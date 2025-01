6 saladas leves para limpar o organismo e repor as energias

As saladas são opções saudáveis e refrescantes para qualquer refeição, principalmente quando o objetivo é limpar o organismo e repor as energias no início do ano. Combinando diferentes ingredientes frescos e nutritivos, é possível criar receitas deliciosas e leves que proporcionam sensação de bem-estar e vitalidade. Abaixo, confira algumas opções!

Salada de feijão-fradinho

Ingredientes

250 g de feijão-fradinho

1 xícara de chá de salsa picada

1 xícara de chá de cebolinha picada

1/2 cebola descascada e cortada em cubos

1/4 de xícara de chá de endro

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 colher de chá de azeite

Suco de 1 limão-siciliano

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o feijão-fradinho de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-fradinho e cubra com água. Tampe a panela e leve ao fogo médio. Assim que iniciar a pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Escorra a água e espere o feijão-fradinho esfriar. Em uma saladeira, coloque o feijão-fradinho, a cebola, os pimentões, a salsa, a cebolinha e o endro e misture. Tempere com azeite, suco de limão-siciliano e sal. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com uma rodela de limão-siciliano.

Salada de folhas verdes

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de agrião

1 xícara de chá de repolho cortado em tiras

1 manga descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a rúcula, o agrião, o repolho, a manga e o tomate e misture. Tempere com azeite, suco de limão, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com beterraba (Imagem: Afanasieva | Shutterstock)

Salada de rúcula com beterraba

Ingredientes

2 laranjas descascadas e cortadas em gomos

2 beterrabas descascadas, cozidas e fatiadas

descascadas, cozidas e fatiadas 1 xícara de chá de folhas de rúcula silvestre

1 xícara de chá de nozes picadas

Mel, sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque as nozes e leve ao fogo médio até ficarem torradas. Em um prato, coloque as beterrabas, as folhas de rúcula e a laranja. Tempere com mel, azeite e sal. Salpique com as nozes e sirva em seguida.

Salada de couve-manteiga com repolho roxo

Ingredientes

1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas

cortado em tiras finas 1 xícara de chá de repolho roxo cortado em tiras finas

1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos

1 colher de sopa de sementes de girassol

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de manjericão picado

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo e reserve. Em uma saladeira, coloque a couve-manteiga, o repolho, a cebola-roxa, as sementes de girassol, o alho reservado, o manjericão e o cheiro-verde e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada verde com vegetais (Imagem: catalina.m | Shutterstock)

Salada verde com vegetais

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de rúcula

3 folhas de alface rasgadas

1/2 rabanete cortado em rodelas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em meia-lua

1 pepino cortado em rodelas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de pimenta calabresa em flocos

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque as folhas em uma saladeira e adicione o rabanete, a cenoura, a cebola-roxa e o pepino. Misture e tempere com suco de limão, azeite, pimenta calabresa e sal. Sirva em seguida.

Salada com abacaxi

Ingredientes

2 fatias de abacaxi cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 tomate sem sementes e picado

1 cebolas descascada e picada

Suco de 1 limão

1 colher de sobremesa de vinagre branco

1 maço de alface

1 maço de rúcula

Sal e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacaxi, o tomate, a cebola, o suco de limão e o vinagre e misture. Adicione as folhas de alface e rúcula e mexa para incorporar. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.