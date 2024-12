O encanto do Natal nas telas: confira as estreias e clássicos

As ruas iluminadas e as decorações espalhadas pela cidade criam uma atmosfera mágica, cheia de vida e alegria. Para os amantes das tradições natalinas, uma das mais imperdíveis é maratonar filmes de Natal, criando um ambiente aconchegante e nostálgico.

Quando chega o fim do ano, a magia do Natal invade as telas. As plataformas de streaming oferecem uma variedade de opções, com lançamentos que variam desde comédias a animações, agradando a públicos de todas as idades e preferências.

O clássico filme Esqueceram de mim é o favorito de muitas pessoas, assim como para a estudante de biomedicina Natasha Vasconcelos. "Quando chega esta época de Natal, sinto que preciso ver esses filmes. Costumo assistir aos lançamentos, mas gosto muito de voltar aos clássicos, como se fosse uma tradição assistir ao mesmo filme todos os anos."

Esqueceram de mim é um ótimo filme de comédia para assistir com a família (foto: Reprodução: Disney Plus)

Não há nada melhor do que criar um ambiente aconchegante para desfrutar esta época, que é considerada por muitos como a melhor do ano. O segredo é montar um espaço acolhedor, escolher os filmes e séries para maratonar e preparar algumas guloseimas. "Quando vou assistir a um filme, gosto de ver à noite, já de banho tomado e pronta para deitar na cama, acompanhada de um chocolate ou brigadeiro. Isso traz uma sensação de conforto", compartilha Natasha.

Convide quem você ama para viver junto o momento, ou aproveite sua própria companhia para relaxar. Lorena Rios, estudante de comunicação social, adora entrar no espírito natalino por meio dos filmes, mesclando entre clássicos, que trazem uma sensação de nostalgia e aconchego, e produções atuais. "Costumo assistir a muitos filmes sozinha, é um momento para relaxar e entrar no clima. Mas também sempre reservo uma noite para assistir com minha irmã e minha prima. É uma tradição que adoramos, porque compartilhamos risadas, pipoca e muito carinho."

Não perca a oportunidade de explorar as estreias e redescobrir aqueles filmes ou séries que tornam o Natal ainda mais mágico. Confira algumas opções para se adicionar na lista.

Clássicos

-Esqueceram de mim

O filme sempre é mais cotado como o favorito de fim de ano. Com o primeiro filme lançado nos anos 1990, a sequência de seis filmes está disponível na plataforma Disney +.

Sinopse: Kevin, de apenas 8 anos, é um garoto encrenqueiro que foi acidentalmente esquecido sozinho em casa pela família durante as férias de Natal. Agora, o menino precisa usar a criatividade e proteger sua casa de um par de ladrões atrapalhados.

-Grinch

Estrelado por Jim Carrey, esse clássico possui três filmes e nunca sai de moda. Pode ser assistido na Amazon Prime, Apple TV ou ser alugado no YouTube.

Sinopse: O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo o que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

Um dos clássicos mais assistidos (foto: Reprodução: Pinterest )

Animação

-Desejo de Natal

A famosa estrela pop Mariah Carey lançou a animação baseada em seu livro infantil All I Want For Christmas is You. O filme pode ser alugado na Amazon Prime.

Sinopse: A jovem Mariah sonha em ganhar um cãozinho no Natal. Ela é encarregada de cuidar do cachorro bagunceiro do seu tio, que acaba causando problemas e atrapalhando os planos de férias de sua família.

Lançamentos

-A Nonsense Christmas

O especial de natal da Sabrina Carpenter, cantora pop do momento, contará com duetos e convidados especiais. O conteúdo está disponível desde sexta-feira, na Netflix.

-Operação Natal

Estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans, a aventura cômica está em cartaz nos cinemas.

Sinopse: Um vilão sequestra o Papai Noel do Polo Norte e um agente E.L.F. (Extremamente Grande e Formidável) une forças com o rastreador mais habilidoso do mundo para encontrá-lo e salvar o Natal.

Operação Natal chegou aos cinemas com The Rock e Chris Evans (foto: Amazon MGM Studios/ Divulgação)

Episódios de séries

-Friends

A famosa série americana possui diversos episódios de Natal, como o icônico episódio 10 da quarta temporada. A série está disponível no HBO Max.

Sinopse: Phoebe fica chocada ao saber que a Senhora Phoebe é sua mãe biológica. Ross deve tomar uma grande decisão.

-Todo mundo odeia o Chris

O episódio 11 da primeira temporada apresenta uma mensagem final, o espírito de Natal, com humor e emoção. Atualmente, alguns episódios fazem parte da grade de programação de alguns canais da TV, como TNT, Comedy Central e Multishow. No streaming, está disponível na Paramount+ e Amazon Prime.

Sinopse: Rochelle e Julius não têm dinheiro para comprar o walkman que Chris quer ganhar de Natal. Drew conta para Tonya a verdade sobre o Papai Noel, o que a leva a questionar os pais. A Senhorita Morello começa uma campanha para arrecadar alimentos.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte