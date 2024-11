5 sucos para ajudar a desinchar

O inchaço é um incômodo que atinge muitas pessoas, seja por hábitos alimentares inadequados, sedentarismo ou até alterações hormonais. Além do acompanhamento e tratamento médico, quando necessário, esse problema pode ser aliviado ao incluir no cardápio ingredientes com ação diurética, ricos em antioxidantes e capazes de estimular o sistema linfático.

Entre as alternativas naturais, os sucos são uma excelente forma de combinar nutrientes que ajudam a combater a retenção de líquidos. Por isso, confira, abaixo, 5 sugestões que ajudam a reduzir o inchaço e promovem mais disposição!

Suco de laranja com chia

Ingredientes

4 laranjas maduras

2 colheres de sopa de sementes de chia

500 ml de água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, esprema as laranjas para obter suco fresco. Coe, se necessário, para remover o excesso de polpa. Em um recipiente pequeno, misture as sementes de chia com 100 ml de água de coco. Deixe descansar por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que as sementes formem uma textura de gel. Misture o suco de laranja com o restante da água de coco e adicione o gel de chia. Mexa bem para incorporar. Adicione gelo antes de servir.

Suco de manga, maracujá e gengibre

Ingredientes

1 manga madura picada

madura picada Polpa de 1 maracujá

1 colher de chá de gengibre ralado

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Bata a manga, o maracujá e o gengibre no liquidificador com a água de coco até obter uma textura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.

Suco de acerola, goiaba e melancia

Ingredientes

1/2 xícara de chá de acerola

1 goiaba vermelha sem sementes e picada

2 xícaras de chá de melancia picada

picada 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Bata a acerola, a goiaba e a melancia no liquidificador com a água até ficar homogêneo. Coe e sirva gelado.

Suco de beterraba com chia (Imagem: nblx | Shutterstock)

Suco de beterraba com chia

Ingredientes

500 ml de água

1 colher de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de morango

1/2 xícara de chá de beterraba picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo, adicione as sementes de chia à água e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. As sementes formarão uma textura semelhante à de gel, ficando mais macias. Em um liquidificador, bata o morango, a beterraba e o suco de limão até formar uma mistura homogênea. Se preferir um suco mais suave, coe a mistura de frutas para remover os pedaços sólidos. Em uma jarra, combine a mistura de frutas com as sementes hidratadas (incluindo a água usada na hidratação). Mexa bem. Adicione mel, mexa e sirva.

Suco de caju, limão e gengibre

Ingredientes

1 caju maduro

maduro Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

150 ml de água gelada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Retire a castanha do caju e pique a fruta. Bata no liquidificador com o suco de limão, o gengibre, o mel e a água. Coe para retirar a parte fibrosa do caju, se preferir. Sirva em seguida.