De Pernambuco para Brasília: aposentada faz tradicional bolo de rolo

Desde quando cursava a 3ª série do antigo primário, em Pernambuco, Márcia Burégio de Lima sonhava em morar em Brasília. "Eu via as fotos nos livros de geografia e ficava fascinada, imaginando que viveria lá", lembra. Determinada, fez as malas e desembarcou na capital do Brasil. Ela tinha 26 anos e conhecia apenas um primo que já vivia na cidade.

Pedagoga de formação, Márcia foi dar aula para crianças, em uma área rural próxima ao Padef. "Eu ensinava crianças do prezinho à quarta série, todas na mesma sala. Foi um ano muito bom", recorda-se. Como boa parte dos brasilienses — de nascença ou de adoção —, preparou-se para um concurso público e ingressou na Secretaria de Saúde.

Quando morava em Recife e em Limoeiro (PE), uma das atividades preferidas era cozinhar. A pernambucana preparava tudo, de comida salgada a doce. "Minha mãe costumava me entregar a cozinha", orgulha-se. "Os pratos sempre davam certo porque fazia com muito amor, não tinha como dar errado."

Aqui, também sempre cozinhava para a família e os amigos. Nas confraternizações de Natal, no trabalho, caprichava nos quitutes e recebia muitos elogios. O filho nasceu, cresceu, Márcia ganhou uma neta, outro neto está a caminho, e ela, finalmente, aposentou-se.

Um novo começo

No ano passado, Márcia foi passar férias em Recife. "Sempre que eu vou lá, volto cheia de bolo de rolo para dar aos amigos. Dessa vez, minha irmã deu a ideia: 'por que você não prepara o próprio bolo de rolo?'", conta. A aposentada aceitou o desafio. Comprou as formas adequadas e começou os testes até chegar ao resultado que queria.

Como não consegue ficar parada, quando voltou a Brasília, decidiu fazer bolo de rolo e vender no comércio próximo à sua casa, no Jardim Mangueiral. "Preparei pequenos bolos de rolo, de 100g, e comecei a oferecer nos salões de beleza, nas lojas…." Os bolos de Márcia fizeram tanto sucesso que ela começou a receber pedidos de encomendas para a versão grande.

A pernambucana passou a preparar bolos de rolo de 1,2kg — às vezes, varia para mais ou para menos, de acordo com a quantidade do recheio. Os bolos de Márcia têm seis camadas de massa e recheio de goiaba, o clássico pernambucano. Mas faz como outros recheios, se o cliente pedir. "Já fiz com recheio de Nutella", exemplifica.

Márcia conta que o tempo que a massa passa no forno faz toda a diferença na hora de enrolar. Como os discos são muito finos, não podem assar por mais de 10 minutos. "Se piscar, a massa vira biscoito", diz. Agora, o método que usa para enrolar a massa com o recheio é um segredo que ela guarda a sete chaves, mas garante: "Não é muito difícil".

Segundo a aposentada, o bolo de rolo tem feito muito sucesso em festas de casamento e de aniversário. Nesse caso, os discos de bolo, redondos e superfinos, não são enrolados, mas sobrepostos, intercalados pelo recheio. "Para obtermos um bolo de 15cm, são necessários mais de 60 discos", diz a confeiteira, que já recebeu encomenda para festa de aniversário.

O carro-chefe da aposentada é o bolo de rolo, mas ela também prepara docinhos, empadão e outros bolos sob encomenda. Um dos que mais fazem sucesso é o de mandioca, cuja receita ela compartilha com os leitores da Revista — simples e rápido.

Além das pessoas no comércio do Jardim Mangueiral, Márcia tem clientela fiel em vários órgãos da capital, como Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados e sindicatos. Sempre que pedem, ela está por lá para levar a encomenda.

Para o Natal, a confeiteira já se prepara para oferecer o típico salpicão pernambucano, "com frango defumado e todos os ingredientes tradicionais". Também entrará no cardápio o bolo de Coca-cola com cobertura de brigadeiro e castanhas. Prestes a completar 70 anos, no início de novembro, Márcia nem pensa em parar. Pelo contrário, está em busca de novas receitas para levar aos clientes.

Patrimônio imaterial

Bolo de rolo tipicamente pernambucano feito pela aposentada Márcia Burégio de Lima (foto: Arquivo pessoal)

Desde 2008, o bolo de rolo passou a ser um patrimônio imaterial de Pernambuco, de acordo com a com a Lei Estadual 13.436/2008. Feita com uma massa amanteigada e fininha, enrolada e recheada com goiabada cremosa, a receita é uma adaptação do bolo português conhecido como colchão de noiva, que tinha recheio de amêndoas. Ao chegar ao Brasil, os portugueses trocaram o recheio pela goiaba, que era abundante na Zona da Mata.

Bolo de mandioca

Ingredientes

1kg de mandioca cortada em pedaços pequenos

3 ovos inteiros

3 xícaras de açúcar

1 vidro de 200ml de leite de coco

A mesma quantidade de leite integral

100g de manteiga

50g de coco ralado

Modo de fazer

No liquidificador, coloque os ingredientes líquidos e bata bem. Vá colocando, aos poucos, os demais ingredientes sólidos, até ficarem bem triturados.

Ponha em uma forma untada e leve ao forno a 180º por 40 a 50 minutos.

Serviço

WhatsApp: (61) 99559-8970