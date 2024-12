Saiba como proteger sua coluna na hora de se exercitar

Excesso de carga durante o treino e a má postura durante a execução do exercí­cio podem ser motivos para as dores - (crédito: Reprodução: Freepik)

Na hora do treino, é comum sentir dores. Isso, claro, é uma consequência de seu esforço físico e empenho durante o exercício. Entretanto, é necessário ficar atento quando esse incômodo fica mais intenso e difícil de suportar. Em alguns casos, os amantes do mundo fitness podem ter certos problemas com as costas, sobretudo com a lombar. Desse modo, todo cuidado nunca é pouco.

Que a coluna dói, é um fato. Com o passar do tempo e da idade, cada vez mais. Porém, durante as horas na academia, é importante que os indivíduos prestem atenção na execução dos exercícios e minimizem as possibilidades de consequências graves nos treinos, seja ele qual for. De acordo com o educador físico e personal trainer Emanuel Victor, é normal sentir a lombar durante os treinos.

Em atividades realizadas na cadeira posterior, como levantamento terra ou remadas específicas, essa sensação deve ser leve e transitória, contanto que não esteja executando da maneira errada. "Essas dores podem estar atreladas a diversos fatores e, se for ignorada, pode levar à limitação funcional do atleta", ressalta.

É necessário ficar atento quando algum incômodo fica intenso e difícil de suportar (foto: Reprodução: Freepik)

Distensão muscular, hérnia de disco e compressão nervosa são os casos mais prejudiciais, como descreve Emanuel. "Isso inclui má postura, fraqueza na região do core (lombar e abdômen) e dos glúteos, que são responsáveis pela estabilização da lombar, sobrecarga, mobilidade limitada e falta de flexibilidade dos isquiotibiais (posterior de coxa). Interromper o exercício assim que sentir a dor e reavaliar a execução é de suma importância", completa.

Dor repentina

Em 2022, Júlia de Sousa, 20 anos, estava arrumando uma mala que estava no chão, de maneira despretensiosa. Sem querer, agachou para agilizar a organização das roupas e sentiu a lombar travar. Desde então, ela tentou de tudo para fazer com que conseguisse melhorar totalmente. "Fui ao ortopedista, neurologista (pensando no nervo ciático), fiz exames de imagem, físicos e, pelas minhas contas, foram sete medicamentos diferentes. Mas, nada de melhorar, mesmo com 18 anos", lembra.

No entanto, a vida fitness da estudante de fisioterapia precisou de continuidade, mesmo depois de um ano inteiro sem saber o que era estar nessa rotina. Mas, naturalmente, tem suas limitações na academia. Ela não pode colocar tanto peso de uma vez, precisa de um tempo adequado de descanso entre as séries e muitas outras precauções, relacionadas a todos os grupos musculares, quando se exercita, não somente no treino de costas.

"Com minha lombar ainda mais fraca do que deveria, é muito fácil sair da postura correta durante o exercício, exatamente pela falta de estabilidade. Exige o dobro de atenção, para evitar qualquer tipo de erro", complementa Júlia. A academia, associada a muitos exercícios de fortalecimento na fisioterapia, foi o que fez a diferença. A primeira coisa, segundo a jovem, é fazer o exercício sendo assistida por um educador físico, principalmente no começo. Depois, perder o medo do movimento, ficar atenta à execução correta para, depois, pensar em progredir a carga.

Apesar das dificuldades, Júlia permanece atenta e olha com carinho para sua condição. Na visão da estudante, a atividade física trouxe muita segurança, de não sentir instabilidade na lombar e por conseguir fortalecer outros grupos musculares, como glúteo e abdômen. "Trouxe a segurança mental, de saber que consigo fazer o movimento e que a execução correta não vai me trazer dor. Pelo contrário, vai tratar a minha dor. E daí para frente, só tem potência para descobrir", acrescenta.

Cuidado e fortalecimento

A educadora física Ana Caroline explica que existem alguns exercícios de mobilidade e alongamento que são feitos com o objetivo de amenizar as dores na lombar. Dependendo do estágio de dor e da constância, será interessante comunicar ao profissional e fazer alguns exames para entender qual a origem do problema e tratá-lo da melhor maneira possível.

"São ótimas opções de exercícios para fortalecer a região lombar: prancha frontal, perdigueiro, hiperextensão lombar, gato arrepiado e prancha lateral", recomenda. De acordo com a profissional, durante o dia a dia, muitos não se atentam aos cuidados com a coluna. Assim, geralmente, a lombar fica muito sobrecarregada. Fortalecê-la é de suma importância, pois é nela onde há sustentação, postura e equilíbrio.

Uma das consequências citadas por Ana é a lombalgia, que pode acontecer por um excesso de carga durante o treino, má postura durante a execução do exercício, entre outros fatores. "Por isso, a necessidade de um treino e acompanhamento feito por um profissional especializado, no caso um profissional de educação física", finaliza.