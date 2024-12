A arte de reinventar: veja como transformar looks com personalidade

A moda multifuncional é uma tendência que combina estilo, funcionalidade, sustentabilidade e criatividade, com a intenção de dar mais de uma função a uma peça. Transformar e reutilizar roupas oferece uma oportunidade de trazer personalidade ao guarda-roupa, utilizando os itens de diversas formas. Para a consultora de moda e personal stylist Nina Stellato, essa moda é uma tendência duradoura e que traz à tona a questão da sustentabilidade.

A indústria da moda é a segunda que mais polui o meio ambiente, segundo dados da Global Fashion Agenda, organização sem fins lucrativos. A transformação da funcionalidade de uma peça estimula a criatividade e também reduz o descarte de itens que têm potencial para serem aproveitados de outras maneiras ou serem adaptados para diferentes ocasiões.

Transforme uma camiseta em um cropped com um simples nó e ajustes (foto: Reprodução/Instagram/ Gabriela Versiani)

Todo mundo tem uma peça ou outra que quase não é utilizada e fica esquecida no armário ou nas gavetas. No dia a dia, acabamos usando as roupas sempre do mesmo jeito, mas é na inovação que damos uma cara diferente para cada peça. "Podemos aproveitar aquilo que a gente tem ao máximo. Acho muito importante aproveitar o potencial máximo da roupa", aborda Nina.

Sandra Monice, mesmo atuando como psicóloga, nunca deixou de lado sua paixão pela moda e, assim, tornou-se estilista. Sua avó, costureira, serviu de inspiração juntamente com seu desejo de ter roupas novas e originais, começando por fazer modificações com o que tinha no guarda-roupa. "Como venho de uma família grande, aproveitar roupas era uma prioridade. Com 16 anos, eu já criava ou customizava minhas próprias peças, para os bailes de carnaval, festa à fantasia e alguns eventos sociais. Minha motivação vinha da necessidade de adolescente de diferenciação e destaque", relata.

Uma saia longa pode ser transformada em um vestido (foto: Reprodução: Free People)

Por onde começar

O segredo é olhar para as roupas que você já tem e se inspirar para criar combinações diferentes. Experimentar a peça, observar suas dimensões e imaginar como ela pode ser usada é uma boa maneira de iniciar o processo criativo. Para a estilista, a inspiração vem, muitas vezes, da própria peça. "A partir do meu desejo no momento, converso com a peça e penso alternativas de transformação."

Usar um maxiblazer como vestido é uma opção estilosa (foto: Reprodução/Pinterest)

Em vez de adquirir novos itens para cada ocasião, a ideia é investir nos que possam ser usados de diferentes maneiras ou transformados com um toque de criatividade. "Pesquisar e tentar consumir esse tipo de conteúdo, por vídeos no YouTube, TikTok e no Instagram. Quanto mais vimos e praticamos, mais a criatividade vem, como se fosse um efeito dominó, tanto em questão de customização de peça quanto em questão de montagem de look", sugere Nina.

Os truques de styling também são uma boa opção, ressignificando elementos sem precisar de cortes e costuras. Alguns acessórios são adicionados com a intenção de transformar o look. Dar outras funcionalidades para o lenço, por exemplo, está em alta. É possível usar a peça no lugar do cinto tradicional, como uma faixa de cabelo ou até mesmo utilizando como um top. Já brincos adotados como broche em camisas é uma ideia criativa que agrega charme e elegância ao visual.

O brinco colocado na roupa é um truque de styling (foto: Reprodução/Instagram)

Com a criatividade, é possível montar inúmeras variações de looks. O vestido pode ser usado como saia longa, o blazer pode virar um vestido, entre outras ideias. Incorpore peças de biquíni em seus looks diários para um toque casual e moderno, transforme uma camiseta em cropped dando um nó na frente e fazendo os ajustes necessários.

Os biquínis estão sendo cada vez mais usados nos looks diários (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte