O primeiro Natal vivido por famílias em momentos únicos e emocionantes

Qual foi a última vez que você sentiu ou viveu algo pela primeira vez? Quando ouvimos esse tipo de pergunta, costumamos pensar em grandes momentos da vida: o primeiro beijo, o primeiro dia no primeiro emprego, o primeiro filho...

Mas muitos desses momentos inéditos acontecem ao longo do ano, e alguns de nós, muitas vezes, nem percebemos que estamos vivendo. E hoje, faltando apenas três dias para uma das datas mais emotivas do ano, procuramos famílias que estão vivendo algum tipo de "primeiro Natal".

Depois de 20, 30 ou até 40 natais, parece não fazer sentido falar em primeiro Natal, mas o feriado tem um gostinho diferente a cada momento e mudança de vida. E é sobre esses instantes mágicos que conversamos com Débora e Matheus, Fernanda e André e Pedro e Gisele.

Tudo novo!

A empresária Débora Souza Moreira, 32 anos, começou o ano organizando o casamento com o personal Matheus Afonso Moreira, 32. O noivado aconteceu em dezembro do ano passado e foi o primeiro Natal que ela passou com o esperado anel de noivado no dedo.

Este ano, depois de quatro anos de namoro e alguns meses de casados, e tendo passado todos os fins de ano juntos desde que se conheceram, eles viverão o primeiro Natal como senhor e senhora Moreira.

Esse foi o primeiro ano em que os dois montaram uma árvore de Natal no apartamento que escolheram e mobiliaram juntos, já que, antes, Matheus tinha se mudado para o apartamento em que Débora morava. "Já morávamos juntos e tínhamos decorado a casa, mas, agora, foi especial porque ela é toda nossa, toda pensada em conjunto, por nós dois como um casal. É diferente ser um espaço que escolhemos juntos", comenta Débora.

E como se essas primeiras vezes não fossem o suficiente, Débora e Matheus têm um presente mais que especial para si mesmos e para toda a família: a pequena Carolina.

Um sonho do casal, a primeira filha foi concebida duas semanas depois da lua de mel e já vai passar o primeiro Natal com a família reunida e empolgada. Mesmo dentro da barriga da mamãe, Carolina é uma das principais convidadas do Natal, e muitos dos presentes embaixo da árvore são para ela.

13/12/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Especial de Natal. Débora e Matheus que estão esperando o nascimento da primeira filha. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Débora conta que, apesar de sempre ter tido o desejo de ser mãe, Matheus era o mais empolgado para aumentar a família o quanto antes. "Ele já queria tentar em maio, mas eu queria pelo menos poder curtir a festa de casamento que passei tanto tempo planejando", conta, rindo.

Mesmo querendo esperar mais um pouco, a empresária percebeu que alguns casais de amigos estavam tentando engravidar e que o processo era um pouco mais demorado. Assim, nesse mesmo mês, Débora optou por tirar o DIU e usar métodos de proteção menos permanentes.

Quando a festa de casamento estava se aproximando, os dois resolveram relaxar mais. "Aí na penúltima semana antes do casamento resolvemos tentar de fato. Porque conseguiríamos aproveitar tudo, e já nos prepararmos para ter o bebê que tanto queríamos", lembra.

A lua de mel coincidiu com o período fértil da empresária e as expectativas estavam altas. Pouco tempo depois, porém, a menstruação de Débora desceu. Os dois se decepcionaram, mas sabiam que poderia demorar um pouco mais para conseguirem engravidar.

A tristeza, no entanto, não durou muito tempo. Duas semanas depois, Débora começou a desconfiar que estava grávida. "Matheus falou que eu estava doida, que era impossível porque eu tinha acabado de menstruar e seria muito cedo para saber. Mesmo sem o atraso, eu estava com muitos sintomas", conta.

E os sintomas e a intuição de Débora se provaram certos, ela insistiu em comprar um teste de farmácia, que hoje tem eficácia e pode detectar a gravidez mesmo antes do atraso menstrual, e viu o tão sonhado positivo.

Novidades em 2025

Depois da descoberta, os dois, que moravam em um prédio sem elevador, resolveram se mudar e começar a vida nova com tudo novo e adaptado para eles e para Carolina, que tem uma linda história com o próprio nome. "Ia ser outro, mas vimos que estava comum demais. Quando comentei sobre minhas ideias com minha sogra, ela disse que se Matheus fosse menina, ele se chamaria Carolina. Daí, decidimos de vez."

Este vai ser um Natal cheio de primeiras vezes para os dois, e a alegria está tomando conta de todos. O casal já tem as próprias tradições, como escolher um dia especial para montar a árvore com músicas natalinas, e está animado para incluir a filha, já imaginando o Natal do ano que vem. Este ano, a festa vai ser na casa da titia, com a priminha de 5 anos e com as duas famílias reunidas.

"Estou sentindo uma empolgação diferente. Minha família sempre gostou de Natal, mas quando perdemos dois tios, essa magia se perdeu um pouco. Com minha sobrinha e a chegada da minha filha, parece que tudo se renova", completa.

Voltando no tempo!

O bombeiro militar Paulo Sá, 44 anos, e a dona de casa Gisele Sá, 42, são pais de duas meninas, uma de 19 anos e outra de 15. Portanto, há alguns anos a magia do Papai Noel não é mais um atrativo para as adolescentes. Mas isso não significa que Paulo e Gisele deixaram de ver o brilho nos olhos de crianças enquanto elas olham para as luzes de Natal.

Segundo o bombeiro, ele e a mulher vivem um chamado que Deus colocou em seus corações e são uma família acolhedora, pessoas que recebem em sua casa crianças que foram entregues para a adoção ou que foram resgatadas de situações de risco.

“Escolhemos fazer isso por ver a necessidade de tantas crianças que precisam desse carinho, dessa estrutura. Deus colocou esse chamado para nós, e é um privilégio poder abençoar essas crianças quando elas mais precisam”, conta Paulo.

Eles passam um período com essas crianças até que elas sejam adotadas ou possam retornar para a família biológica. E este ano, não será o primeiro, mas o sétimo Natal em que eles estão acolhendo uma criança. A novidade está no fato de eles estarem recebendo em casa uma bebezinha de apenas 6 meses de vida.

Cuidar de uma pequena garotinha não é novidade para os pais de duas, mas este será o primeiro Natal que eles passam acolhendo um bebê, o que traz uma alegria diferente e contagia toda a família. Este é também o primeiro Natal da pequenina— que não tem o nome revelado por questões de segurança —, que pela entrega e solidariedade dessa família, não será solitário, mas, sim, cheio de muito amor, aconchego e magia natalina.

Gisele e Paulo Sá, com a filha adolescente, Lara, curtem a bebezinha que passará o Natal com a família (foto: Arquivo Pessoal)

O Natal sempre é mais especial quando uma dessas crianças está conosco. Elas afloram o espírito natalino e fazem bem a todos nós, mais do que nós a elas. Retribuem com amor e carinho e uma pureza imensa”, emociona-se Paulo. Ele acrescenta que essas crianças tornam-se parte da família para sempre e que constantemente recebem notícias e até tem contato com as famílias que as adotam ou para as quais elas voltaram. “É muito lindo ver o sucesso e o presente delas, saber que o que fizemos foi positivo e trouxe impactos importantes nessas vidas”, completa.

De repente quatro!

Os professores de ioga Fernanda Bezerra, 30 anos, e André Nunes, 46, que também trabalha como analista em um banco, viveram um ano de surpresas, e o que seria o primeiro Natal em casa com o primogênito Rafael Rosa Bezerra do Nascimento, de 1 ano e 2 meses, tornou-se o primeiro com a família toda reunida, incluindo o caçulinha Pedro Rosa Bezerra do Nascimento, de apenas um mês e 20 dias.

Fernanda e André não podiam imaginar como seria o Natal de 2023 quando o ano começou. Juntos há quatro anos, eles estavam tentando engravidar há quatros meses e não tinham sucesso, até que ela descobriu um pólipo no útero. "Por causa do pólipo, o embrião não conseguia indexar, e aí eu precisaria fazer uma cirurgia para remover. Mas nesse meio tempo, no susto, descobrimos que o Rafael tinha conseguido vir mesmo assim, e eu estava grávida", comemora Fernanda.

A cirurgia já não seria necessária, pois quando o bebê nascesse, o pólipo viria junto. E assim o casal entrou no ano de 2023, planejando uma nova vida, agora como uma família de três pessoas.

Fernanda, André e os pequenos Rafael e Pedro (foto: Arquivo pessoal)

Em outubro, no entanto, com cerca de seis meses de gravidez, apenas 26 semanas, Rafael decidiu que queria chegar ao mundo, e assim ele veio, no susto, e pesando um quilo e 20 gramas. Quando nasceu, o pequeno foi entubado imediatamente e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). "Não lembro agora o tamanho exato dele, mas cabia na palma da mão do pai", lembra Fernanda.

Foram 11 dias entubado e 75 dias na UTIN, seguidos por uma semana de internação na maternidade. Foi ali que a família passou o primeiro Natal com o primogênito. "Minha sogra trouxe uma ceia para nós no hospital, e foi assim, os três juntinhos, que vivemos aquele primeiro dia 24 com o Rafinha", lembra.

Embora a saída da UTIN e a saúde de Rafael fossem o melhor presente de Natal que eles poderiam receber naquele ano, a expectativa por poder comemorar com o filho em casa, rodeados da família e com uma linda árvore de Natal ficou na cabeça e nos planos.

Surpresa

O que Fernanda e André nunca iriam imaginar é que em dezembro de 2024 eles já seriam uma família de quatro pessoas. Logo após o resguardo, o casal foi surpreendido com uma nova gravidez.

A suspeita médica é que o parto prematuro de Fernanda tinha sido consequência de uma condição médica chamada incompetência istmo cervical, que enfraquece o colo do útero e não permite que ele fique totalmente fechado durante a gestação, o que a deixou com medo de passar pela prematuridade mais uma vez. "Mas, graças a Deus, acabamos descobrindo que o que tive foi uma infecção, porque o Pedro nasceu a termo e logo pudemos voltar com ele para casa e nos prepararmos para o nosso primeiro Natal aqui."

A família toda vai para a casa de Fernanda e André, que serão os anfitriões natalinos pela primeira vez. Para não sobrecarregar a mãe de dois que ainda está no puerpério, cada um vai levar um prato e ela vai apenas organizar as brincadeiras. Com a casa decorada e muita emoção, este será o primeiro Natal da nova família reunida.

Desbravando fronteiras

Até 2010, o Natal da família do social media Felipe Macedo, 23 anos, era sempre o mesmo. Todos se reuniam para uma farta ceia natalina, até que a morte da avó paterna tirou um pouco da magia desse momento. Ali, uma nova tradição nasceu. Todo ano, eles viajavam juntos e passavam a data em um estado diferente do Brasil. E assim foi até o ano passado.

Em uma temporada nos Estados Unidos, Felipe passará o primeiro Natal longe da família em 2023. Mas, apesar das saudades de casa, reuniu-se com amigos brasileiros na noite do dia24, e a celebração seguiu a tradição tupiniquim, com festa e ceia repleta de comidas brasileiras típicas desta época do ano.

O brasileiro Felipe Macedo passará um Natal tipicamente norte-americano na casa dos pais da namorada, Chloe Reiheld (foto: Arquivo pessoal)

Há sete meses, Felipe começou a namorar a norte-americana Chloe Reiheld, 21, joalheira, e pela primeira vez passará a data com a família da namorada. Além de ser o primeiro Natal na casa dos sogros, esta será também sua primeira experiência com uma celebração natalina tipicamente norte-americana, no estilo em que vemos em filmes da infância, como Esqueceram de mim.

“Estou muito entusiasmado para celebrar meu primeiro Natal em uma casa norte-americana, especialmente pela troca cultural que estou prestes a vivenciar, incluindo as tradições natalinas, a gastronomia típica, a troca de presentes e as decorações características” comenta. Para ele, o mais diferente é a data, já que, nos Estados Unidos, a comemoração começa apenas na manhã do dia 25. Eles vão curtir o dia comum grande almoço, seguido de uma tarde de troca de presentes e momentos em família, que terminará com um belo jantar.