Para além das águas cristalinas: as maravilhas que existem em Cancún

Além de um destino praiano para quem quer aproveitar o verão e tirar fotos instagramáveis, Cancún tem história, natureza, romantismo e cultura. Explorar a cidade mexicana é conhecer um dos berços da civilização Maia, a exuberância de reservatórios naturais e uma vida noturna atraente.

Localizada na Península de Iucatã, no estado de Quintana Roo, Cancún ocupa a costa do Mar do Caribe e é um dos destinos mais procurados por viajantes de todo o mundo, especialmente quem busca um lugar ao Sol para passar as férias e águas cristalinas para lavar a alma. A cidade é dividida entre uma Zona Hoteleira, com diversas opções de resorts e casas noturnas à beira-mar, e a Região Central, onde há restaurantes que oferecem a gastronomia local raiz, mercados e feiras com artesanato tradicional mexicano, além de bares e praças.

A água azul-turquesa e a areia branca como a neve são cartões-postais da cidade e atraem todos os tipos de turistas, de casais em lua de mel a famílias com crianças pequenas. A variedade de atrações noturnas é um chamativo para grupos de jovens. Mas Cancún é mais do que isso.

Entre as belezas naturais que o local oferece estão os cenotes, reservas naturais de água doce compostas quando formações rochosas se dissolvem, expondo águas subterrâneas. Essas formações geológicas demoram milhares de anos para se formar, mas, quando se revelam, são verdadeiros espetáculos da natureza. A água doce dos cenotes e a beleza das rochas que os circundam atraem banhistas de todo o mundo. Existem cenotes tanto a céu aberto quanto fechados, esses últimos se assemelham a grutas e cavernas, com a cor azulada das águas contrastando com as suntuosas formações rochosas.

O Cenote Zapote Ecoparque conta com quatro cenotes, dois abertos e dois fechados. Em todos eles, há a opção de atividades, como trampolins e tirolesas. O parque pré-histórico fica localizado na vila de Puerto Morelos e conta com restaurante, vestiário e outras praticidades. O visitante pode transitar de bicicleta entre um cenote e outro, mas o trajeto também pode ser feito a pé.

Na área arborizada, é possível encontrar réplicas de cemitérios Maias, esculturas que representam aquele povo e caveiras decoradas. No México, a morte é celebrada de forma festiva e, pelo fato de o culto ao fim da vida ser comum, é normal cruzar com caveiras coloridas em suas mais diversas formas em decorações, artesanato e, até mesmo, em parques a céu aberto.









Isla Mujeres

Ainda na Península de Iucatã, a apenas 3 km de Cancún, está a Isla Mujeres, ou Ilha das Mulheres. O trajeto até o local é feito de catamarã e demora pouco mais de uma hora. Além de belas praias, na ilha, está o parque ecológico de Punta Sur, localizado na costa e composto por ruínas de um templo Maia que era utilizado como um santuário de adoração à Ixchel, deusa do amor e da fertilidade.

Ainda na Isla Mujeres, outra opção é o Museu Subaquático de Arte (Musa), que dispõe de mais de 500 esculturas totalmente submersas. A visita é feita por meio de mergulho com cilindro, que pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo que não tenha experiência com a modalidade. Um curso teórico é oferecido no início da experiência, que passa por mais de 500 esculturas distribuídas em uma área de 420 metros quadrados a 10 metros de profundidade.

Vida noturna intensa

A Zona Hoteleira de Cancún é repleta de casas noturnas com atrações variadas. A mais famosa é o Coco Bongo, que ficou famosa por ter o mesmo nome da boate que aparece no filme O Máscara, estrelado por Jim Carrey e Cameron Diaz. O Coco Bongo foi inaugurado em 1997, três anos depois da estreia do filme. A casa funciona todos os dias, das 21h às 3h, e homenageia o icônico personagem em cada detalhe, deixando viva a memória do filme mesmo 30 anos depois do lançamento.

Mas não são só os amantes das produções de Hollywood que o Coco Bongo atrai. Com uma estrutura montada para variados tipos de apresentações artísticas, a boate oferece não só bebida e som eletrônico como apresentações covers de bandas famosas, como Queen e Rolling Stones, performances em tecido e trapézio com referências a filmes conhecidos, espetáculos da Broadway e ícones da música pop.

A estrutura do clube se assemelha às casas noturnas de Las Vegas, com artistas e personagens circulando a todo tempo, além de ribaltas de iluminação distribuídas por toda a extensão do clube, gerando uma atmosfera de fantasia e causando no público a sensação de que também é parte do espetáculo. O sentimento de pertencimento e protagonismo de quem chega é reforçado com as diversas câmeras espalhadas pelo local que, ocasionalmente, capturam imagens do público e reproduzem nos telões.

Aos moldes da "câmera do beijo", comum em estádios esportivos nos Estados Unidos, o Coco Bongo também aposta em brincadeiras, como a "butt cam", que registra os melhores dançarinos em meio ao público, causando um verdadeiro frisson entre os presentes e estimulando a animação constante entre uma apresentação e outra.













Como artistas da Broadway

O público também é convidado a subir ao palco nos intervalos, experimentando a sensação de se apresentar para uma grande plateia. Em uma estratégia de engajamento dos frequentadores, mulheres com vestidos brancos esvoaçantes são convidadas a incorporar Marilyn Monroe em cima de um dos palcos, que conta com um ventilador acoplado no chão para reproduzir a icônica cena do filme O pecado mora ao lado.

O ponto alto da ida ao Coco Bongo, entretanto, são as diversas performances apresentadas. Para uma experiência completa, o ideal é chegar ao clube às 21h e ficar até 1h, quando acontece a última apresentação. Shows covers de bandas conhecidas, de cenas de filmes e espetáculos da Broadway contam com dançarinos, músicos, cantores e trapezistas, que se espalham por toda a extensão do local, enchendo os olhos de quem os assiste.

A reprodução de cenas de dois filmes conhecidos são as que fazem mais sucesso: O Máscara e Beatlejuice. A qualquer momento, bailarinos podem surgir do teto, do chão ou, até mesmo, voando de um lado a outro, em performances circenses que complementam as apresentações musicais.

Movidos à adrenalina

Para os aventureiros que buscam sentir frio na barriga e o sangue correndo nas veias, e também para quem deseja experimentar novas sensações, Cancún conta com um parque noturno de aventuras que se assemelha a uma grande caverna e oferece um contato direto com os quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo, este último faz parte da identidade do local.

Denominado de XPlor Fuego, o parque é o único que oferece aventuras noturnas em Cancún e também traz uma experiência completa desde a chegada. Com sete linhas diferentes de tirolesa, rios de estalactites, o único toboágua cinco em um do mundo e a oportunidade de dirigir veículos anfíbios — aqueles projetados para transitar tanto por terra firme quanto por rios, lagos e mar — por entre as cavernas, o parque tem se tornado a atração queridinha dos turistas que visitam o caribe mexicano.

Antes de adentrar o parque, é preciso se paramentar com equipamentos de segurança: sapatilha aquática e capacete. Sem os instrumentos de proteção, não é permitido transitar no local. Após deixar os pertences no guarda-volumes, a aventura guiada começa pelo toboágua, conhecido como Toboganxote. A descida dura um minuto e quarenta segundos e começa a 41 metros de altura. A viagem é feita em uma boia com quatro pessoas. São quatro tipos diferentes de descida, incluindo uma esfera onde a boia balança tal qual um pêndulo. A jornada termina em uma piscina de ondas de onde é possível ter uma vista privilegiada do céu de Cancún.

A segunda parada é o ponto de partida para um passeio de cinco quilômetros feito por entre cavernas, pontes e pequenos riachos. O trajeto é feito em um veículo anfíbio e é iluminado apenas pela luz da Lua e por tochas de fogo. No carro, cabem quatro pessoas, que podem se revezar ao volante. As réplicas dos dinossauros, tochas de fogo, estalactites e a mata virgem encontradas no caminho geram a sensação de estar explorando a Idade da Pedra.

Por fim, um circuito de sete tirolesas, as mais altas da Riviera Maya. As descidas têm alturas e velocidades distintas. O trajeto começa a 45 metros de altura e termina oito metros abaixo do solo. "De tirar o fôlego". "eu me senti no filme Indiana Jones". "se arrepiar" são alguns dos relatos dos visitantes ao fim das aventuras.

Ao Caribe, sem escalas

A capital do Brasil voltou a contar com um voo direto para um dos destinos turísticos internacionais mais procurados pelos brasileiros, a cidade de Cancún. O voo é oferecido pela Gol Linhas Aéreas, que voltou a operá-lo no último dia 10 de dezembro. Com duração de oito horas, o trajeto é oferecido às terças e aos sábados. A volta, Cancún-Brasília também estará disponível nos dois dias.

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou a importância da ampliação de rotas internacionais aéreas para a economia no Brasil. "A retomada de rotas na aviação dialoga com o atual momento da nossa economia, com o aumento do poder aquisitivo do brasileiro, menor taxa de desemprego dos últimos anos e o maior número de passageiros transportados no mercado internacional deste século", comentou.

"A retomada para Cancún representa um importante passo na expansão internacional da companhia. A combinação única de praias paradisíacas, natureza e cultura é objeto de desejo de muitos Clientes", disse Rafael Araújo, diretor executivo de planejamento da Gol.

O CEO do Conselho de Promoção Turística do Estado de Quintana Roo (CPTQ), Andres Martínez, destacou o impacto que o retorno do voo direto tem para a região. "É a primeira vez que temos, nos últimos cinco anos, um voo direto de uma das cidades mais importantes da América Latina. A governadora Mara Lezama está se esforçando e investindo recursos do CPTQ para continuar promovendo o Caribe mexicano no Brasil. Além disso, as Associações Hoteleiras estão muito felizes. Queremos mais frequências e estamos ansiosos para fazer deste um dos voos mais rentáveis vindos do Brasil", afirmou.

A Smiles Viagens, operadora de turismo do Grupo Gol, disponibiliza pacotes completos com todas as atrações descritas nesta reportagem. Além das passagens aéreas, oferece hotéis, transfer e passeios. Entre os pacotes de destaque, há a opção para o Hilton Cancún Mar Caribe, no sistema all inclusive.

*A repórter viajou a convite da Gol Linhas Aéreas