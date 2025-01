Manter o corpo hidratado é essencial para a saúde e o bem-estar, principalmente durante o calor do verão. A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo, pois regula a temperatura corporal, transporta nutrientes, elimina toxinas e preserva a integridade celular. Mas engana-se quem acredita que beber água é a única maneira de se manter hidratado. Mesmo que essa seja a opção mais simples e eficiente, existem diversas outras maneiras de manter o corpo hidratado adequadamente e, ainda melhor, de maneira apetitosa e divertida!

A ingestão da própria água pode ser feita de uma maneira criativa: combinada com frutas e ervas. Algumas fatias de limão, laranja, morango e folhas de hortelã e manjericão adicionam sabor e tornam o consumo mais agradável. A água de coco, além de ser saborosa, é rica em potássio e sódio, ajudando a manter o equilíbrio eletrolítico e a hidratação de forma natural e saudável.

A água de coco é rica em potássio, magnésio, cálcio, vitamina C e sódio (foto: Divulgação: Freepik)

Outra alternativa são os chás gelados, que trazem refrescância nos dias quentes. Podem ser feitos com o sabor das próprias ervas, como hibisco, hortelã, erva-doce ou camomila, ou com frutas. O modo de preparo pode ser feito de forma prática, com sachês prontos, ideal para quem está viajando, ou de forma convencional, utilizando a própria erva ou a fruta desidratada.

Coquetéis sem álcool são uma saudável e saborosa para hidratação no verão, desde que feitos com ingredientes naturais e pouco açúcar. Para a nutricionista Rejane Souza, eles são refrescantes, nutritivos e podem ser adaptados para atender a diferentes gostos. "Use frutas frescas em vez de concentrados. Capriche na apresentação, com frutas decorativas e copos bonitos, para torná-los ainda mais atrativos", sugere.

Preparo para Drinques Leão sabor Pêssego — 10 Sachês (R$ 12,49) (foto: Divulgação: Leão)

Preparo para Drinks Leão sabor Morango e Hortelã- 10 Sachês (R$ 12,49) (foto: Divulgação: Leão) O consumo de frutas como melão, melancia, abacaxi e morango é uma ótima opção, pois une uma alta concentração de água com nutrientes e são fáceis de consumir durante o dia. Não se esqueça dos legumes e vegetais, como alface, tomate e pepino, que também são ótimos aliados na hidratação.

Além disso, sucos de frutas feitos, preferencialmente, sem adição de açúcar, são boas fontes de vitaminas. Os smoothies, uma mistura de frutas com iogurte ou bebida vegetal, podem fornecer hidratação de maneira diferente e nutritiva.

Calor X hidratação

Durante o verão, as temperaturas elevadas aumentam a transpiração e exigem uma maior ingestão de líquidos. A quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa, segundo a nutricionista Raíssa Boaventura, mas as recomendações gerais para esta estação podem ser um pouco mais altas do que no restante do ano. "A recomendação básica para adultos é consumir aproximadamente 2,5 a 3 litros de água por dia, mas, no verão, pode ser necessário mais para repor o que é perdido pelo suor. As necessidades podem ser ainda maiores se você estiver praticando exercícios físicos ao ar livre ou passando muito tempo no sol."

A nutricionista ainda sugere: se o suor aumentou, beba líquidos ao longo do dia, não espere sentir sede, pois a sede é um sinal de que o corpo já está começando a desidratar.

A água saborizada é uma opção para variar o consumo tradicional da água (foto: Divulgação: Freepik)

De acordo com a nutricionista Tatiana Toledo, o calor característico do verão faz com que algumas funções fisiológicas do corpo humano sofram alterações, como o aumento da produção de suor. "O suor é composto de água e eletrólitos (sódio, potássio, cloreto), e é justamente essa perda extra de água que deve ser reposta com maior cautela na estação", completa.

Com isso, a hidratação precisa oferecer uma combinação de líquidos e eletrólitos para ser eficaz nesses casos. A própria água de coco, alguns chás e bebidas esportivas hidratantes proporcionam uma excelente reposição desses eletrólitos.

No entanto, no caso das bebidas esportivas, é preciso ter uma ingestão moderada, já que muitas também contêm açúcares adicionados, o que pode não ser ideal para a hidratação diária. Elas são formuladas para repor líquidos, sódio e carboidratos durante ou após atividades físicas intensas. "Se você não pratica exercícios intensos ou prolongados, não é necessário consumir bebidas esportivas regularmente. A água e os sucos naturais são adequados para manter o corpo hidratado na maioria das situações," afirma Raíssa Boaventura.

Atenção à desidratação!

A desidratação pode ser causada pela ingestão insuficiente de água ou pela perda excessiva de líquidos devido à transpiração nas altas temperaturas do verão. O principal indicativo de que o corpo precisa de mais água é a sensação de sede, e manter-se hidratado durante todo o dia é a melhor prevenção.

Conforme a nutricionista Rejane Souza, observar a cor e a frequência da urina é uma maneira de avaliar se a ingestão de líquidos está adequada. "Cor clara ou levemente amarela é um dos melhores indicadores de boa hidratação."

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte