Maximalismo nos cabelos: acessórios exagerados estão em alta

Look com inúmeros maxi scrunchies - (crédito: Pinterest/Reprodução)

Na beleza, assim como na moda, continua o resgate dos anos 1990 e 2000. “Foi uma época de inovação e experimentação no setor, com o lançamento de produtos e técnicas que continuam a influenciar as tendências modernas. Ao valorizar a beleza dos anos 1990 e 2000, as pessoas podem homenagear o passado e ao mesmo tempo dar um toque novo e contemporâneo aos looks clássicos, criando uma estética nostálgica e moderna que conquista os amantes da beleza de hoje”, diz o relatório Pinterest Predicts de 2024.

São inúmeras possibilidades, que vão desde os já mencionados românticos laços e pérolas, frequentes em presilhas e tiaras que aparecem em grande profusão e muita variedade e cor, até os mais ousados, como prendedores gigantes.

O rabo de cavalo e o coque ganham contornos de alta moda quando combinados com um dos acessórios que costumava estar entre os mais simples: o scrunchie. Em uma nova – e exuberante – roupagem, as “xuxinhas” de cabelo com tecido aparecem em tamanhos gigantes e mais firmes, não só no formato original, mas também imitando flores e elementos da natureza.

Alice comenta que a trend começou no Tik Tok e ganhou força no street style durante a semana de moda de Copenhague. “Virou uma febre e pode ser básico, criativo, colorido, engraçado, de couro, com brilhos, em formatos de flor ou coração. O único pré-requisito é que seja gigante”, brinca.

Para penteados ainda mais ousados, ela indica o uso de vários scrunchies de uma vez só, acompanhando tranças ou rabos de cavalo e afirma que a tendência é excelente para disfarçar um bad hair day e ficar super fashionista.

Para cada estilo, um acessório

Fios um pouco mais rebeldes, em vários comprimentos, repicados em camadas e com mechas assimétricas estão, literalmente, na cabeça dos mais modernos e criadores de tendência. Chamado de shaggy hair, em tradução livre cabelo desgrenhado, o corte funciona em todos os tipos de cabelo e traz muito movimento ao visual.

Segundo Maria Neves Souza Cruz Santiago, coordenadora técnica de Amend, junto com o corte butterfly ou corte borboleta, o shaggy hair reflete uma tendência que busca mais naturalidade e movimento nos cabelos.

O contraponto, para quem prefere uma cabeleira mais alinhada, mas com a possibilidade de repicar e texturizar. Maria destaca os “bobs”. Vindo de outras estações, o long e o short bob são as versões em diferentes comprimentos de um mesmo modelo, que fez sucesso na década de 20 e consiste em um corte reto que se estende até a altura da mandíbula, comumente acompanhado de uma franja.

Em sua versão mais curta, o short acima da orelha, e o long, perto dos ombros, o corte ganha agora a versão contour, que promete realçar os traços faciais, criando, como sugere o nome, um contorno de camadas pelo rosto.

E além da moda nos cortes, um outro elemento está aparecendo com frequência nas passarelas e tapetes vermelhos: os penteados, quase sempre acompanhados de acessórios que variam, ou até mesmo unem, o ousado e o romântico.

Assim como nos cortes, existem os preferidos de quem não quer um fio fora do lugar, como os coques, baixos, médio e altos, e os rabos de cabelo com efeito molhado, e os que de quem adora um cabelo arrumado, mas com ares de bagunçado, como coques desestruturados e tranças.

E em todos eles, os acessórios estão reinando. Acabamos retomando o nosso papo com a pesquisadora MBA em Fashion Business Ivone Alice, afinal, os laços e as pérolas não estão fazendo sucesso apenas nas roupas, calçados e acessórios, mas também nos cabelos, penteados e presilhas.

Scrunchie em formato de flor (foto: Pinterest/Reprodução)

“O cabelo preso está fazendo bastante sucesso e longe de ser uma opção sem graça ou apenas quando estamos querendo disfarçar os fios sujos ou bagunçados, é uma escolha fashion do dia a dia, sempre acompanhado de algum elemento que vai dar aquele efeito mais deslumbrante”, comenta.

Em presilhas, tiaras e até mesmo em simples fitas de cetim amarradas, o laço reina. Ivone afirma que, apesar do estilo romântico, ele pode vir mais despojado nos cabelos, a depender do penteado escolhido e das combinações com o restante do look.

Em presilhas com pérolas, tamanhos menores e tons rosados, ele está no auge do romantismo e dá aos fios um ar de menina. Em tamanhos maiores, cores ousadas e modelos assimétricos, ganha ares de alta moda e vanguarda, ensina Ivone Alice.

“Os laços estão mais imponentes, foram tendência na última temporada de desfiles e funcionam como um truque para dar um UP no visual e mostrar personalidade. No dia a dia aparecem no cabelo preso em um coque, na trança, no topo da cabeça ou como tiara, fica perfeito para qualquer ocasião”, completa Maria.