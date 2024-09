Recomeçar com garra: a jornada de quem voltou a praticar exercícios físicos

Após meses — ou até anos — sem praticar qualquer atividade física, muitas pessoas decidem retomar o exercício como parte de uma mudança de estilo de vida. Pode ser motivado pelo desejo de hábitos mais saudáveis, pela necessidade de perder peso, ou simplesmente pela saudade do prazer que o exercício físico proporciona. Esse momento de reconexão com o corpo, muitas vezes marcado por dores musculares e superação de barreiras mentais, é também um renascimento: o retorno à prática de atividades físicas transforma não só o corpo, mas também a mente, revelando um novo fôlego para encarar a vida com mais disposição.

A primeira recomendação é não se culpar, não se julgar, muito menos estabelecer quadros comparativos com outras pessoas que você considera esteticamente "bonito", muito menos ter como parâmetro atletas de alto rendimento, como salientam os educadores físicos Gabriel Rodrigues e Emanoel Borges Candal. "É importante entender o processo com calma e paciência, focando na constância e na permanência, mais do que nos resultados imediatos. Dê sentido ao que faz, entendendo as dificuldades da sociedade e evitando se culpar. Valorize seus momentos de prática, mesmo que sejam menores do que o ideal", sugerem.

Segundo eles, o acompanhamento profissional no processo de reintrodução à atividade física e um plano de treino devem ser ajustados para essa fase de retorno. No entanto, a ausência de acesso aos equipamentos públicos e a não existência de sistema público para práticas corporais inviabilizavam a prática. "Nem todos têm a oportunidade de ter um acompanhamento profissional, mas, uma vez possível, o plano deve levar em consideração a aderência e a permanência da pessoa, e também levar em conta o tempo disponível do aluno, os movimentos que gosta de realizar e as necessidades, levando em conta um grau de intensidade sem risco de lesão, mas que ao mesmo tempo dê prazer ao fazer", explicam.

O combustível para o retorno

Bruna Gomes sempre gostou de praticar exercícios físicos, mas a rotina intensa de trabalho e o estresse diário a afastaram das atividades por cerca de oito meses. "Sempre gostei de praticar atividades ao ar livre e agora estou mais motivada a colocar essa parte de volta na minha rotina. A sensação está sendo muito boa," conta.

Com a descoberta de uma endometriose e o começo de uma depressão, a promotora de vendas foi indicada a voltar à prática de exercícios físicos. Começou com caminhadas leves e, aos poucos, incorporou treinos de musculação. "O início foi difícil, um desafio muito grande, pois ambas as doenças causam desânimo, e com isso percebi uma falta de energia. Porém, sinto boas sensações quando pratico os exercícios. A disposição para cumprir os afazeres ao longo do dia é incomparável. Essa motivação diária é muito boa e me deixa mais viva", relata.

Rafael Alves praticava futebol desde a infância até sofrer uma lesão no joelho durante uma partida, em fevereiro do ano passado, o que o afastou dos treinos por mais de um ano. "Foi um período complicado. Não só pela dor física, mas também pela frustração de não poder fazer o que eu mais gostava, as dúvidas se eu conseguiria voltar a jogar era o que mais me atormentava", relembra.

Após meses de fisioterapia e recuperação, Rafael finalmente se sentiu confiante para voltar aos exercícios de musculação e ao futebol. "Depois desse período de readaptação, a sensação de ter voltado à rotina é a melhor possível. No começo, ficava com medo de me lesionar de novo, mas isso passou, e a felicidade durante os treinos e depois deles é incrível", diz o estudante.

Quando tratamos de evitar lesões ao retornar para os exercícios, especialmente para aqueles que estavam afastados da prática regular por muito tempo, Gabriel e Emanoel indicam não reproduzir o mesmo volume de treino de antes ou de colegas que estão ativos e ter um bom aquecimento anterior às sessões de treinamento. "Focar em ir com cautela e aquecer os músculos e as articulações que são mais requeridos é fundamental. Ao aquecer, nós preparamos a articulação, lubrificando-as naturalmente. Dessa forma, podemos evitar lesões musculares, que, caso ocorram, demandam tempo longo de recuperação, tudo que não queremos nesse retorno", explicam.

Alimentação

Além do cuidado com o corpo, a alimentação desempenha um papel crucial no sucesso da volta aos exercícios. O nutricionista esportivo Lucas Norberto destaca que muitas pessoas que retomam a prática de atividades físicas após um longo período de inatividade não ajustam adequadamente sua dieta, o que pode comprometer o desempenho e a recuperação.

"É essencial fornecer ao corpo os nutrientes necessários para suportar o novo nível de atividade. O ponto principal é manter uma alimentação mais saudável, com consumo adequado dos nutrientes, como carboidrato, proteína e gordura, então, arroz, feijão, frutas, legumes, carnes, castanhas, óleos vegetais são recomendados. Isso dará energia para treinar e também ajudará na recuperação pós-exercício físico", destaca.

Lucas também menciona a importância da hidratação, especialmente para aqueles que voltam a se exercitar em climas quentes ou secos. "A água é essencial para o equilíbrio do corpo e para melhorar os resultados nos exercícios, pois células musculares hidratadas funcionam melhor. A principal causa das câimbras é a falta de água, não de potássio. Para quem pratica exercício, recomenda-se pelo menos 40ml/kg de peso, aumentando a ingestão gradualmente para criar o hábito", completa.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte