seu tipo de cabelo e suas necessidades específicas, como ação anti-idade.

4. Evite penteados apertados

Penteados que puxam muito o cabelo, como rabos de cavalo apertados ou tranças, podem causar tensão nos fios e enfraquecer os folículos, resultando em queda e afinamento capilar. Opte por penteados mais soltos e use elásticos de cabelo macios.

5. Hidratação e nutrição semanal

O envelhecimento pode tornar o cabelo mais seco e quebradiço. Uma rotina regular de hidratação e nutrição ajuda a manter a elasticidade e o brilho dos fios. Para isso, use máscaras capilares ricas em óleos naturais e ingredientes hidratantes, aplicando-as pelo menos uma vez por semana.

Os cuidados com os cabelos precisam ser redobrados na tempora de altas temperaturas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

6. Proteja o cabelo dos raios UV

A exposição ao sol pode danificar a cutícula do cabelo, causando ressecamento e desbotamento da cor. Por isso, use chapéus ou produtos capilares com proteção UV quando estiver exposto ao sol por longos períodos.

7. Adote uma rotina de limpeza suave

Limpar o couro cabeludo de forma suave ajuda a remover resíduos e excesso de oleosidade sem agredir os fios, mantendo o ambiente capilar saudável. Por isso, use shampoos suaves, sem sulfatos agressivos, e evite lavar o cabelo todos os dias para preservar os óleos naturais.

8. Trate o couro cabeludo com esfoliação

Esfoliar o couro cabeludo ajuda a remover células mortas e impurezas, melhorando a saúde capilar e prevenindo problemas como caspa e foliculite. Para isso, utilize um esfoliante capilar específico.

9. Mantenha o equilíbrio do pH capilar

O equilíbrio do pH do couro cabeludo é essencial para prevenir problemas como ressecamento, oleosidade excessiva e descamação. Produtos com pH balanceado ajudam a manter a região saudável e os fios mais fortes.

10. Exercícios físicos

Acredite, os exercícios físicos também são fundamentais para a saúde capilar. Isso porque eles ajudam a combater o estresse, que prejudica a saúde e a beleza dos fios. Por isso, faça exercícios aeróbicos 3 vezes na semana e musculação 2 vezes na semana.

11. Consulte regularmente um profissional

A visita regular a um terapeuta capilar permite diagnósticos precisos e tratamentos personalizados para as necessidades do seu cabelo, prevenindo problemas e mantendo a saúde capilar em dia. Por isso, faça check-ups capilares, especialmente se notar mudanças significativas no seu cabelo, como afinamento ou queda excessiva.

“Hoje, contamos com uma série de tratamentos inovadores que, quando aplicados corretamente, podem revitalizar o cabelo, tornando-o mais resistente ao tempo e aos fatores externos. Um deles é a laserterapia, que tem como principal papel cuidar do cabelo já bem danificado. Ele tem uma ação de baixa frequência, que ajuda a recuperação dos folículos por meio de uma emissão de um feixe de luz, que atinge a raiz. Mas lembrando: para saber o tratamento certo, só um profissional, seja um terapeuta capilar, um tricologista ou um dermatologista”, diz Raquel Venâncio.

Por Ana Carolina Baili