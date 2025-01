Beleza na transição: mudanças na pele e cabelo na menopausa

A menopausa é o período que marca o fim da vida reprodutiva, correspondendo ao último ciclo menstrual da mulher, que ocorre, normalmente, entre os 45 e 55 anos. O processo natural acontece quando a quantidade de óvulos, que são maturados e eliminados desde a primeira menstruação da mulher, acaba e os ovários entram em falência, marcando o momento em que não há mais óvulos para serem utilizados.

Nesse período, devido à queda nos níveis hormonais, principalmente dos hormônios estrogênio e progesterona, tanto a pele quanto o cabelo sofrem mudanças. “O estrogênio tem papel no ciclo de crescimento do cabelo e formação de colágeno, elastina e ácido hialurônico na pele. A progesterona tem efeito na hidratação da pele”, explica Paula Fabrega, médica endocrinologista do hospital Sírio-Libanês.

Luciana Gusmão, personal trainer de 54 anos e mãe de dois filhos, notou mudanças em seu cabelo, principalmente na redução do volume e na textura, e na flacidez em sua pele. “Essas mudanças a gente percebe fortemente logo no início acabam afetando a autoestima, não tem como mentir. Busquei ajuda de uma dermatologista e ginecologista, que me passaram alguns medicamentos e a reposição hormonal para me auxiliarem nesse processo.”

No cabelo

A falta de estrogênio interfere no ciclo capilar e traz mudanças que podem afetar diretamente os fios, como:

- Queda de cabelo: é algo comum, já que os fios entram em uma fase de crescimento mais curta.

- Secura: os cabelos podem perder a oleosidade natural, tornando-se mais frágeis, ressecados e quebradiços.

- Mudança na textura e espessura: algumas mulheres percebem que o cabelo perde o volume, por estar mais fino, ou até mesmo muda de textura.

- Mudança na cor: o surgimento de fios brancos pode se tornar mais frequente durante essa fase.

Na pele

Por conta da diminuição da produção de estrogênio, que desempenha um papel crucial na produção de colágeno, elastina e na retenção de água, a pele pode perder sua firmeza e apresentar características como:

- Ressecamento: a pele pode se tornar mais áspera e sensível devido a redução da produção de colágeno e à perda de hidratação, resultando em uma pele mais seca e fina.

- Manchas: o envelhecimento natural e os danos causados pela exposição ao sol ao longo da vida podem intensificar manchas escuras.

- Sensibilidade: muitas mulheres notam que a pele se torna mais sensível, propensa a irritações e reações alérgicas.

- Rugas e flacidez: a pele perde a firmeza por conta da menor produção de colágeno, resultando no aparecimento de rugas e flacidez, especialmente no rosto e no pescoço.

- Aumento de pelos na face: o hirsutismo, condição que pode afetar algumas mulheres durante a menopausa por conta do desequilíbrio hormonal, se caracteriza pelo aumento dos pelos em locais como a região das faces laterais e do “bigode”, por exemplo.

Cuidados

Segundo Joaquim Xavier, médico dermatologista do hospital Sírio-Libanês, uma rotina com cuidados diários da pele, como o skin care, e do cabelo é essencial para evitar problemas que afetem a qualidade de vida das mulheres nessa fase. “A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo essencial como barreira protetora contra agressões externas, como radiação solar, poluição e agentes infecciosos. Já cabelo tem características peculiares de densidade, brilho e distribuição, que muitas vezes influenciam a autoestima da paciente sendo importante no bem-estar físico e mental.”

A hidratação é extremamente importante para saúde, principalmente para as mulheres durante a menopausa, de acordo com o dermatologista. “Para restaurar a barreira cutânea é indicado o uso de hidratantes, protetor solar adequado (proteção UVA e UVB) com reaplicação a cada 2 ou 3 horas, evitar banho quente e demorado, que pioram o ressecamento e usar sabonete com pH mais próximo da pele. Para o cabelo, em situações com afinamento e diminuição da densidade dos fios durante a menopausa, o uso de shampoo e condicionador de controle de oleosidade e anti queda é uma boa opção”, indica.

Não existe um tratamento específico para a menopausa, já que não se trata de uma doença, apenas uma fase transitória do organismo. A terapia de reposição hormonal (TRH) é o tratamento mais comum e eficaz para tratar os sintomas da menopausa, como os vasomotores ( conhecidos como fogachos), alterações de humor e sono. “As alterações de pele e cabelo não são indicações formais para a reposição hormonal, mas quando está indicada há um benefício tanto na pele quanto no cabelo. Uma avaliação dermatológica é muito recomendada”, afirma.

A ingestão de alimentos ricos em vitaminas, substâncias antioxidantes e proteínas pode ajudar a ter cabelos com menor queda e uma pele mais firme. Se necessária a correção de deficiências de algumas vitaminas, alterações na tireoide e a prática de atividades físicas são medidas importantes para a saúde física, mental e que podem amenizar as alterações da menopausa.

“Frutas, vegetais coloridos, grãos integrais, oleaginosas e peixes, como salmão e sardinha são recomendados. A ingestão adequada de proteína é fundamental para a produção de colágeno e manutenção da massa muscular, além de ser uma fonte de ferro”, completa a endocrinologista.

*Estagiária sob a supervisão de Ailim Cabral