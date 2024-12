Natal para crianças: árvores e enfeites seguros e divertidos para a família

It's the most wonderful time of the year. A música natalina clássica, lançada em 1963 por Andy Williams, que tem seu título traduzido para "é a época mais maravilhosa do ano", descreve bem a decoração que toma conta da cidade em dezembro. Seja nas ruas, seja dentro de casa, as luzes piscantes, os tons de verde, vermelho e dourado e todo o tipo de enfeite são quase uma unanimidade e têm a capacidade de transformar o humor até dos mais ranzinzas.

E se tem um grupo, em especial, que curte esse momento, são as crianças. Porém, nem sempre a decoração é segura ou até mesmo adequada para casas que têm pequenos humanos. Que tal, então, investir em um Natal que não apenas os mantenha a salvo e não possa ser estragado em meio à bagunça, mas que também os inclua em todo o processo?

À frente da loja on-line Mimo Mundo Infantil e trabalhando com brinquedos educativos há 11 anos, Daniela Lisboa é uma entusiasta das árvores criadas especialmente para crianças e até mesmo bebês. Os modelos montessorianos costumam ser feitos de feltro, com enfeites do mesmo material, que podem pendurados ou grudados com velcro. Elas também podem ser tridimensionais, com uma base para se manter de pé, ou apenas em 2D, para serem grudadas nas paredes ou nas geladeiras, com imãs.

Quem tem crianças pequenas que ainda não entendem ou podem participar, mas quer manter a árvore mais segura, pode investir nessa opção feita com fitas de folhas e luzes na parede (foto: Pinterest/Reprodução)

Elas podem ser encontradas em diversas lojas on-line e até mesmo feitas em casa, pelos mais criativos e habilidosos. Quem quiser investir na ideia, mas estiver sem tempo, também pode criar árvores de outros materiais (veja quadro).

Além de uma decoração especial, que eles possam tocar e até mesmo montar sozinhos, Daniela reforça a importância de viver esse momento em família e respeitando o tempo das crianças, colaborando para a criação de memórias afetivas e para o desenvolvimento cognitivo.

"Como adultos e com uma rotina bem apertada, acabamos criando o hábito de fazer tudo com o tempo contado, então é importante separar um momento apenas para isso e deixar que eles se envolvam e se empolguem, na velocidade que a imaginação e cognição permitir", comenta.

Árvore de Natal de feltro, da Mimo Mundo Infantil (a partir de R$ 349) (foto: Mimo Mundo Infantil/Divulgação)

Outro ponto reforçado por Daniela é dar autonomia para as crianças. Muitas vezes, os adultos têm uma ideia do que querem como resultado final, mas é importante deixar que os filhos tomem decisões para que eles se sintam parte do processo. Também não é legal desfazer o trabalho deles. Se a ideia é que eles participem, mantenha a criação.

A arquiteta Júlia Guadix também recomenda as árvores de feltro e imã como alternativas seguras e que ficam bonitas, mesmo tendo o aspecto infantil. Ela indica também a cortiça como um material que permite que as crianças um pouco maiores espetem os enfeites e os mudem de lugar se quiserem.

Árvore de Natal imã de geladeira, da Mimo Mundo Infantil (R$ 299,90) (foto: Mimo Mundo Infantil/Divulgação)

A árvore deles!

Confira algumas dicas para que os pequenos tenham árvores em que podem contribuir:

Invista nas árvores de feltro ou de ímã, com enfeites dos mesmos materiais. Elas também podem ser de plástico ou qualquer material mais seguro.

Para fazer em casa, é possível usar pratinhos de plástico verdes ou brancos pintados de verde. Depois de enfeitados com todo tipo de material escolar colorido, eles podem ser pregados na parede, criando o desenho da árvore.

Quem quiser investir na ideia de material reciclado, mas em árvores 3D, pode usar rolinhos de papel higiênico ou papel toalha coloridos e enfeitados e montar a estrutura da árvore com eles.

Se não tiver tempo, uma cartolina ou papel cartão, junto com tintas, glitter e cola colorida são uma boa alternativa para que cada criança crie sua própria árvore e deixe a imaginação livre.

Não fique preso na árvore, é possível que as crianças colaborem e criem enfeites para todos os espaços da casa.

O importante é que a garotada se sinta parte ativa do processo e tenha liberdade para explorar a criatividade em um momento em família.





Decoração tradicional

Existem as famílias que, mesmo tendo crianças, não abrem mão da decoração tradicional e esta não precisa, necessariamente, excluir as crianças. É possível fazer algumas adaptações, e — claro — são necessárias concessões.

Enfeite feito com palitos de picolé, uma boa ideia para que as crianças participem mesmo tendo uma árvore tradicional (foto: Pinterest/Reprodução)

"Acho importante desapegar um pouco. A criança não tem a visão estética de um adulto, e isso faz parte de você ter um ser humaninho fazendo a decoração de Natal junto. Vai ter enfeite torto, amassado, não é a árvore perfeita, mas é a que você montou com seus filhos ou sobrinhos e netos", comenta Julia.

Para segurança, ela recomenda que a árvore tenha uma base estável e que as crianças não fiquem responsáveis pelo posicionamento das luzes nem estejam com elas nas mãos na hora de ligar na tomada.

Usar um banquinho para que o pequeno coloque a estrela no topo da árvore também é uma sugestão interessante e que permite uma árvore mais adulta e com a criança como parte principal dela. Os enfeites atuais também são feitos de materiais mais seguros, diferentemente das bolinhas de vidro de antigamente, o que deixa o processo menos estressante para os pais.

Quando o foco é a segurança, o primeiro ponto observado pela decoradora Deuseline Carvalho Martins é manter os fios dos piscas-piscas bem rente às paredes e optar por tomadas que não fiquem ao alcance ou de fácil acesso para as crianças.

Cercadinhos ou árvores que fiquem em cima de suportes ou móveis mais altos também podem ajudar. "As crianças sempre gostam de montar a árvore junto, é legal dar alguns enfeites para elas pendurarem, mas depois explicar, até mesmo de uma forma mais lúdica, com historinhas, que eles não podem mexer na árvore", sugere.

"Se o adulto é adepto de uma decoração impecável, é importante, além da decoração tradicional da casa, disponibilizar uma opção específica para que a meninada possa brincar sempre que quiser sem oferecer risco ou desmontar a decoração tradicional", sugere Daniela, da Mimo Mundo Infantil.