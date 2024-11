Da prevenção ao tratamento: descubra os métodos de auxílio para lesões

Lesões não afetam apenas atletas. Seja em atividades físicas, acidentes, no trabalho e até em situações cotidianas, lesões e dores podem surgir de diversas maneiras. Com o aumento da busca por bem-estar e qualidade de vida, muitas pessoas têm procurado formas de evitá-las e garantir uma recuperação eficaz quando necessário.

A fisioterapia é uma das principais áreas procuradas para o tratamento de lesões. Ela atua tanto na recuperação quanto na prevenção, corrigindo padrões de movimento, mobilidade e fortalecendo áreas vulneráveis. A fisioterapia reabilitativa é a principal requisitada quando se trata de lesões. Por meio de exercícios específicos, alongamentos e diversas técnicas se busca uma recuperação eficiente. O fisioterapeuta trabalha inicialmente com uma anamnese do paciente, entendendo a gravidade do problema para, depois, prescrever os exercícios. O objetivo é restaurar a capacidade funcional, permitindo que ele retorne às suas atividades diárias ou esportivas com segurança e confiança.

Simone Tortato é um exemplo de que a fisioterapia é eficiente em muitos casos. Ela sofreu uma fratura total da fíbula em um ato do cotidiano simples: "Eu estava caminhando pela calçada num dia de chuva e, naturalmente, o chão já estava molhado. Um estabelecimento havia pintado sua calçada e, quando pisei nessa parte com tinta, meu pé escorregou para frente e eu caí por cima", conta.

Por muito pouco não foi indicada a intervenção cirúrgica. A opção foi fazer o tratamento convencional, com três meses de gesso, mais um mês de fisioterapia intensiva, de segunda a sexta, e depois o uso de uma bota imobilizadora chamada Robofoot. "Levar a sério a fisioterapia foi o que possibilitou que meus movimentos, amplitude e alongamento voltassem ao normal. Totalmente sem sequelas. Foi muito dolorido, mas a gente tem que encarar. Se não fosse isso, eu não teria ficado 100%."

No caso da fisioterapia preventiva, existem diversas abordagens: fisioterapia geriátrica, atuando no fortalecimento dos membros inferiores para evitar queda, fisioterapia laboral e fisioterapia esportiva, por exemplo. Lesões não surgem apenas de grandes impactos ou de movimentos errados, muitas vezes surgem do acúmulo de pequenos desgastes que vão sobrecarregando o corpo.

De acordo com o fisioterapeuta Raul Santana, a reabilitação requer uma avaliação completa da prática esportiva ou da jornada cotidiana. "Dentro dessa abordagem, a avaliação postural, da biomecânica dos movimentos e também dos equilíbrios posturais que, às vezes, podem ser causados por alguma fraqueza muscular ou por algum outro problema já correlacionado à estrutura desse indivíduo, como uma escoliose, é de extrema importância para o tratamento", completa o profissional.

Outros métodos

Focada na manipulação das articulações, a osteopatia utiliza técnicas manuais que visam restaurar o equilíbrio funcional do corpo. Os osteopatas trabalham na correção de disfunções que podem causar dores ou limitar os movimentos, liberando áreas de tensão e tratando lesões. Seus benefícios vão desde o alívio da dor e auxílio na recuperação até a melhora da mobilidade, do equilíbrio corporal e da diminuição do estresse. Segundo a osteopata Isis Badini, a abordagem é indicada desde o nascimento até a terceira idade. "Normalmente, existem contradições de algumas técnicas a condição de alguns pacientes, isso será ponderado pelo profissional responsável", acrescenta.

Já a acupuntura é uma técnica chinesa que, ao estimular pontos específicos do corpo, utilizando agulhas finas, promove alívio de dores, reduz inflamações e acelera processos de recuperação. Trabalha em diversos casos, entendendo que uma lesão ou uma patologia nunca é a causa principal e, sim, a consequência de vários processos a que estamos sujeitos. "Atua na prevenção de uma lesão e na reabilitação como coadjuvante no tratamento associado à fisioterapia. Já quando se torna crônica, a acupuntura age nos processos inflamatórios e dolorosos, promovendo diminuição de dores", afirma a acupunturista Silvia Monice.

O pilates, além da prevenção e reabilitação, é indicado para melhorar o desempenho de um atleta, por exemplo. Os exercícios, controlados e específicos, utilizando o peso corporal, auxiliam nessas situações justamente por atuarem no fortalecimento dos músculos, das articulações, das ligações e dos tendões. Ao incorporá-los, o pilates não apenas contribui para a restauração de uma funcionalidade comprometida, mas também aprimora a mobilidade, a estabilidade e a consciência corporal.

A fisioterapia, a osteopatia, a acupuntura e o pilates podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada, dependendo das necessidades de cada paciente. Todas têm o objetivo promover a saúde, com princípios e práticas distintas. Ao buscar um tratamento para reabilitar uma lesão ou prevenir futuras, é importante considerar que cada situação é única e que cada uma necessita de um plano de tratamento individualizado.

