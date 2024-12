Confira dicas para montar enfeites luminosos de Natal com segurança

Com a chegada do fim de ano, as luzes coloridas e o brilho da decoração natalina já tomam conta de casas e estabelecimentos comerciais. Especialistas alertam, no entanto, que a instalação inadequada de enfeites luminosos e itens de decoração, podem trazer riscos de acidentes, como choques elétricos e incêndios. Além disso, o uso consciente desses itens pode contribuir para economizar energia, tornando as celebrações mais seguras e sustentáveis.

Dados do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) dão conta de que, em 2023, houve um aumento de 21,05% de ocorrências de choques elétricos, na comparação entre setembro/outubro e novembro/dezembro — meses em que as decorações são instaladas, geralmente. "Atendemos muitas ocorrências de choques elétricos e incêndios em edificações, pois muita gente acaba utilizando muitos equipamentos na mesma tomada", comenta o tenente Ronaldo Barros.

Professor do curso de engenharia elétrica do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Luciano Duque comenta que enfeites de Natal sem qualidade trazem risco para as instalações elétricas e para as pessoas. "São materiais de baixa qualidade. Um pisca-pisca sem procedência, por exemplo, gera um aquecimento que pode provocar curto-circuito nas instalações elétricas, princípio de incêndio e trazer risco de choque elétrico nas pessoas", alerta.

De acordo com o especialista, é necessário deixar um circuito elétrico específico para a ligação dos enfeites de Natal. "As pessoas podem solicitar a um eletricista capacitado e qualificado que deixe esse circuito em uma determinada tomada, na qual você vai fazer a conexão dos enfeites, pois, assim, ela vai ter um disjuntor que vai garantir, em caso de algum eventual curto-circuito, o desarme do equipamento", pontua.

É comum também que as pessoas reaproveitem as luzes de um ano para outro. Neste caso, Luciano Duque ressalta que é essencial observar o estado de conservação do fio, verificando toda a sua extensão para identificar se existe algum ponto danificado. "Caso encontre algum dano, o ideal é descartá-lo para evitar choques e curtos-circuitos", avalia.





Precaução

Na casa de José Antônio de Oliveira, 76 anos, e Dionísia Maia, 76, todos os anos, em 15 de novembro, a família inicia a montagem da decoração natalina. "Guardamos os pisca-piscas de dentro de casa com o maior cuidado e, quando tem alguma luz queimada, a gente evita usar", conta José Antônio.

As luzes, de LED, são compradas especificamente para ambientes externos da casa, em Sobradinho, e as extensões interligadas aos enfeites são protegidas com sacolas plásticas ou fitas isolantes, para evitar danos causados pela chuva.

Moradora do Lúcio Costa, Rosangela Jesus da Hora, 66, afirma que a época de enfeitar a casa com decoração de Natal é uma das mais especiais do ano, especialmente por causa dos netos. Porém, segundo ela, a tradição é acompanhada de precaução. "Sempre escolho as luzes de LED, pois acho mais bonitas e seguras", detalha Rosangela acrescentando que só acende as luzes decorativas se tiver alguém em casa.

Dicas

O tenente do CBMDF Ronaldo Barros destaca que, para evitar qualquer risco de acidente com as decorações, é sempre importante que a população tenha ciência, antes de comprar o equipamento, de como está a rede elétrica da casa. "Muitas vezes, elas estão desgastadas e podem não suportar a instalação das decorações. Além disso, a compra dos equipamentos deve ser feitas em estabelecimentos credenciados", alerta.

O militar ressalta que, na hora de montar a árvore, é importante deixá-la longe de tapetes, sofás e cortinas. "Ao sair de casa, desligue as decorações das tomadas e fique atento às crianças, para que elas não mexam nas tomadas", observa. Barros também afirma que é necessário evitar muitos equipamentos em uma só tomada. "Caso seja preciso colocar, a melhor opção é utilizar as réguas elétricas. Elas têm um fusível próprio e, em caso de sobrecarga, protegem a rede elétrica", aponta (mais dicas no quadro).

Cuidados

- Revise as instalações elétricas da residência com auxílio de um profissional antes de realizar a montagem da decoração;

- A iluminação deve ser instalada por pessoas que estejam secas e calçadas;

- As luzes só devem ser ligadas após a finalização da montagem;

- Evite o uso de materiais que podem produzir fogo ou conduzir energia mais facilmente (papel, cartolina, algodão, lã, palhas secas, isopor e metal);

- Dê preferência às árvores que são feitas de materiais resistentes;

- Não encoste na decoração enquanto ela estiver ligada, pois há risco de choque elétrico;

- Não instale próximo a postes, fios e não faça ligações clandestinas de energia.

Fonte: Neoenergia

Ocorrências de choques elétricos

2023

setembro e outubro - 38

novembro e dezembro - 46 (+21,05%)

Fonte: CBMDF

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado





