Halloween: Decorações sustentáveis e criativas ganham espaço na festa

Celebrado na próxima quinta-feira, 31 de outubro, o Halloween tem ganhado popularidade no Brasil a cada ano. Por aqui, ele geralmente é festejado em escolas, comércios e condomínios. Na data, além das tradicionais fantasias e do famoso "doces ou travessuras", a decoração temática se destaca como um dos maiores atrativos.

Para Fábio Farias, CEO e fundador da rede de franquias de presentes e decorações criativas Love Gifs, o crescimento do Halloween no Brasil está diretamente ligado à influência cultural dos Estados Unidos. "Nos últimos três anos, ele tem se consolidado como uma forma de atrair o público e estimular o consumo, aproveitando o espírito de festa e criatividade que a data proporciona", afirma.

A iluminação é um dos pontos mais importantes em uma decoração de Halloween (foto: Fotos: Pinterest)

Seguindo essa tendência, muitas famílias já estão nos preparativos para transformar suas casas em um cenário de mistério e diversão. Neste ano, uma das apostas são as decorações no estilo DIY (Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo). "O foco está no reaproveitamento e nas peças feitas à mão", afirma a designer de interiores Adriana Villapouca.

Além de ser sustentável e de baixo custo, o DIY permite a criação de decorações únicas e criativas. "Muitas pessoas utilizam materiais reciclados, como papel, tecido e plástico, adicionando um toque pessoal e econômico à decoração", destaca Fábio. Outra chave do sucesso nas decorações de Halloween é a paleta de cores, que, mesmo clássica, ganha novas interpretações a cada ano.

A mesa de doces é uma das principais atrações do Halloween (foto: Pinterest)

"Uma paleta de cores impactante para o Halloween segue o tradicional laranja, preto e roxo, que remetem a elementos icônicos da data, como abóboras, fantasmas e bruxas", cita Fábio. No entanto, essas cores podem ser exploradas em tonalidades diferentes e combinadas com outras para dar um toque ainda mais criativo.

"Um exemplo é misturar roxo escuro, verde neon e laranja vibrante, uma paleta que chamei de Mistério Neon. Sugiro também a Sombras da Floresta, que une verde-musgo, preto-profundo e dourado-envelhecido", enumera Adriana Villapouca.

Construindo o ambiente

Segundo Fábio Farias, o ideal para a sala de estar é investir em uma atmosfera aconchegante e temática. "Abóboras decorativas, velas e almofadas são ótimos exemplos de itens para compor o ambiente", sugere. Já a designer Adriana Villapouca propõe a criação de pontos focais marcantes, como mesas de centro ou aparadores decorados com arranjos de flores escuras e caveiras estilizadas.

As abóboras são o maior símbolo do Halloween. (foto: Arquivo pessoal)

"Criaria também uma galeria de quadros com ilustrações vintage de Halloween, fotos antigas em preto e branco ou desenhos feitos por você com temas assustadores", indica ela. Mantas e almofadas que combinem com a paleta de cores característica da data também são boas escolhas para complementar a decoração.

Outra sugestão de Adriana é a de um cantinho macabro que, para quem gosta, pode até ser colocado no quarto. "Coloque livros de terror, velas aromáticas, objetos decorativos e uma iluminação suave", orienta.

Figuras como morcegos podem ser feitas a partir de cartolina, folhas de EVA ou papel colorido (foto: Pinterest)

Quem mora em casa e quer decorar a área externa pode apostar em uma iluminação dramática. "Lanternas, velas e luzes coloridas ajudam a criar um clima misterioso no jardim, varanda ou quintal", exemplifica Adriana. Além disso, teias de aranha falsas nas árvores e arbustos e fantasmas pendurados nos galhos são opções criativas.

"Na porta, uma coroa temática de Halloween com detalhes de bruxas, abóboras e caveiras é uma excelente forma de dar as boas-vindas aos visitantes", sugere Fábio. "Eu faria também um espaço para fogueira, aproveitando para criar um ponto de encontro ao ar livre, com cadeiras confortáveis, mantas e marshmallows para assar", complementa Adriana.

O fantasma feito com lençol branco é uma decoração fácil e chamativa. (foto: Pinterest)

Elizete Guanabara, 57 anos, é analista financeira e entusiasta do Halloween. Desde 2016, ela transforma sua casa para a data, vendo no Dia das Bruxas uma chance de inovar e inventar novas decorações. "Compro algumas peças, mas 80% são customizadas por mim e por minha irmã", conta.

Elizete explica que, no início, buscava inspiração na internet, mas, com o tempo e a experiência acumulada, fazer as decorações se tornou uma tarefa fácil. "Usamos todo tipo de material: papelaria, recicláveis, colas, isopor, tecidos, madeira e fitas", enumera.

As tradicionais abóboras também podem ser usadas como lanterna (foto: Pinterest)

Neste ano, ela destaca dois caixões feitos de papelão de caixas de supermercado como suas criações favoritas. "Montei a estrutura com o papelão e customizei por cima. Um deles terá uma personagem inspirada no filme A Freira, e o outro ficará aberto para que as pessoas possam entrar e tirar fotos", finaliza.

Faça você mesmo

O DIY continua em alta e é uma excelente opção para quem quer economizar na decoração. “É possível criar uma decoração incrível com itens simples que já temos em casa”, garante Fábio. Uma ideia simples dada pelo especialista é a criação de fantasmas flutuantes com bolas de isopor e lençóis brancos velhos.

O uso de elementos naturais como galhos e folhas é uma opção sustentável e criativa (foto: Pinterest)

“Basta cobrir a bola com o lençol, desenhar um rosto assustador com canetinha e pendurar no teto com barbante”, ensina o especialista. Outra opção fácil é pintar abóboras com tinta fosca e desenhar expressões com canetas de giz. Além disso, morcegos de papel e cartolina podem ser recortados e pendurados em diferentes pontos da casa.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte