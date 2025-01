O shiba inu, ou simplesmente shiba, é uma das raças mais antigas e emblemáticas do Japão, reconhecida como um “Monumento Natural” em 1937. Originalmente desenvolvido para a caça de pequenos animais e pássaros em terrenos montanhosos, ele reflete a tradição e a história do arquipélago japonês.

A palavra “shiba” significa “pequeno” em japonês, um nome que traduz seu porte e funcionalidade. Apesar de quase ter sido extinto no início do século XX, esforços de preservação garantiram sua sobrevivência, o transformando no cachorro robusto, leal e espirituoso que conhecemos hoje.

Abaixo, confira 4 características do cachorro da raça shiba!

1. Aparência física

O shiba é um cachorro de porte pequeno, mas com estrutura robusta e musculosa, que transmite força e agilidade. Os machos medem, em média, 39,5 cm, enquanto as fêmeas têm cerca de 36,5 cm na altura da cernelha. É conhecido por sua cauda característica, que é grossa e firmemente enrolada sobre o dorso.

Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele possui uma aparência elegante, com pelagem dupla composta por um pelo externo áspero e reto, e um subpelo macio e denso. Essa combinação protege o animal em climas frios e montanhosos, onde originalmente viveu.

Suas cores incluem o vermelho (a mais comum), preto e castanho, e variações de sésamo (uma mistura harmoniosa de pelos pretos e claros). Todas as variações devem apresentar “urajiro”, áreas de pelos esbranquiçados em pontos específicos, como as laterais do focinho, peito e ventre, que dão um toque especial à sua aparência.

Além disso, ele costuma lembrar uma raposa. Os olhos do shiba são pequenos, de formato triangular e possuem uma coloração marrom escura. Suas orelhas, igualmente triangulares e de tamanho reduzido, apresentam uma leve inclinação para frente. O focinho, por sua vez, é moderadamente grosso e vai se afilando suavemente.

2. Temperamento e personalidade

Conforme a CBKC, o shiba é um cachorro fiel e alerta. Além disso, combina lealdade com uma notável independência. Ele é conhecido por sua inteligência aguçada e por tomar decisões rápidas, características herdadas de seu passado como cão de caça. Apesar de seu porte pequeno, ele é corajoso e possui uma postura confiante, que pode surpreender quem não o conhece.

O shiba tem uma personalidade peculiar: é afetuoso com a família, mas também gosta de sua autonomia. Esse equilíbrio entre carinho e independência é comparado frequentemente ao comportamento de um gato. Embora possa ser reservado com estranhos, ele é extremamente leal ao tutor e tende a criar laços profundos com quem ama – características que o tornam um ótimo cão de guarda.

A alimentação do shiba deve ser balanceada e acompanhada por um veterinário (Imagem: Amax Photo | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Geralmente, o shiba tem boa resistência física, mas requer uma rotina de cuidados para manter-se saudável. Sua alimentação deve ser balanceada e adequada ao porte e nível de atividade, preferencialmente com rações de alta qualidade e supervisionada por um veterinário.

Por sua pelagem dupla, essa raça troca de pelos sazonalmente, e escovações regulares ajudam a reduzir a queda e manter o pelo brilhante. Além disso, atenção especial deve ser dada à higiene bucal, saúde das articulações e cuidados com possíveis alergias de pele, que são relativamente comuns na raça.

4. Educação e socialização

Embora o shiba seja inteligente e aprenda comandos com facilidade, sua independência pode torná-lo desafiador para tutores menos experientes. A chave para o sucesso no treinamento é o reforço positivo, com recompensas como petiscos, elogios e brincadeiras.

A socialização, por sua vez, deve começar cedo, expondo o filhote a diferentes pessoas, ambientes e outros animais. Isso ajuda a minimizar comportamentos territoriais ou tímidos, comuns na raça. Apesar de sua natureza independente, o shiba se dá bem com outros animais quando socializado adequadamente, mas o tutor deve sempre estar atento ao seu instinto caçador em potencial.