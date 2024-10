Sol entrou em Escorpião nesta terça (22/10): entenda o que significa

Nesta terça-feira (22/10) , às 19h15, o Sol entrou em Escorpião, depois do período em Libra. Até o dia 21 de novembro, quando o astro entra em Sagitário, portanto, questões emocionais internas pesam mais, uma vez que o signo que domina os próximos dias é conhecido por ser o mais intenso do zodíaco.

O signo de Escorpião é regido pelo planeta Plutão, com quem o sol faz quadratura nesta terça. De acordo com a astróloga Mariana Gama, “é uma energia muito intensa que pode nos empurrar para finalizar ciclos que estamos empurrando com a barriga durante muito tempo”.