Restaurantes ganham totens de autoatendimento para agilizar pedidos

O iFood encerra o mês de setembro com o anúncio de inovações em seu modelo de negócios. Durante o iFood Move, o maior evento do setor de restaurantes da América Latina, iniciado nesta quarta-feira (26/9), em São Paulo, a empresa apresentou o iFood Salão, uma solução integrada para o atendimento em espaços físicos de restaurantes parceiros. Entre as principais novidades está o totem de autoatendimento, por meio do qual os clientes poderão fazer seus pedidos diretamente no local. Com essa expansão, os serviços da plataforma vão além das entregas, alcançando também o ambiente presencial dos estabelecimentos.

De acordo com Roberto Gandolfo, presidente de Food Delivery do iFood, o objetivo central do iFood Salão é ampliar o suporte oferecido aos restaurantes parceiros, que antes se concentrava no delivery, e agora abrange outras etapas da operação. A proposta é simplificar a gestão dos negócios e aumentar as vendas. "Com a tecnologia do iFood, vamos apoiar o restaurante da porta para dentro. A lógica aqui é integração e trazer cada vez mais autonomia ao restaurante", afirma o executivo.

Os primeiros produtos do iFood Salão são voltados para otimizar a tomada de pedidos nos restaurantes, um ponto crucial na operação, já que é onde começa a experiência do cliente. “Muitas ferramentas são usadas por um restaurante dentro de um salão, tem uma série de temas. Mas a gente olhou para um ponto de partida, a tomada de pedidos. É aqui que começa a jornada do iFood Salão", destacou Gandolfo. A ideia é simplificar e agilizar esse processo, garantindo uma gestão mais eficiente e uma experiência otimizada para os clientes.

Nesse contexto, os totens de autoatendimento se destacam como o principal produto desenvolvido. Segundo Roberto Gandolfo, esses dispositivos oferecem uma solução eficaz para vários desafios enfrentados pelos restaurantes. "A gente vê muita formação de filas na porta do restaurante, perda de oportunidades de aumentar o ticket médio e clientes que vão embora", enumera ele. Com os totens, o processo de pedidos é otimizado, reduzindo o tempo de espera e permitindo que os clientes personalizem suas escolhas. Além disso, os totens poderão aplicar promoções específicas e cupons com base em dia, hora e preço.

Outro diferencial do totem do iFood Salão é a capacidade de gerenciar as interações com os clientes, sugerindo itens com base nos gostos e perfis de cada um. "Você pode personalizar se tiver os dados do cliente. Com esses dados, você sabe o que apresentar e quais descontos oferecer para cada cliente", detalha o presidente. O dispositivo será integrado a outras tecnologias da plataforma, como a Maquinona e o iFood Pago.

O iFood Pago, recém-lançado banco digital do iFood, tem como principal objetivo oferecer uma gestão financeira completa para os restaurantes, incluindo serviços como concessão de crédito, contas digitais e meios de pagamento. Um exemplo é a Maquinona, máquina de pagamento que utiliza inteligência de dados e IA para recomendar campanhas e estratégias de fidelização de clientes. Já o "Tap to Pay" transforma celulares em dispositivos de recebimento de pagamentos.

Nos primeiros testes com os totens, os resultados foram promissores: 75% das vendas dos restaurantes passaram a ser feitas por meio do autoatendimento. Segundo Gandolfo, 50% dos clientes que usaram o totem optaram por inserir seus dados, como números de telefone, durante a compra. "Com isso, toda aquela customização baseada em quem é o cliente já começa a ser possível. Isso muda completamente a capacidade de relacionamento com o cliente”, afirma. “A gente está falando de uma tecnologia de digitalização que traz inteligência para o restaurante dar o incentivo certo para a pessoa certa”, conclui.

A expectativa é que até o primeiro trimestre de 2025, 1 milhão de pedidos sejam feitos via totens. Essas e outras informações foram apresentadas no iFood Move, evento realizado em São Paulo nos dias 25 e 26 de setembro.

