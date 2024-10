Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (22/10)

TRATAR BEM AS CRIANÇAS

Data estelar: Sol quadra Plutão antes de ingressar em Escorpião.

A maior contribuição que um ser humano pode fazer em nome da construção de um futuro melhor para a civilização é passar mais tempo com suas crianças, tentando compreender a vida através dos olhos delas em vez de as considerar páginas em branco sobre as quais o mundo adulto deva imprimir rigorosamente a noção de obediência e medo da transgressão.

Ao mesmo tempo, como um ser humano poderia passar mais tempo com suas crianças se precisa abandoná-las para ir em busca de suficiente dinheiro para pagar as contas que subsidiam alimentação, educação e a longa lista de necessidades de alguém em desenvolvimento?

Difícil resolver essa equação, a qual, no entanto, continua em compasso de espera até que o mundo adulto entenda definitivamente que não há nada mais importante do que tratar bem as crianças.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Olhando de perto, os conflitos acalorados em que as pessoas se envolvem são absurdos, ridículos até. Porém, ainda assim elas continuam gastando tempo e energia nesses. Procure tomar prudente distância dessas pessoas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você não consiga fazer com seus próprios recursos, uma ou duas mãos amigas resolveriam, mas para isso você teria de se atrever a ir além da desconfiança e se aliar a pessoas que não lhe são muito simpáticas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dessa vez não será como você deseja, mas como é necessário. É hora de ir além de sua lista de preferências e antipatias, e se dispor a atuar de acordo com a necessidade do momento. Assim, o avanço será assegurado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure não se deixar envolver em situações de duvidosa reputação, mas permaneça firme no caminho da retidão, não importa o quão difícil seja manter a cabeça no devido lugar diante de tudo que anda acontecendo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por pior que pareça o cenário, evite permitir que a intimidação seja a nota dominante do momento. Não se trata de as pessoas intimidarem você, mas de você deixar de valorizar tudo que é capaz de fazer neste momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais entendimento houver, melhor será para todos. O entendimento acontecerá na mesma medida em que as pessoas deixarem de lado essa sede de sangue e conflito que serpenteia na alma de todo mundo. Isso não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cortar laços com o passado sempre evoca um tanto de saudade, como se qualquer tempo passado teria sido melhor do que o presente ou de qualquer perspectiva futura. Isso, evidentemente, é uma fantasia que é melhor combater.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Apesar dos sinais que avisam que tudo pode dar muito errado, mesmo assim continue você apostando em seu taco, ciente de que tem capacidade de dar conta do que anda acontecendo, e do que virá a acontecer depois.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça discretamente o que estiver ao seu alcance para criar harmonia e oferecer um ambiente seguro para as pessoas com que se relaciona. Este é um momento de emoções descontroladas e misturadas. Cabeça no lugar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre dá para atuar exatamente de acordo com os desejos e preferências, em muitos casos a vida requer posturas que não são da preferência da alma e que, inclusive, não se atreveria a fazer caso não fosse necessário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As preocupações, com certeza, não desaparecem por decreto, a mente precisa ser treinada para aprender a substituir a vertigem das preocupações pela alegria das expectativas. Isso é totalmente possível. É treino.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Haveria uma maneira digna de superar a vertigem do medo? É a pedra do sapato de nossa humanidade, que pretende muito, mas pouco se atreve, já que o medo está sempre espreitando para a fazer sentir-se diminuída.