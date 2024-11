Ter e aparentar não ter: a nova onda dos procedimentos estéticos imperceptíveis

Seja para suavizar rugas, harmonizar o rosto, seja para dar volume a áreas específicas, os tratamentos mais modernos são projetados para oferecer um efeito tão natural que, à primeira vista, podem passar despercebidos — e isso tem encantado quem deseja manter sua aparência autêntica, mas com um toque de juventude e frescor. Nesse cenário, o que parecia ser uma simples vaidade, agora se torna uma arte silenciosa, na qual menos é mais e a naturalidade é o maior luxo.

Para o cirurgião plástico Alexandre Kataoka, o segredo não está em técnicas revolucionárias, mas na personalização do tratamento. "Não há exatamente técnicas 'inovadoras' que garantam resultados indetectáveis. O que faz a diferença é um planejamento cirúrgico detalhado, que leva em consideração as características únicas de cada paciente. A chave para resultados sutis está em como a cirurgia é executada, respeitando sempre as proporções e a estrutura original do corpo ou do rosto", explica.

Ele destaca que a verdadeira habilidade do cirurgião é entender as particularidades de cada paciente. "Em procedimentos como a rinoplastia ou o lifting facial, o segredo é preservar as características naturais e trabalhar com o que já existe. Não se trata de exagerar, mas de realizar ajustes sutis que melhorem o que já está presente, sem que isso se torne visível para quem olha", detalha.

Procedimentos imperceptíveis

A atriz Anne Hathaway, aos 42 anos, é um exemplo claro de como a naturalidade pode ser a chave para a beleza atemporal. A atriz, que conquistou o público mundial com filmes como O diabo veste Prada e Os miseráveis, é frequentemente elogiada por sua aparência jovem e radiante.

O que chama ainda mais a atenção é que, apesar de ser uma das celebridades mais reconhecidas de Hollywood, Anne nunca optou por procedimentos estéticos excessivos ou visíveis. Embora tenha admitido em entrevistas ter feito uma rinoplastia no passado, a atriz se destaca por manter um visual que nunca parece artificial, o que resulta em uma aparência que transmite juventude e frescor sem recorrer a mudanças drásticas.

Franceane Oliveira, médica dermatologista, analisa que o fenômeno de algumas pessoas parecerem mais bonitas à medida que envelhecem, como o caso de Anne, está longe de ser um mero acaso. "Esse fenômeno acontece por uma combinação de fatores. Por um lado, os procedimentos estéticos sutis e avançados desempenham um papel importante, mas a maturidade emocional também contribui bastante", acredita.

"Com o tempo, a autoconfiança aumenta, e isso se reflete diretamente na forma como as pessoas se apresentam ao mundo", explica Franceane. Para a dermatologista, a confiança traz um requinte para a imagem, tornando a pessoa ainda mais bonita, independentemente da idade.

O papel da genética

Mas quando se trata sobre o quanto a genética influencia nesse processo de envelhecimento e rejuvenescimento, Franceane evidencia que ela é um fator determinante, mas não a única variável. "A genética define como envelhecemos — nossa estrutura de pele, elasticidade e predisposição a rugas ou flacidez. No entanto, com os avanços dos tratamentos estéticos, podemos atenuar muitos desses sinais. Tecnologias como lasers, preenchimentos e bioestimuladores ajudam a suavizar os efeitos do tempo, mantendo uma aparência natural e elegante."

A médica complementa, explicando que, embora a genética ainda defina a estrutura do envelhecimento, o cuidado contínuo com a pele pode minimizar significativamente os impactos dele.

Para Kataoka, os resultados naturais não são uma questão de técnicas mirabolantes, mas de refinamento e respeito pela estrutura única de cada paciente. "O foco é manter a harmonia. Por exemplo, para mulheres mais velhas, procedimentos como o lifting facial reposicionam o volume perdido, mas sem alterar a expressão do rosto", comenta o cirurgião.

Mudança de percepção

Outro fenômeno tem surgido: a desconstrução dos procedimentos estéticos que, por um período, foram uma febre no mundo da beleza. A moda agora é reverter ou reduzir tratamentos que, por muitos anos, marcaram a estética de celebridades e anônimos. A retirada de preenchimentos labiais, silicone nos seios e outros procedimentos invasivos tem se tornado uma tendência crescente, especialmente entre aqueles que buscam uma aparência mais natural e harmônica.

Gkay, influenciadora e humorista, é um exemplo claro dessa transição. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores a decisão de reverter alguns procedimentos estéticos que havia feito no passado, como o preenchimento labial e a retirada de silicone dos seios. Ela explicou que, com o tempo, percebeu que esses procedimentos não refletiam mais sua verdadeira essência e que preferia uma aparência mais equilibrada e natural.

A influenciadora Gkay retirou seu preenchimento labial com a justificativa de ter exagerado demais ao longo dos anos (foto: Redes sociais )

O equilíbrio entre genética, estilo de vida e procedimentos estéticos tem impactado a aparência das pessoas. Franceane observa que, atualmente, vemos pessoas com 40 anos ou mais apresentando uma aparência mais jovem do que décadas atrás. Isso se deve, em grande parte, ao maior acesso à informação sobre cuidados com a pele, proteção solar desde cedo e tratamentos estéticos que preservam a estrutura facial de maneira mais natural.

"Além disso, fatores como dieta, hidratação, prática de exercícios e redução do estresse desempenham um papel fundamental no envelhecimento. Manter esse equilíbrio permite que as pessoas envelheçam com mais saúde, mais jovialidade e, principalmente, mais confiança", conclui a dermatologista.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte