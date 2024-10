Modelagem saudável: saiba arrumar o cabelo sem o uso de fontes de calor

Sair com os cabelos bem modelados e arrumados todos os dias é o desejo de muitas mulheres. Seja para ondular, cachear ou simplesmente manter a textura natural dos fios, a rotina de cuidados pode ser desafiadora. Afinal, ninguém merece depender de secador, chapinha e babyliss diariamente. Além de serem trabalhosos e consumirem tempo, esses equipamentos podem causar danos significativos aos fios quando usados em excesso.

De acordo com a hair stylist e especialista em beleza Marina Groke, da Escova Express, o calor intenso retira a umidade natural do cabelo, deixando-o seco e quebradiço. "A cutícula capilar, responsável por proteger os fios, é danificada pela exposição frequente ao calor, tornando os cabelos mais porosos e suscetíveis a outros danos, como pontas duplas e frizz. O calor também pode alterar a estrutura interna do fio, o córtex, enfraquecendo-o e levando à quebra", alerta ela.

Diante desses riscos, diversas técnicas de modelagem sem o uso de fontes de calor estão ganhando cada vez mais espaço e conquistando adeptos nas redes sociais. As opções são variadas: tranças, acessórios como bobes e tiaras, e até alternativas mais caseiras, com o uso de meias. Além de garantirem resultados incríveis, essas práticas ajudam a preservar a saúde e a força natural dos fios.

Os bobes são ótimos para modelar a franja (foto: Fotos: Reprodução)

Embora estejam voltando a ganhar popularidade agora, alguns desses truques são bem mais antigos. Afinal, antes da invenção de babyliss, chapinha e secador, as mulheres já arrumavam seus cabelos com o que tinham em casa. Para Marina, esse retorno está ligado à crescente conscientização sobre a saúde dos cabelos e à busca por práticas mais sustentáveis.

"Com a popularização das redes sociais, especialmente TikTok e Instagram, muitas mulheres têm compartilhado suas rotinas de beleza e experiências, mostrando que é possível obter resultados incríveis sem o uso de ferramentas quentes", afirma a especialista. Não só isso, o apelo nostálgico também tem grande influência. "Muitas mulheres estão redescobrindo práticas que suas mães ou avós utilizavam, misturando inovação com tradição", complementa.

Como fazer

Para quem deseja modelar o cabelo de forma prática e saudável, existem várias técnicas que prometem resultados incríveis sem o uso de calor. Para modelar as franjas e deixá-las com aspecto de escovadas, uma das técnicas favoritas das especialistas é o uso de bobes, um truque antigo e eficaz para dar forma e volume. O ideal é utilizá-los com os cabelos úmidos, pois a umidade ajuda a fixar a forma dos cachos. "Primeiro, lave os cabelos da forma habitual e retire bem o excesso de água com a toalha. Em seguida, aplique um leave-in adequado para a textura dos fios", orienta Marta Correia, hair stylist do salão Lord.

Os modeladores de cetim protegem os cabelos do frizz e entregam um resultado incrível. (foto: Reprodução)

Com o cabelo preparado, é hora de escolher o bobe adequado. "Se você quer uma franja mais modelada, um bobe médio é a melhor escolha. Já se a intenção é uma franja mais lisa e volumosa, opte por um maior", descreve Marta. Depois disso, separe a franja e enrole-a ao redor do bobe escolhido, fixando com um grampo no final. Deixe secar naturalmente e retire quando o cabelo estiver completamente seco. O resultado será uma franja com movimento e volume, sem precisar recorrer ao calor.

Para cachear ou ondular o cabelo todo, os bobes podem não ser a opção mais prática. Para essa finalidade, uma sugestão eficaz é usar uma meia-calça velha ou uma meia grande. "Com o cabelo ainda úmido, divida-o ao meio, prenda uma das partes no topo e comece a enrolar o cabelo na meia de frente para trás", ensina Marta. Quando terminar de enrolar todo o cabelo, é só amarrar as duas partes nas pontas. "Você pode dormir com os rolinhos no cabelo. No dia seguinte, solte e passe um finalizador. O resultado será um efeito de babyliss", garante.

Outra alternativa são os modeladores de cetim, que funcionam de maneira semelhante. Esses acessórios consistem em uma fita ou faixa feita de tecido de cetim, que é gentil com os fios e ajuda a minimizar o frizz, além de manter a hidratação natural do cabelo. Para utilizá-los, basta enrolar o cabelo úmido ao redor do modelador e prender nas pontas, de preferência com liguinhas de cetim. Assim, é possível obter ondas suaves e bem definidas, enquanto preserva a saúde dos fios.

Na séria Euphoria, a personagem Cassie utiliza o modelador de cetim todas as noites. (foto: Reprodução)

Caso você não tenha nenhum desses itens à sua disposição, a solução pode ser o uso de tranças ou pequenos coques. Para ondular com tranças, basta fazê-las no cabelo úmido e deixá-las secar durante a noite. Já para os coquinhos, divida o cabelo em pequenas mechas e enrole-as, formando coques. Quanto mais finas as mechas, mais definidos serão os cachos. Depois, prenda cada coque com um grampo e deixe secar naturalmente. "Para finalizar, solte os coquinhos e use os dedos para separar os cachos", conclui Marina Groke.

Para durar o dia todo

Além de manter a saúde dos fios, uma das principais vantagens de utilizar os métodos citados é a durabilidade dos estilos. “Os cachos e as ondas tendem a manter sua forma por mais tempo, já que são formados de maneira mais natural e não expõem os fios a temperaturas elevadas”, esclarece Marina. Entretanto, para que o penteado fique no lugar, alguns cuidados são importantes. Com a ajuda da hair stylist Marina Groke, da Escova Express, a Revista separou algumas orientações. Confira:

Comece com um cabelo limpo e bem tratado. Utilize um bom condicionador e, se possível, um leave-in para ajudar na definição e na hidratação.

Aplique um mousse ou um spray fixador leve antes de modelar os fios, pois isso ajudará a manter a forma dos cachos e das ondas.

Certifique-se de que o cabelo esteja completamente seco antes de soltar os cachos ou desfazer o penteado; se ainda estiver úmido, pode perder a forma rapidamente.

Ao soltar os cachos, evite desmanchar muito os fios e use os dedos para separá-los suavemente, o que ajuda a manter a definição. Se necessário, reaplique um pouco de spray fixador.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte